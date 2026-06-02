Economía

Golpe de gracia a Burford en el caso YPF: rechazaron rever el fallo que ganó Argentina y solo le queda ir a la Corte Suprema de EEUU

El pleno de la Corte de Apelaciones no aceptó revisar su el fallo de tres de sus miembros que favoreció a Argentina

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La torre central de la compañía petrolera argentina en Puerto Madero (REUTERS/Agustin Marcarian)
La torre central de la compañía petrolera argentina en Puerto Madero (REUTERS/Agustin Marcarian)

La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York rechazó una medida extraordinaria que había solicitado Burford Capital, el bufete inglés que es el principal demandante contra Argentina en el caso por la expropiación de YPF.

Burford, que había conseguido un fallo en primera instancia de la jueza Loretta Preska, que obligaba al país a indemnizarlo con unos USD 18.000 millones, recibió un fallo adverso en marzo y quedó como el principal perdedor de esta contienda jurídica que lleva unos 10 años y que se originó por el reclamo de una serie de accionistas luego de expropiación de la petrolera, en 2012, cuando Cristina Kirchner era presidenta.

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Luego del fallo adverso de Cámara, el bufete que cotiza en Nueva York y Londres, y cuyas acciones se desbarrancaron luego de esa decisión, le había pedido al pleno de la Cámara –y no solo a los tres jueces que fallaron en su contra, Denny Chin, José Cabranes y Beth Robinson– que revea la sentencia.

José Cabranes Denny Chin Beth Robinson.
Denny Chin, José Cabranes y Beth Robinson, los jueces del tribunal de Apelaciones que fallaron a favor del país

En fallo de pocas líneas, firmado por la Clerk (una suerte de secretaria del tribunal) de la corte Catherine O’Hagan Wolfe, rechazó lo que técnicamente se denomina apelación “en banc”. Una medida que solo se acepta en casos excepcionales.

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Ahora, Burford sólo tendrá la opción judicial de apelar a la Corte Suprema de Justicia de EEUU. Y, como anunció, acudir al Ciadi, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial.

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