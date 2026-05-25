Salud articular: los alimentos que recomienda la ciencia para evitar dolor y rigidez en rodillas y hombros

Especialistas de la Clínica Mayo destacan que mantener una alimentación rica en vitamina D, calcio, colágeno y omega-3 ayuda a conservar el cartílago (Imagen Ilustrativa Infobae)

El desgaste de las articulaciones preocupa tanto a adultos mayores como a personas jóvenes que practican actividad física. Según especialistas de la Clínica Mayo, centro médico académico de referencia, el bienestar estructural de rodillas y hombros depende en gran medida de la nutrición.

El informe técnico de la institución médica subrayó que la incorporación regular de cuatro nutrientes específicos permite prevenir el deterioro articular antes de la aparición de síntomas como dolor, rigidez o inflamación.

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En la misma línea, la Fundación Internacional de Osteoporosis (IOF), con sede en Suiza, destacó la importancia de una alimentación adecuada para mantener la salud del sistema musculoesquelético a lo largo de la vida.

Vitamina D: clave para la absorción de calcio y la fortaleza ósea

La vitamina D cumple un papel en la protección de los huesos y las articulaciones. De acuerdo con la Clínica Mayo, este nutriente facilita la absorción del calcio en el intestino, lo que resulta esencial para mantener la estructura ósea y prevenir la fragilidad.

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Los datos clínicos señalaron que las principales fuentes naturales de vitamina D son los pescados grasos, como el salmón, la caballa y las sardinas, así como los productos lácteos fortificados.

Además, la exposición moderada al sol estimula la síntesis de vitamina D en la piel, por lo que los especialistas aconsejan pasar algunos minutos al aire libre cada día.

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La suplementación solo se recomienda en casos de déficit comprobado mediante análisis de laboratorio y bajo control médico. La Oficina de Suplementos Dietéticos (ODS) de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH) indicó una ingesta diaria recomendada de 600 UI de vitamina D para adultos de 19 a 70 años y de 800 UI a partir de los 71.

El informe técnico de la Clínica Mayo identifica a la vitamina D, el calcio, el colágeno y los omega-3 como pilares de la estructura y la movilidad saludable de las articulaciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Calcio: el mineral indispensable para la densidad ósea y articular

El calcio es el mineral que más influye en la densidad ósea y en la protección de las articulaciones frente al desgaste. Los expertos destacaron que su ingesta regular a través de alimentos como leche, yogur, quesos y verduras de hoja verde (espinaca, col rizada) ayuda a prevenir la osteoporosis y el deterioro de los tejidos conectivos.

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Mantener un buen aporte de calcio en la dieta diaria actúa como barrera preventiva ante el envejecimiento y el desarrollo de lesiones en las articulaciones.

En ese sentido, la IOF también señaló que cubrir las necesidades de calcio es un punto clave para sostener la salud ósea. Según la ODS (NIH), la recomendación diaria para adultos de 19 a 50 años es de 1.000 mg; en mujeres a partir de 51 años, 1.200 mg.

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Colágeno: elasticidad y recuperación del cartílago

El colágeno se presenta como la proteína estructural que aporta elasticidad y resistencia a las articulaciones. El informe señaló que favorece la recuperación celular tras microtraumatismos, frecuentes tanto en personas mayores como en quienes realizan actividad física intensa.

Para fortalecer los tejidos, los especialistas recomiendan incorporar caldos de hueso y gelatinas tradicionales, fuentes naturales de colágeno que ayudan a mantener en buen estado el cartílago y a reducir el riesgo de lesiones.

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A su vez, la Sociedad Española de Reumatología (SER) subrayó la relevancia de combinar hábitos de alimentación con otras medidas preventivas para cuidar las articulaciones en el tiempo.

Omega-3: protección antiinflamatoria para las articulaciones

El consumo regular de alimentos ricos en colágeno y ácidos grasos omega-3 ayuda a mantener tejidos articulares resistentes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los ácidos grasos omega-3 cumplen una función central en la reducción de los procesos inflamatorios articulares. De acuerdo con la Clínica Mayo, estos nutrientes ayudan a controlar la inflamación en las zonas afectadas, favorecen la recuperación tras el esfuerzo y disminuyen el dolor asociado al desgaste articular.

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Los pescados grasos, las semillas de chía y lino, y las nueces sobresalen como fuentes principales de omega-3 en la alimentación cotidiana. Como orientación, los NIH (ODS) describen niveles de ingesta adecuada para ALA (un omega-3) de 1,6 g diarios en varones adultos y 1,1 g en mujeres adultas.

Los datos clínicos recogidos enfatizaron que la prevención nutricional mediante alimentos frescos y variados es más efectiva que recurrir a suplementos artificiales de manera indiscriminada. Los especialistas de la institución insistieron en que la responsabilidad individual en el cuidado de la salud articular comienza con una dieta equilibrada, adaptada a la edad, el nivel de actividad y las necesidades de cada persona.

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Por su parte, la suplementación debe reservarse solo para casos diagnosticados y siempre bajo indicación profesional.

Importancia de la dieta para la salud articular a largo plazo

También, el informe técnico resalta que la mejor estrategia para proteger las articulaciones y el cartílago es la constancia en los hábitos alimentarios. Incorporar vitamina D, calcio, colágeno y omega-3 de forma regular permite mantener la movilidad y prevenir el dolor y la rigidez en rodillas y hombros, incluso en personas con alta demanda física.

Los especialistas recomendaron priorizar una alimentación variada, rica en alimentos naturales, para garantizar el aporte de estos nutrientes esenciales y reducir el riesgo de lesiones articulares a lo largo de la vida. La IOF, por su parte, insistió en que los beneficios se sostienen en el tiempo cuando la dieta y otros hábitos saludables se mantienen de manera continua.