Gabriela Corleto se convierte en la primera mujer que asume la dirección titular de una orquesta sinfónica profesional en Guatemala y Centroamérica

Gabriela Corleto (centro), la primera mujer en dirigir una orquesta sinfónica en Guatemala, posa con los músicos de la orquesta en un ensayo. (Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala)

Gabriela Corleto asumió la dirección titular de la Orquesta Sinfónica Regional de Oriente y se convirtió en la primera mujer en encabezar una orquesta sinfónica profesional en Guatemala y Centroamérica, un nombramiento que coincide con la expansión de un modelo regional que busca descentralizar el acceso a la música sinfónica desde Chiquimula hacia otros departamentos del oriente del país.

La nueva agrupación inició ensayos el 1 de junio en su sede de Chiquimula y prevé ofrecer sus primeros conciertos el fin de semana del 27 y 28 de junio. Por ahora reúne a aproximadamente 23 integrantes y en las próximas semanas se sumarán cerca de 20 músicos más, según la información difundida en los medios oficiales del Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala.

PUBLICIDAD

El ministerio informó en sus canales oficiales que Corleto “marca un hito en la historia de las artes musicales al convertirse en la primera mujer en ocupar la dirección titular de una orquesta sinfónica profesional en Guatemala y Centroamérica”.

Durante la presentación oficial en Chiquimula, la Dirección General de las Artes entregó la batuta a la directora titular y anunció el inicio de actividades de la orquesta.

La orquesta regional de Oriente es la segunda agrupación profesional creada fuera de la capital donde los músicos reciben honorarios por su trabajo artístico.

De acuerdo con la información oficial, estas dos orquestas regionales son las primeras fundadas después de 80 años en los que únicamente existía la Orquesta Sinfónica Nacional de Guatemala.

PUBLICIDAD

Una orquesta ensaya vigorosamente con una directora al frente, preparando su repertorio en un espacio amplio y moderno. (Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala)

La nueva orquesta tendrá sede en Chiquimula y busca llevar conciertos a Zacapa y Jutiapa

La Orquesta Sinfónica Regional de Oriente tendrá su sede en la cabecera de Chiquimula, conocida como la Perla de Oriente. A mediano plazo, su misión será desconcentrar el acceso a la música sinfónica con presentaciones previstas también en Zacapa y Jutiapa, según la planificación citada.

El programa del concierto inaugural combinará repertorio académico universal con música guatemalteca originaria del oriente del país. Corleto diseñó una selección que incluye la “Obertura Egmont”, de Ludwig van Beethoven, la “Suite No. 1 de Carmen”, de Georges Bizet, y composiciones locales.

Ese primer bloque de presentaciones forma parte de una estrategia institucional impulsada por la Dirección de Fomento de las Artes, de la Dirección General de las Artes, para fortalecer, promover y difundir la música sinfónica en el oriente del país, según el Ministerio de Cultura y Deportes. La cartera sostuvo que el proyecto busca acercar el arte a más comunidades y contribuir al desarrollo cultural de la región.

PUBLICIDAD

La creación de esta agrupación ocurrió después de la puesta en marcha de la Orquesta Sinfónica Regional de Occidente en 2024. Ambas fueron establecidas mediante acuerdos ministeriales emitidos por el Ministerio de Cultura y Deportes, lo que les da respaldo institucional para existir y sostenerse.

Corleto llega al cargo tras una carrera de 21 años en la Orquesta Sinfónica Nacional

Gabriela María Corleto Orantes nació el 20 de diciembre de 1983 y tiene 42 años. Inició su formación musical a los 12 años en el Conservatorio Nacional de Música Germán Alcántara, donde estudió teoría musical, piano, flauta y percusión.

Es egresada del Conservatorio Nacional de Música de Guatemala Germán Alcántara, obtuvo el Profesorado en Música cum laude en la Universidad del Valle de Guatemala y la licenciatura en Música con especialización en Ejecución de Flauta Traversa en la Universidad Galileo. En 2010 recibió una beca Fulbright para cursar estudios de posgrado en la University of New Mexico, en Estados Unidos, donde obtuvo una maestría en Flauta.

PUBLICIDAD

Gabriela Corleto, la primera mujer en dirigir una orquesta sinfónica en Guatemala, posa con los músicos de la orquesta en un ensayo. (Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala)

Su formación instrumental incluyó estudios con Gustavo Gómez y Valerie Potter, además de clases particulares con Julio García Peláez, de Guatemala, y Guillermo Antonio Pedroso, de Cuba.

También asistió a encuentros y festivales de flauta en Venezuela, Costa Rica y Estados Unidos, y recibió clases magistrales con William Bennett, Susan Milan, Keith Underwood, Marco Granados, Bianca García, Brian Luce y Luis Julio Toro.

En dirección orquestal, su especialización se consolidó con estudios con el español Carlos Amat, con Jorge Pérez-Gómez en Estados Unidos y con clases particulares impartidas por su hermano Martín Corleto.

Antes de asumir la nueva responsabilidad, fue maestra de flauta y armonía en el Conservatorio Nacional de Música de Guatemala y durante 21 años formó parte de la Orquesta Sinfónica Nacional de Guatemala, donde trabajó como encargada del Archivo Musical y colaboró también como percusionista y flautista solista.

PUBLICIDAD

En un video difundido por el ministerio, Corleto definió la dirección orquestal como una tarea de articulación colectiva: “Dirigir una orquesta es un gran regalo de la vida, del universo, porque es como que uno puede moldear el sonido sin necesidad de emitir dicho sonido, sino que es un trabajo en conjunto con otras personas maravillosas”.

En la misma pieza audiovisual, explicó el alcance de su nuevo cargo y la dimensión de género del nombramiento: “Para mí, poder asumir la dirección musical de la Orquesta Sinfónica Regional de Oriente representa un reto, porque vamos a traer la música a esta región del país, vamos a compartir nuestro arte”.

PUBLICIDAD

También añadió: “Me siento muy dichosa y orgullosa de ser una directora titular siendo mujer, ya que no es tan usual en la región, en toda Centroamérica, que hayan directoras titulares”.

El ministerio de Cultura y Deportes señala que su presencia en el podio y la incorporación de múltiples mujeres como principales de sección dentro de la nueva institución pueden ofrecer referentes a niñas y jóvenes de la región.

También indica que el proyecto abre oportunidades para músicos profesionales que ahora podrán dedicarse de lleno a una actividad para la que se han preparado durante toda su vida.