Por qué es tan difícil resistirse a la sal en las comidas, según la neurociencia

La atracción por el sabor intenso de la sal responde a mecanismos biológicos y evolutivos que priorizan su consumo por ser esencial (Imagen Ilustrativa Infobae)

La dificultad para resistirse al sabor intenso y envolvente de la sal se explica por mecanismos biológicos y evolutivos que priorizan el consumo de este mineral esencial. El cerebro humano, según especialistas consultados por Globo, reconoce el sodio como un recurso vital y recompensa su ingesta con sensaciones de placer. Esta respuesta refleja una estrategia de supervivencia desarrollada durante miles de años, cuando el sodio era escaso lejos de las costas marinas.

El gusto por la sal comienza en las papilas gustativas, donde células sensoriales detectan los iones de sodio en los alimentos. Al activarse, estos receptores envían señales al cerebro, que interpreta la presencia de sodio como una recompensa inmediata.

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Courtney Wilson, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Colorado, explicó: “El gusto es un sentido que nos permite detectar sustancias químicas en el ambiente, que pueden ser beneficiosas o peligrosas, a través de las papilas gustativas”. Este sistema permite identificar y preferir el sodio, reforzando su búsqueda en la dieta cotidiana.

El cuerpo humano necesita una cantidad precisa de sodio para mantener funciones esenciales. Cuando se alcanza la dosis adecuada, el sabor resulta agradable; si la ingesta es excesiva, el sistema nervioso genera señales de saciedad, desincentivando el consumo. Este mecanismo de autorregulación evita desequilibrios que podrían afectar órganos vitales.

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Por qué el sodio es imprescindible para la vida

Las deficiencias de sodio pueden provocar fatiga, calambres y desorientación, mientras que su exceso sostenido aumenta el riesgo de hipertensión arterial (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sodio cumple funciones críticas más allá del placer gustativo. Es esencial para la transmisión de impulsos eléctricos en nervios y músculos, así como para el equilibrio osmótico.

Joel Geerling, profesor asociado de neurología en la Universidad de Iowa, afirma: “Alrededor de un tercio de nuestro gasto energético diario se dedica a bombear sodio desde el interior de la célula hacia el exterior”. Esta tarea, realizada por la bomba de sodio-potasio, permite que las células generen potenciales eléctricos responsables del pensamiento, la movilidad y el latido cardíaco.

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Una deficiencia de sodio puede causar fatiga, calambres y desorientación, mientras que un exceso sostenido contribuye a la hipertensión arterial. Por eso, el organismo posee sistemas de regulación precisos para mantener su concentración dentro de rangos seguros.

A lo largo de la evolución, humanos y animales han ideado estrategias para obtener sodio en ambientes donde es escaso. Los elefantes africanos recorren largas distancias hasta cuevas ricas en sal, mientras los ciervos buscan depósitos minerales para suplir la falta de sodio en su dieta. Para los humanos, la búsqueda de sal influyó en rutas comerciales y asentamientos históricos.

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Las neuronas HSD2 cumplen un papel clave en la regulación del consumo de sal según estudios recientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Daniel Bradner, arqueólogo del Museo de Historia Natural de Viena, destaca que en Hallstatt, Austria, se encuentra la mina de sal activa más antigua del mundo, con más de 7.000 años de explotación. “La sal es necesaria para la supervivencia a largo plazo en un lugar y, por lo tanto, esencial para el asentamiento en los Alpes”, afirma Bradner.

La disponibilidad de este mineral determinó la ubicación de ciudades, motivó guerras y propició rutas comerciales. Hasta la era moderna, la sal era tan valiosa que se utilizaba como moneda de intercambio.

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Cómo el cerebro y las hormonas impulsan el deseo de sal

El impulso por consumir sal está regulado por mecanismos biológicos y hormonales. Investigaciones recientes identificaron que neuronas HSD2 reaccionan ante la aldosterona, una hormona que aumenta cuando los niveles de sal o agua disminuyen.

Su activación desencadena la búsqueda y el consumo de sal. Si este sistema falla, las células, especialmente las cerebrales, pueden hincharse, lo que evidencia la importancia de estos controles.

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La sal no solo es esencial fisiológicamente sino que realza sabores en la gastronomía y está profundamente arraigada en la cultura y evolución humana (Imagen Ilustrativa Infobae)

La respuesta hormonal y neuronal garantiza que la ingesta de sal se adapte a las necesidades fisiológicas, asegurando la homeostasis y previniendo daños.

Más allá de lo fisiológico, la sal transforma la experiencia culinaria. Puede realzar sabores dulces y suprimir el amargor, aunque la ciencia aún investiga los mecanismos exactos. Wilson sugiere que podría deberse a la comunicación entre células gustativas o al procesamiento cerebral. Lo cierto es que la sal hace que los alimentos resulten más atractivos y satisfactorios, lo que explica su presencia habitual en la gastronomía mundial.

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La atracción por la sal, desde la pizca en una receta hasta el antojo por comidas saladas, refleja una evolución neurobiológica compleja. El cerebro reconoce en la sal un recurso de alto valor, imprescindible para el funcionamiento del organismo y el equilibrio vital.

La fascinación humana por la sal es la expresión de mecanismos fisiológicos, evolutivos y culturales que han convertido a este mineral en un elemento indispensable y apreciado. La búsqueda, regulación y disfrute de la sal demuestran cómo sentidos, neuronas y hormonas actúan juntos para garantizar la supervivencia y el bienestar humano.

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