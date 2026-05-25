Cuáles son los factores históricos y sociales que permitieron que la monarquía británica prevaleciera durante el siglo XX en Europa

La monarquía británica sobrevivió al siglo XX mientras las casas reales de Alemania, Rusia y Austria-Hungría desaparecieron tras las guerras y revoluciones - EFE/EPA/ANDY RAIN ATTENTION/Archivo

A comienzos del siglo XX, las grandes monarquías europeas parecían estructuras inquebrantables. Sin embargo, el paso de las guerras mundiales y las revoluciones terminó derrumbando a las casas reales de Alemania, Rusia y Austria-Hungría. En medio de ese escenario de colapso político y social, la monarquía británica logró algo excepcional: sobrevivir a las crisis más devastadoras con su legitimidad intacta y una posición institucional incluso más fortalecida.

La primera mitad del siglo XX transformó para siempre el mapa político de Europa. Entre revoluciones, guerras y crisis profundas, monarquías que parecían eternas fueron derribadas una tras otra. Mientras los tronos de distintas potencias europeas desaparecían, la Corona británica logró resistir y mantenerse en pie en medio del derrumbe general.

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Tres factores explican esa diferencia: el lugar del Reino Unido en el bando vencedor de los dos grandes conflictos del siglo, la profunda integración de la Corona en la arquitectura legal y simbólica del Estado, y la figura de Isabel II como punto de referencia nacional durante décadas de transformación acelerada.

Según HistoryExtra, la Corona del Reino Unido destacó por su victoria en los conflictos mundiales, su adaptabilidad constitucional y la estabilidad aportada por Isabel II.

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Las victorias en la Primera y Segunda Guerra Mundial reforzaron la legitimidad y la posición institucional de la Corona británica

El peso de la victoria en las guerras mundiales

Para varias monarquías europeas, las derrotas en las guerras del siglo XX significaron su final. La británica, en cambio, se fortaleció tras integrar el bando vencedor tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial. Así lo explicó el historiador David Cannadine a HistoryExtra.

En Alemania, el colapso militar propició la caída del káiser y la instauración de la república; en Rusia y Austria-Hungría, las derrotas desataron revoluciones y su desintegración. El caso británico fue distinto: la institución emergió fortalecida tras las guerras, reforzando la confianza en las instituciones nacionales como la monarquía.

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Millones de ciudadanos, por ejemplo, escucharon en 1939 el llamado a la unidad hecho por el rey Jorge VI al anunciar la entrada británica en la guerra, consolidando la Corona como factor de estabilidad. Frente a la tendencia general de abolición monárquica, lo ocurrido en el Reino Unido constituyó una excepción significativa.

El reinado de Isabel II, desde 1952 hasta 2022, ofreció estabilidad y continuidad simbólica para la sociedad británica en tiempos de grandes cambios (REUTERS)

La adaptabilidad de la monarquía británica en el siglo XX

No solo el éxito bélico explica la longevidad de la monarquía británica. Según Cannadine, la institución está muy integrada en la estructura legal, simbólica y ceremonial del Estado; abolirla supone enormes desafíos políticos. Las predicciones sobre el inminente final de la Casa de Windsor han sido frecuentes en la vida pública británica, pero rara vez se han concretado, como recoge HistoryExtra.

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El desarrollo de un gobierno parlamentario, consolidado en el siglo XIX, transformó al monarca en un jefe de Estado ceremonial sin poder ejecutivo. Esta transición permitió mantener la relevancia institucional de la monarquía sin intervenir en conflictos partidistas.

Cannadine señaló a HistoryExtra que resulta preferible separar las funciones entre jefe de Estado y jefe del gobierno. Los sistemas presidenciales, como el estadounidense, fusionan ambos roles, mientras que la monarquía británica garantiza un punto de referencia estable fuera de las disputas políticas.

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A lo largo del siglo XX, la monarquía del Reino Unido afrontó crisis como Suez, el declive imperial, el escrutinio mediático y la muerte de Diana - (Photo by - / - / AFP)

Isabel II y la monarquía como símbolo de continuidad

El largo reinado de Isabel II, de 1952 a 2022, aportó un factor personal crucial: la estabilidad simbólica. Durante esas siete décadas, el Reino Unido experimentó profundos cambios sociales y políticos, incluyendo la desaparición del imperio y nuevas formas de organización social.

Para muchos británicos, Isabel II encarnó la constancia y sirvió de ancla en medio de las trasformaciones, como describió Cannadine a HistoryExtra. Su neutralidad política y disciplina pública fortalecieron la Corona como símbolo de unidad, ayudando a preservar el sentido de cohesión nacional.

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La combinación de estabilidad, adaptabilidad constitucional y liderazgo personal consolidó a la monarquía británica como símbolo nacional referente para los ciudadanos (Henry Nicholls/POOL via AP)

La resiliencia de la monarquía ante las crisis contemporáneas

A pesar de esa estabilidad, la monarquía británica enfrentó crisis a lo largo del siglo XX. Episodios como la crisis de Suez en 1956, el declive del imperio, el escrutinio mediático y las dudas surgidas tras la muerte de la princesa Diana pusieron a prueba la legitimidad de la institución.

Cannadine destacó en HistoryExtra que la capacidad de la monarquía para adaptarse sin alterar sus fundamentos esenciales ha sido clave para su supervivencia. Frente a turbulencias políticas y críticas públicas, la Corona logró mantener su posición central en la sociedad británica.

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A lo largo de más de un siglo, la monarquía británica se transformó acompañando los cambios sociales y políticos, pero conservando su esencia. Esa combinación de ajuste y permanencia explica que, en un periodo marcado por la caída de otras coronas, la institución británica siga siendo un referente reconocido para sus ciudadanos.