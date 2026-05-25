5 superalimentos que transforman la microbiota intestinal y refuerzan las defensas, según expertas

Pequeños cambios en la dieta estacional pueden tener un gran impacto en el bienestar físico y emocional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El equilibrio de la microbiota intestinal resulta fundamental para el bienestar físico y emocional, y la llegada del otoño marca un momento clave para adaptar la alimentación y fortalecer este sistema.

Según Vogue, expertas en nutrición recomiendan cinco superalimentos respaldados por estudios científicos, que favorecen el desarrollo de bacterias saludables y contribuyen a reducir la inflamación.

PUBLICIDAD

Diversas fuentes médicas citadas por el medio destacan que incorporar alimentos fermentados, yogur, encurtidos naturales, licuados de fruta y verduras crudas aporta fibra prebiótica y probióticos.

Con dicha selección se ayuda a diversificar la microbiota intestinal y a reforzar el sistema inmune. La evidencia señala beneficios en la regulación del metabolismo y el bienestar general al incluir estos alimentos en la dieta diaria.

PUBLICIDAD

La variedad de alimentos ricos en fibra y probióticos es clave para mantener el equilibrio de la microbiota intestinal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La microbiota intestinal está compuesta por microorganismos que residen en el aparato digestivo y mantienen una relación directa con el sistema inmunológico y el metabolismo.

Según Salena Sainz, nutricionista especializada y fundadora de Naturae Nutrición, después del invierno el organismo experimenta un reajuste que requiere una dieta rica en antioxidantes, fibras, grasas saludables y microorganismos beneficiosos para responder a los cambios estacionales.

PUBLICIDAD

Las expertas consultadas por el medio citado recomiendan alimentos fermentados como el kéfir, la kombucha y el chucrut, respaldados por investigaciones que muestran su impacto en la mejora de la diversidad bacteriana y la prevención de procesos inflamatorios. Sainz advierte que una alimentación variada y rica en fibra prebiótica contribuye a reducir la inflamación y mejora las defensas del organismo.

Los 5 superalimentos

Los espárragos son una fuente natural de fibra prebiótica que ayuda a nutrir bacterias beneficiosas del sistema digestivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Espárragos: ricos en inulina, fibra prebiótica que nutre las bacterias protectoras del intestino. Kéfir: modulador del ecosistema intestinal con microorganismos vivos. Kombucha: bebida fermentada con vitaminas, omega 3 y probióticos. Chucrut: contribuye a la diversidad bacteriana y al equilibrio del sistema inmune. Encurtidos naturales, yogur y licuados de fruta: aportan fibra, probióticos, calcio y antioxidantes.

Espárragos y su aporte de fibra prebiótica

Los espárragos son conocidos por su elevado contenido en inulina, un tipo de fibra prebiótica esencial para nutrir las bacterias protectoras del intestino. Sainz detalló a Vogue que también contienen ácido fólico y compuestos diuréticos, modulando la función digestiva y facilitando la eliminación de líquidos.

PUBLICIDAD

El consumo de alimentos fermentados como el kéfir y la kombucha puede enriquecer la diversidad bacteriana de la microbiota intestinal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según estudios referidos por la experta, la fibra prebiótica de los espárragos favorece el tránsito intestinal y el equilibrio del metabolismo. Su preparación, al horno con aceite de oliva virgen extra, huevo poché y parmesano, potencia la sensación de saciedad y aporta beneficios adicionales.

El kéfir y otros alimentos fermentados como moduladores intestinales

La Dra. Conchita Vidales, jefa de la Unidad de Nutrigenética en DEMYA Martin del Yerro I Amselem, explicó en el medio que el kéfir actúa como un modulador del ecosistema intestinal y aporta microorganismos vivos que enriquecen la diversidad de la microbiota.

PUBLICIDAD

Vidales señaló que la kombucha, otra bebida fermentada, puede sustituir a la cerveza por su sabor cercano a la sidra y su aporte extra de vitaminas, omega 3 y probióticos. El chucrut, tradicional en muchas gastronomías, también contribuye a la diversidad bacteriana y al equilibrio del sistema inmune.

La incorporación de yogur natural en la dieta diaria aporta probióticos y minerales esenciales para la salud intestinal y ósea. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Encurtidos, yogur y licuados: aliados en la dieta diaria

Los encurtidos naturales —aceitunas, pepinillos o cebolletas— ofrecen fibra y probióticos, lo que apoya el desarrollo de una flora intestinal saludable. Vidales recomienda prepararlos en casa y conservarlos en tarros de cristal para maximizar sus beneficios, según declaraciones al medio citado.

PUBLICIDAD

El yogur natural es considerado por la experta un superalimento debido a su alta densidad nutricional y su contenido en calcio, fósforo, magnesio y probióticos. Estos componentes son esenciales para la salud ósea, cardiovascular e intestinal.

La combinación de yogur, kéfir y frutas como melón, piña, manzana verde, frutos rojos, jengibre y menta en licuados o batidos enriquece la dieta con vitaminas, minerales y fibra, reforzando el efecto prebiótico y antioxidante de cada preparación.

PUBLICIDAD

Consumir crudités de zanahoria y apio junto a humus o guacamole aporta energía sostenida y fibra saludable. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Crudités y tentempiés de verduras para la salud intestinal

Vidales sugiere a Vogue los aperitivos de verduras crudas como zanahoria o apio, acompañados de humus o guacamole, como una opción ideal para mantener la salud intestinal y obtener energía sostenida a lo largo del día. Estos aperitivos destacan por su riqueza en fibra, minerales y grasas saludables.

Consumir regularmente crudités y otros alimentos ricos en fibra ayuda a mantener el equilibrio de la microbiota y contribuye a la prevención de trastornos inflamatorios y metabólicos.

PUBLICIDAD

Pequeños ajustes alimentarios en primavera pueden fortalecer la microbiota intestinal, lo que no solo mejora la digestión, sino que también beneficia el ánimo, la vitalidad y las defensas inmunológicas, como señalan las expertas consultadas por Vogue.