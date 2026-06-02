Cómo cambió el mercado de autos híbridos y eléctricos en la Argentina, a un año del primer cupo exento de arancel

El crecimiento de los autos híbridos y eléctricos contrasta con la caída de ventas del mercado automotor en general

Hace pocos días se cumplió un año desde que se publicó el resultado de la primera licitación para importar vehículos híbridos y eléctricos sin pagar arancel extrazona en la Argentina. Y más allá del impacto general que esos 50.000 autos tuvieron en el mercado automotor, el verdadero efecto de esa medida del Gobierno -que se extenderá hasta 2029 inclusive- fue un gran crecimiento de la electromovilidad en el mercado local.

Mientras las ventas generales de autos 0 km cayeron un 25% interanual en mayo, los híbridos y eléctricos subieron arriba del 300%. Unos más y otros menos, pero todos mejoraron sus marcas de referencia de 2025, ya que en mayo del año pasado prácticamente no habían llegado autos del cupo y el mercado era el mismo que hubo durante 2024, con apertura de las importaciones sin limitaciones, pero con arancelamiento del 35 por ciento.

PUBLICIDAD

Los autos electrificados crecieron entre el 300 y el 600% en un año en Argentina. El BYD Dolphin Mini es el modelo 100% eléctrico que domina el mercado. REUTERS/Alessia Maccioni

A pesar del impulso que se le dio a los vehículos electrificados, aquellos que se propulsan únicamente con batería representan apenas una décima parte de los híbridos, porque en general son más caros por el tamaño de sus baterías y su tecnología, a excepción de un vehículo que está entre los más baratos del mercado por tratarse de un citycar.

Los eléctricos puros

Este tipo de autos tiene una oferta actual de 24 modelos y vende un promedio de 600 unidades por mes. En mayo fueron 647 automóviles, con una leve caída del 10,6% respecto de abril, pero una suba del 611% interanual contra los 91 autos de mayo del año pasado.

PUBLICIDAD

Sin embargo, hay un modelo que acapara más del 60% de esas ventas. Se trata del BYD Dolphin Mini, que en mayo registró 396 patentamientos, seguido por otro modelo de esa misma marca, el SUV Yuan Pro, que alcanzó las 89 unidades, y por el Jmev Easy, el auto más barato de esta tecnología y uno de los más accesibles del mercado en su totalidad, con 32 matriculaciones.

El JMEV Easy 3 subió al tercer lugar entre los 100% eléctricos superando al Chverolet Spark EUV.

Este pequeño auto urbano superó por primera vez este mes al Chevrolet Spark EUV, que alcanzó las 25 unidades después de bajar su precio en mayo. Los diez modelos eléctricos más vendidos se completaron con el nuevo Arcfox T1 (17), el Baic EU5 (15), el Geely EX5 (14), los Arcfox T5 y F5 (14 y 10 ventas respectivamente), y el Great Wall Ora 3 (5).

PUBLICIDAD

En la suma de los primeros cinco meses del año, se vendieron 3.011 autos eléctricos en total, con el BYD Dolphin Mini en el primer puesto de operaciones con 1.695 unidades, el BYD Yuan Pro segundo con 585, el Chevrolet Spark EUV tercero con 167, el Jmey Easy cuarto con 126 y el Baic EU5 con 77 unidades en el quinto puesto.

El mercado de los híbridos

En el mercado de los híbridos, en cambio, la oferta es mucho más variada y el volumen de unidades, diez veces más grande, en gran medida porque esta tecnología no llegó a Argentina a través del mencionado cupo anual sino muchos años atrás, en particular por la avanzada que tuvo Toyota con dos modelos híbridos como el Corolla y el Corolla Cross.

PUBLICIDAD

En total, se vendieron en mayo 6.392 unidades, que representan una caída del 8,5% mensual y una suba del 328,7% en comparación con las 1.491 ventas de mayo de 2025.

La Ford Territory reemplazó a la Toyota Corolla Cross como el auto híbrido más vendido en Argenitina este año.

En mayo, el modelo que dominó las ventas fue la Ford Territory Híbrida con 850 unidades, superando al BYD Atto 2 que alcanzó las 736 matriculaciones, y al Toyota Corolla Cross que registró ventas por 509 unidades. Los siguientes modelos de la lista fueron el Baic BJ30 con 493 y el Toyota Yaris Cross con 430.

PUBLICIDAD

Los diez híbridos más vendidos se completan con el BYD Song Pro con 353 patentamientos, el Chevrolet Captiva con 340, el Chey Tiggo 7 con 324, el Changan CS55 Plus (212) y el Haval Jolión (202).

En el acumulado del año, el auto híbrido más vendido es también el Ford Territory con 4.035 unidades, con el Toyota Corolla Cross segundo con 3.519 y el Baic BJ30 tercero con 3.306. En cuarto lugar está el BYD Song Pro con 2.020, apenas unas unidades de diferencia sobre el nuevo modelo de la marca, el Atto 2, que alcanzó las 2.012 con un mes menos en el mercado.

PUBLICIDAD

El nuevo Toyota Yaris Cross ya es el sexto híbrido más vendido del mercado local. (Toyota Argentina)

El Toyota Yaris Cross híbrido está en sexto lugar con 1.706 autos vendidos en solo tres meses desde su lanzamiento a fines de febrero. Completan los diez modelos más vendidos el Chevrolet Captiva con 1.485, el Toyota Corolla con 1.446, el Chery Tiggo 7 con 1.340 y el Haval H6 con 1.120 matriculaciones.

En esta categoría de autos se combinan las tres diferentes clases de hibridación que hay en el mercado: los híbridos convencionales, los híbridos enchufables y los microhíbridos.

PUBLICIDAD

Los tres modelos más vendidos de cada tipo son Ford Territory, Toyota Corolla Cross y Baic BJ30 entre los híbridos autorecargables; el BYD Atto 2, BYD Song Pro y Chevrolet Captiva entre los híbridos enchufables; y el Mercedes Benz GLC 300, el Fiat 600 Hybrid y el Renault Arkana en la categoría de los Mild-Hybrid.