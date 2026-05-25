Crimen y Justicia

Atraparon a un ciudadano paraguayo con casi 900 dosis de pasta base en la Villa 31: tenía pedido de captura

Los agentes de la División Unidad Táctica de Pacificación secuestraron envoltorios de droga, dinero en efectivo y dispositivos electrónicos

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Una mesa gris con cientos de pequeñas dosis de pasta base envueltas, dos teléfonos móviles y un escudo policial
Cientos de dosis de pasta base fueron incautadas junto a celulares y otros objetos durante un operativo policial contra un dealer en la Villa 31 (LaBuenaInfo)

Durante un operativo en la calle Flor de Otoño al 300 de la Villa 31, personal de la División Unidad Táctica de Pacificación Barrio 31 detuvo a un ciudadano de Paraguay que tenía prohibido el ingreso al país.

Las autoridades lo atraparon en una situación sospechosa, rodeado de un grupo de personas con los que intercambiaba dinero en efectivo. Al detectar la presencia de los efectivos, el individuo quiso escapar a pie lo que desencadenó una persecución y un operativo que permitió incautar una considerable cantidad de pasta base y dinero. La rápida reacción del personal permitió interceptarlo y proceder a su detención.

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Sobre el detenido pesaba, por un lado, una orden de captura emitida en julio de 2025 por la Unidad Funcional de Instrucción N° 9 de la Fiscalía General Departamental de Morón por una causa de drogas y por el otro, tenía una expulsión del país por 8 años dispuesto en 2017 por la Dirección Nacional de Migraciones.

La investigación en ese mismo lugar permitió a los agentes secuestrar 876 envoltorios de pasta base listos para su distribución, con un peso total de 555 gramos, junto a 139.500 pesos en efectivo, un teléfono celular y un chip telefónico.

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Según lo informado por el portal La Buena Info, la Unidad de Flagrancia Este dispuso de inmediato la detención del imputado y el secuestro de la droga, el dinero y los dispositivos electrónicos. La causa fue calificada como infracción a la Ley 23.737.

El imputado permanecerá detenido mientras se sustancia la causa y se evalúa la posible elevación a juicio. Las autoridades indicaron que las pruebas recogidas en el lugar serán determinantes para avanzar en la investigación y esclarecer el alcance de la actividad ilícita.

Agente policial de uniforme negro con escopeta de pie junto a un hombre con chaqueta azul y pantalones oscuros. Ambos contra una pared gris clara sobre adoquines
El detenido fue identificado como dealer, durante un operativo antidrogas en la Villa 31

Había sido expulsada de la fuerza federal y la detuvieron por venta de droga

Días atrás, una ex cabo de la Policía Federal Argentina fue detenida en la localidad de Ituzaingó, provincia de Buenos Aires, luego de haber sido acusada de dedicarse a la venta de drogas al menudeo bajo la modalidad delivery. Según trascendió, la mujer había sido expulsada de la fuerza en 2023 por amenazar con su arma a un inquilino.

La detención se concretó el viernes pasado, cuando K. A. C., de 33 años, fue arrestada junto a su pareja, M. A. F., también de 33. Ambos estaban bajo investigación, lo que derivó en la realización de dos allanamientos y la incautación de cocaína fraccionada para su comercialización.

Todo comenzó con una denuncia radicada por los vecinos, quienes aseguraron haber notado movimientos sospechosos cerca de los domicilios de la ex policía y su novio. La investigación judicial determinó que la pareja combinaba la venta de estupefacientes desde el interior de la vivienda de Curima y el reparto mediante autos de aplicaciones. Así, el viernes a la madrugada, el personal de la DDI de Morón allanó dos viviendas ubicadas en Fernando Fader, entre El Tordo y Niceto Vega, y la otra sobre la misma arteria, entre Pinto y Villegas.

Durante las requisas, se secuestraron 43 envoltorios de nylon con cocaína, una balanza de precisión, tres teléfonos celulares y un handy con frecuencia policial. Estos elementos fueron considerados de interés para la causa que llevan adelante los fiscales Marisa Monti y Emiliano Rodríguez Reggiani, a cargo de la UFI N° 9 de Morón.

A raíz de esto, la pareja quedó a disposición de la justicia bajo cargos de tenencia ilegal de estupefacientes con fines de comercialización.

La mujer había sido exonerada de la Policía Federal Argentina en 2024 tras un incidente previo en el que fue señalada por amenazas a un inquilino para que abandonara una vivienda con contrato vencido.

El episodio había ocurrido en 2023, cuando un hombre utilizó el arma reglamentaria de la ex cabo policial para intimidar a la víctima. Poco después que esta última denunciara lo ocurrido ante la policía se concretó la captura del sospechoso. Fue así que se descubrió que portaba el arma que estaba registrada bajo el nombre de la ahora acusada por venta de drogas.

A raíz de esto, se ordenó la detención del sospechoso de haber amenazado al inquilino, como la de la dueña del arma.

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