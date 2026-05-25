Crimen y Justicia

Asaltaron y golpearon a un taxista en Santa Fe, le robaron el auto y más tarde lo prendieron fuego

El ataque ocurrió mientras el conductor realizaba un viaje en la localidad de Granadero Baigorria. La víctima hizo la denuncia y poco después encontraron el vehículo envuelto en llamas

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Vista frontal de un taxi completamente quemado y calcinado, con la carrocería ennegrecida y partes faltantes. Pequeñas llamas naranjas son visibles en el suelo
Un taxi quedó completamente calcinado tras un robo a un taxista en Granadero Baigorria, Santa Fe, con llamas aún visibles en el suelo (Rosario3)

Un taxista rosarino fue víctima de un violento asalto durante la madrugada del fin de semana en el barrio San Fernando de la localidad de Granadero Baigorria. Dos hombres, que se hicieron pasar por pasajeros, agredieron al conductor y le robaron el vehículo. Horas después, la unidad fue hallada completamente incendiada en otro sector de la ciudad.

El hecho ocurrió alrededor de las 2.30 del sábado, cuando la víctima se encontraba en servicio y fue abordada por los asaltantes. Según relató su familia, los delincuentes golpearon al conductor en la cabeza y lo arrojaron al suelo antes de huir con el taxi, un Volkswagen Suran negro y amarillo.

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El hijo del taxista utilizó las redes sociales para solicitar ayuda y difundir el caso. “Es el taxi de mi papá y lo golpearon dos tipos”, escribió, acompañando su mensaje con un pedido de colaboración para intentar localizar el vehículo y brindar información útil a las autoridades. La denuncia fue radicada en la comisaría 24ª de la localidad santafecina.

De acuerdo a lo informado por el portal Rosario3, alrededor de las 8 de la mañana de ayer domingo, los Bomberos Voluntarios de Baigorria recibieron un llamado de emergencia desde barrio Lomas de Alicia, en las inmediaciones del lugar donde se perpetró el robo. Al llegar, hallaron el taxi envuelto en llamas y completamente destruido por el fuego.

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El rápido accionar de la dotación permitió controlar el incendio, pero las pérdidas fueron totales. La investigación quedó a cargo de la comisaría 24ª de Granadero Baigorria, que trabajó en conjunto con las autoridades judiciales y policiales para recabar pruebas, analizar las cámaras de seguridad de la zona y tomar testimonios que permitan identificar a los responsables.

Según lo indicado por la familia de la víctima, el conductor agredido sufrió lesiones en la cabeza producto de los golpes recibidos, aunque se encuentra fuera de peligro. Desde la comisaría informaron que la investigación se encuentra en curso y que se están analizando las imágenes de cámaras de seguridad del sector para intentar identificar a los autores del robo y posterior incendio del taxi.

Por el momento, no se reportaron detenciones vinculadas al hecho.

Se hicieron pasar por pasajeros y asaltaron a un taxista en San Cristóbal

La Policía de la Ciudad detuvo a dos ladrones con antecedentes que asaltaron a un taxista en San Cristóbal

A fines de marzo dos delincuentes con un amplio prontuario delictivo fueron detenidos en el barrio porteño de San Cristóbal, luego de que se hicieran pasar por pasajeros de un taxi y asaltaran al conductor con un cuchillo de cocina. A pesar de que escaparon con la recaudación del trabajador, personal de la Policía de la Ciudad detuvo a los sospechosos a pocas cuadras del lugar del hecho, donde también recuperaron el dinero.

Tras haberlos atrapado, las autoridades pudieron confirmar que se trataba de dos individuos de 29 —identificado como I.A.D.— y 30 años —individualizado como L. A. B.— con un importante historial delictivo que incluye robos, hurto agravado de vehículos, infracciones a la Ley de Drogas, lesiones y amenazas.

Fuentes vinculadas al caso indicaron que uno de los acusados arrastraba causas por hurto agravado de vehículos y también por lesiones, mientras que el otro enfrentaba procesos por infracciones a la Ley de Drogas y por efectuar amenazas.

Las autoridades remarcaron que ambos habían recuperado la libertad en los últimos meses y se encontraban bajo vigilancia por reincidencia.

La víctima, un hombre de 68 años de Lomas de Zamora, sufrió graves heridas de arma blanca, visibles al momento de hacer la denuncia el jueves de la semana pasada. De acuerdo con su relato ante las autoridades policiales los detenidos simularon ser pasajeros para abordar un taxi en la zona de Pavón al 2400.

Cuando llegaron a destino, lo amenazaron con un cuchillo y lo obligaron a entregar la recaudación. La intervención policial se activó tras la denuncia inmediata del taxista que detuvo a un móvil y relató lo acontecido. Los efectivos de la Comisaría Vecinal 3B recibieron la alerta y desplegaron un operativo cerrojo en el área, utilizando las descripciones aportadas por el conductor para identificar a los sospechosos. Ambos fueron interceptados a pocas cuadras del hecho y reducidos sin que opusieran resistencia significativa.

Así, pudieron establecer que se trata de hombres en situación de calle. Al momento de la detención, se hallaron entre sus pertenencias el dinero sustraído y un cuchillo tipo Tramontina con mango negro, que habría sido utilizado en el asalto.

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