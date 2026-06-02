El blooper de Ruggeri durante la grabación de un spot publicitario para el Mundial: “Traeme un café con leche”

Oscar Ruggeri reconoció que confundió a un actor con un mozo de verdad en la filmación de la una publicidad

Oscar Ruggeri contó una divertida anécdota que le ocurrió durante la grabación de un spot publicitario para el Mundial 2026. En la producción, el campeón en México 1986 protagonizó un hilarante momento que él mismo reconoció y que generó una ola de risas en vivo.

El eje del spot promocional fue evitar mencionar el número cuatro por una cuestión de cábala, en alusión al trofeo que buscará revalidar el equipo dirigido por Lionel Scaloni en la Copa del Mundo que se llevará a cabo del 11 de junio al 19 de julio en Canadá, Estados Unidos y México.

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En una de las escenas, el ex defensor aparece sentado y mantiene un diálogo con un mozo, al que en realidad en primera instancia confundió fuera de cámara. En ese sentido, Mariano Closs reveló: “El primer mozo que aparece en escena era un actor, pero Ruggeri creyó que trabajaba allí y le pidió un café con leche”. El comentario del relator produjo carcajadas en vivo en ESPN. El “mozo” le respondió al Cabezón: “Yo soy actor, Oscar”.

El ex zaguero central de 64 años suele protagonizar momentos divertidos por su impronta a la hora de referirse a diversos temas. Se suman sus anécdotas de la época del combinado nacional y de sus pasos por equipos como Boca Juniors, River Plate y San Lorenzo en Argentina, o también el Real Madrid.

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El oriundo de Corral de Bustos fue referente del proceso a cargo de Carlos Salvador Bilardo en el seleccionado argentino y también fue el primer capitán de la gestión de Alfio Basile, en su primera etapa como entrenador de la Albiceleste. Ruggeri jugó tres Mundiales: México 1986, Italia 1990 y Estados Unidos 1994.

La publicidad forma parte de una campaña de la mencionada señal deportiva que busca acompañar el clima mundialista en Argentina con un relato que mezcla humor, identidad y emoción.

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El actor que hizo de mozo y Oscar Ruggeri en plena grabación del spot publicitario

El corto promocional se presenta como “El plantel de ESPN alienta por la 3+1”, una pieza que reúne a sus principales talentos en un relato con guiños a cábalas y rituales alrededor de la Selección.

La campaña busca mostrar cómo se vive el aliento al equipo argentino desde adentro del plantel de la señal, con periodistas, analistas y exjugadores en un papel distinto al habitual.

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Entre los participantes figuran, además de Closs y Ruggeri, Sebastián Vignolo, Sergio Agüero, Diego Latorre, Gustavo López, Miguel Simón, Morena Beltrán y Luciana Rubinska. La filmación también incluye a Marcelo Gallardo y Carlos Tevez, quienes trabajarán como comentaristas durante el certamen ecuménico.

De acuerdo con la presentación en ese spot, el contenido apunta a sorprender por su despliegue y por su mirada sobre las tradiciones argentinas alrededor del fútbol. La señal sostiene que la acción combina “identidad, emoción y cercanía” en la antesala del torneo.

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La campaña también se inscribe en una estrategia con la que la señal deportiva refuerza su apuesta por la creatividad y el vínculo con las audiencias. La intención declarada es acompañar a los fanáticos en un año en el que la expectativa por la selección argentina vuelve a ocupar el centro de la escena.