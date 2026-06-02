Salud

Entrenamiento híbrido, la tendencia que combina cardio y fuerza para mejorar la condición física

Investigadores destacan beneficios para la salud, el rendimiento y la adherencia de este método. Recomendaciones de expertos para adaptar la intensidad y variedad según el nivel de experiencia

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Una mujer salta la cuerda en primer plano y un hombre levanta una pesa rusa en un gimnasio moderno con el logo de CrossFit en la pared del fondo.
Expertos destacan que alternar ejercicios de fuerza y cardio aumenta la resistencia, la potencia y la motivación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada vez más personas optan por entrenamiento híbrido en su búsqueda de estar en mejor forma y ganar fuerza. Esta tendencia combina ejercicios cardiovasculares y de resistencia en una sola rutina. El interés se concentra en ciudades con amplia oferta de gimnasios y clases grupales, donde las propuestas híbridas se multiplican.

A diferencia de los enfoques tradicionales, que separaban el trabajo aeróbico de la fuerza muscular, el modelo híbrido promueve rutinas donde ambos componentes se alternan o se combinan durante la semana.

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Según The Guardian, diario británico, expertos del Instituto Deakin de Actividad Física y Nutrición en Australia, afirman que este método permite mejorar la resistencia y la fuerza de manera simultánea, lo que facilita la adaptación del cuerpo a distintas demandas físicas.

De acuerdo con Phil Price, profesor en la Universidad de Saint Mary’s y autor de The Science of Hybrid Training, el auge de esta tendencia responde a la búsqueda de eficiencia en el entrenamiento.

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Beneficios de combinar fuerza y cardio

Infografía sobre entrenamiento híbrido con imágenes de un hombre levantando pesas y otro corriendo. Incluye secciones de beneficios, recomendaciones y tiempos.
Estudios recientes aseguran que integrar movimientos compuestos y actividades aeróbicas mejora masa muscular, quema grasa y sostenibilidad (Imagen ilustrativa Infobae)

El entrenamiento híbrido ofrece ventajas tanto para el rendimiento deportivo como para la salud general. Las investigaciones demuestran que este método puede mejorar fuerza, masa muscular, potencia, velocidad y agilidad. Además, quienes practican CrossFit, una marca de entrenamiento físico, reportan mejoras en la calidad de vida, autoestima y reducción del estrés.

El enfoque híbrido también resulta útil para quienes cuentan con poco tiempo para ejercitarse. La posibilidad de alternar o combinar ejercicios cardiovasculares y de fuerza en sesiones de 45 minutos multiplica las opciones para personas con rutinas exigentes. Esta modalidad permite mantener constancia y motivación, ya que la variedad reduce el riesgo de monotonía y abandono.

Investigadores como Alexios Batrakoulis, de la Universidad Europea de Chipre, comprobaron beneficios en adultos con sobrepeso que completaron programas híbridos de 30 minutos hasta tres veces por semana.

Tras un año de seguimiento, los participantes redujeron masa corporal y grasa, además de registrar mejoras cardiometabólicas y psicológicas. Los circuitos de intensidad moderada a vigorosa resultaron más atractivos que los entrenamientos tradicionales de intensidad constante.

Recomendaciones para quienes se inician

Vista lateral de una mujer de tez oscura haciendo un ejercicio de mountain climber en una colchoneta de yoga gris en un gimnasio con ventanales grandes.
Recomiendan adaptar la intensidad y variedad de ejercicios para maximizar los beneficios y reducir el riesgo de lesiones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para quienes desean empezar, expertos sugieren adaptar la intensidad y la frecuencia. Expertos recomiendan combinar entrenamiento aeróbico y de resistencia dos o tres veces por semana, con ejercicios de baja a moderada intensidad.

El tipo de ejercicio aeróbico depende de las metas. Para quienes buscan competir en Hyrox, correr, entrenar en máquinas de remo o esquí resulta fundamental, ya que cada carrera incluye múltiples segmentos de varias disciplinas. Para quienes desean mejorar su forma física sin una meta deportiva específica, opciones como natación o ciclismo ofrecen alternativas que reducen el riesgo de lesiones por volumen de carrera.

Para quienes aspiran a mejorar fuerza general, los movimientos compuestos como sentadillas, peso muerto y press de banca aportan beneficios. Especialistas sugieren que principiantes reduzcan peso, repeticiones y series para evitar lesiones. Los ejercicios con el propio peso corporal, como flexiones y sentadillas, representan una alternativa efectiva para quienes entrenan en casa.

El acceso a gimnasios facilita el asesoramiento profesional, pero el entrenamiento híbrido puede realizarse en casa o en parques.

Alimentación, descanso y progresión

Primer plano de una persona comiendo una ensalada colorida con lechuga, pepino, tomate cherry, maíz y col morada. Se ve un tenedor y parte de un plato blanco.
Recomiendan variar intensidad y respetar el descanso entre sesiones para evitar lesiones, resaltando la importancia de una dieta balanceada (Imagen Ilustrativa Infobae)

La dieta debe aportar suficiente proteína y carbohidratos para favorecer la recuperación muscular y reponer el glucógeno utilizado en las sesiones. Además, expertos señalan que los días de recuperación permiten adaptaciones y minimizan riesgos de lesiones.

También, el descanso es fundamental en cualquier rutina híbrida. Los principiantes necesitan entre 24 y 48 horas de descanso entre sesiones. Phil Price resalta la importancia del sueño, la hidratación y una alimentación adecuada como pilares para sostener el progreso.

Además, la Organización Mundial de la Salud recomienda que los adultos realicen entre 150 y 300 minutos semanales de actividad física aeróbica de intensidad moderada, más ejercicios de fuerza al menos dos veces por semana.

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