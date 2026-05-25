Sociedad

Cómo será el cronograma de servicios públicos durante el feriado del 25 de Mayo en la Ciudad de Buenos Aires

Habrá un cronograma especial para el transporte, la atención hospitalaria y los espacios culturales

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El esquema incluye modificaciones en subtes, colectivos y trenes, apertura de museos con actividades alusivas y restricciones en la atención médica programada
El esquema incluye modificaciones en subtes, colectivos y trenes, apertura de museos con actividades alusivas y restricciones en la atención médica programada

Durante el feriado del 25 de Mayo, la Ciudad de Buenos Aires implementará cambios en los servicios públicos que afectarán el transporte, la atención hospitalaria y la oferta cultural.

La fecha recuerda la constitución del primer gobierno patrio en 1810, hecho que marcó el inicio del proceso de independencia nacional. Por tratarse de una jornada histórica, la Plaza de Mayo y el Cabildo se convierten en escenarios de festejos y homenajes, mientras que en los barrios se organizan peñas, ferias gastronómicas y propuestas recreativas. Además, el feriado nacional suele ser aprovechado por muchas familias para tomarse un descanso, organizar escapadas o disfrutar de la ciudad con menos tránsito y movimiento que en un día hábil.

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¿Cómo funcionará el transporte público el 25 de mayo?

De acuerdo con la información oficial del Gobierno porteño, el sistema de transporte público operará bajo un esquema de feriado. Todas las líneas de subte y premetro estarán disponibles de 8 a 22 horas, con horarios específicos para cada terminal. Por ejemplo, la Línea A funcionará entre San Pedrito (de 08:00 a 22:08) y Plaza de Mayo – Casa Rosada (de 08:00 a 22:36), mientras que la Línea C tendrá servicios entre Constitución (08:00-22:21) y Retiro (08:00-22:34). Esta modalidad especial se aplicará al resto de las líneas en la jornada de hoy.

En tanto el Premetro, implementará los siguientes horarios:

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  • Intendente Saguier a Centro Cívico Lugano: 21:00
  • Centro Cívico Lugano a Intendente Saguier: 21:32
  • Intendente Saguier a General Savio: 20:47
  • General Savio a Intendente Saguier: 21:19
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Cómo será el funcionamiento de los servicios y qué actividades culturales se ofrecen en los museos y espacios públicos (Maximiliano Luna)

Los servicios de colectivos y trenes metropolitanos –como el Roca, Sarmiento, Mitre, San Martín y Belgrano Sur– también funcionarán con frecuencias reducidas propias de feriado, lo que podría ocasionar demoras en los recorridos habituales. El sistema de combis mantendrá el mismo criterio. Por su parte, la red EcoBici seguirá habilitada, aunque con menor disponibilidad y posibles demoras debido al probable aumento de usuarios en zonas turísticas. Los viajes gratuitos para abonados seguirán vigentes.

Respecto al estacionamiento, estará permitido en avenidas y calles donde normalmente se autoriza durante días hábiles, en el horario de 7 a 21. Las restricciones habituales quedarán suspendidas, salvo en sectores exclusivos o de emergencia. Los peajes administrados por AUSA operarán bajo modalidad de feriado, con menos cabinas habilitadas y el sistema de pases automáticos funcionando para los vehículos adheridos.

Los controles de alcoholemia y documentación vehicular continuarán activos, en particular en accesos y zonas con alto tránsito turístico. El servicio de acarreo intervendrá solo ante infracciones graves o en situaciones de emergencia.

CABA - Coronavirus -Transito - Colectivos - Transporte

Durante el feriado, los hospitales públicos de la Ciudad funcionarán únicamente con servicios de guardia y atención para emergencias. No se ofrecerán turnos programados ni atención en consultorios externos, y los centros de salud y hospitales de día permanecerán cerrados. Esta restricción responde a la modalidad habitual implementada en jornadas no laborables y fue confirmada por el Gobierno de la Ciudad.

La oferta de actividades recreativas y culturales cobrará protagonismo. Los parques y espacios verdes estarán abiertos, al igual que el Ecoparque, el Planetario y las reservas ecológicas. En cuanto a los museos, la mayoría abrirá con horarios especiales y contará con actividades alusivas a la fecha patria. Entre los espacios destacados se encuentran el Museo Histórico Nacional, el Museo de Arte Moderno, el Museo Fernández Blanco, el Museo Sívori, el Museo de Arte Popular José Hernández y el Museo del Humor.

La agenda cultural incluye recorridos históricos y talleres patrios en los principales museos, así como ferias gastronómicas, peñas y propuestas recreativas en distintos barrios. Las celebraciones centrales se concentrarán en la Plaza de Mayo y el Cabildo, donde se realizarán homenajes y actividades públicas.

El Gobierno porteño recomendó consultar los horarios y frecuencias específicas de cada servicio antes de desplazarse, debido a los cambios que introduce el cronograma especial. También reiteró la importancia de respetar las normas de tránsito y las restricciones vigentes, sobre todo en lo que refiere a estacionamiento y circulación en zonas con alta demanda turística.

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