Crimen y Justicia

Condenaron a un abogado y a un policía en Santa Fe por extorsionar a un preso a cambio de su liberación

La Cámara Penal de la provincia ratificó las penas por exigir dinero y drogas al detenido. El caso fue descubierto tras una entrega controlada de dinero

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La Justicia de Santa Fe confirmó la condena a un policía y a un abogado por extorsión a un preso de una comisaría para lograr su liberación
La Justicia de Santa Fe confirmó la condena a un policía y a un abogado por extorsión a un preso de una comisaría para lograr su liberación

La Cámara Penal de Santa Fe confirmó las condenas a un miembro de la fuerza policial de Santa Fe y un abogado por haber intentado extorsionar a un detenido en 2017.

Los hechos por los cuales quedaron detenidos remitían a exigir dinero y una bolsa de cocaína bajo la excusa de que conseguirían su liberación, pese a que ese mismo día una orden judicial ya la había dispuesto. Ambos acusados resultaron detenidos tras una entrega controlada de dinero, en un operativo coordinado por la fiscalía y Asuntos Internos de la Policía provincial.

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La investigación determinó que el agente Herrera se acercó al recluso y le aseguró que su situación era “complicada”; fue en ese instante que procedió con la extorsión. Posteriormente, se contactó con el letrado Gervasoni, quien acudió a la comisaría para actuar en apoyo a su cómplice, advirtiéndole al detenido que mantenía vínculos con “muchos fiscales” y que “manejaba a la Policía”, según relató la fiscalía.

En el hall de la seccional y según informó el portal del diario La Capital, la pareja del preso presenció el intento de extorsión. Como garantía de que reunirían el dinero solicitado, entregó un teléfono celular y los papeles de una moto al policía. Finalmente, quedó en libertad.

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El caso salió a la luz el día siguiente, cuando la víctima y su pareja se presentaron ante el Ministerio Público de la Acusación. Relataron los hechos a la entonces fiscal Mariela Jiménez, quien de inmediato activó la intervención de Asuntos Internos y dispuso el inicio formal de la investigación. La coordinación entre la fiscalía y la división policial permitió organizar una entrega controlada de dinero, medida central para documentar y comprobar la maniobra de extorsión.

El procedimiento de entrega controlada se realizó el martes siguiente al hecho, cerca del mediodía. La víctima y su pareja regresaron a la dependencia policial y mantuvieron contacto directo con Herrera, quien les indicó que debían coordinar el pago con el abogado.

De acuerdo a lo convenido telefónicamente, minutos antes de las 16.30, Gervasoni y el ex detenido se encontraron en la intersección de Hernandarias y avenida Peñaloza. Allí, el abogado devolvió al hombre el celular y la documentación, que habían sido entregados como garantía, y recibió a cambio billetes marcados por la investigación. En ese momento, intervino la fuerza policial de la seccional 4ª.

Vista exterior de un edificio de dos pisos en una esquina urbana con balcones, ventanas y un cartel de 'Policía', con vehículos y personas en la calle
La Comisaría 4ta. de Santa Fe, lugar donde se realizó la extorsión de un policía y un abogado a un preso (Google Maps)

El fiscal Ezequiel Hernández, de la Unidad Especial de Delitos Complejos, precisó que tanto Herrera como Gervasoni fueron detenidos en flagrancia, dejando evidencia directa de la extorsión cometida. El caso fue elevado a juicio oral en mayo de 2024 en la capital santafesina, donde ambos resultaron condenados a 2 años y 8 meses de prisión condicional por el delito de tentativa de extorsión, agravado por el ánimo de lucro y el abuso de sus funciones.

La sentencia de primera instancia fue apelada por las defensas de los condenados. El camarista Roberto Prieu Mántaras revisó el caso y resolvió confirmar las condenas, introduciendo solo una leve reducción en el monto de la pena. El juez desestimó los cuestionamientos planteados por las defensas sobre la interpretación y legalidad de las pruebas, según destacó el fiscal Hernández. Además de la pena de prisión, se dispuso la inhabilitación especial por igual término: al abogado para ejercer su profesión y al policía para desempeñar su cargo.

El fiscal valoró que en la sentencia de segunda instancia el juez retomó los argumentos de la fiscalía acerca de la gravedad institucional del delito. “A pesar de que los abogados defensores de Gervasoni y Herrera cuestionaron la interpretación y legalidad de las pruebas, el juez rechazó esos agravios”, afirmó Hernández, según informó el mismo portal local.

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