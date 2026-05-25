Marco Rubio afirmó que hay una propuesta “sólida” para reabrir el estrecho de Ormuz y avanzar hacia un acuerdo con Irán (REUTERS)

Estados Unidos afirmó este lunes que está cerca de cerrar un acuerdo “bastante sólido” con Irán para abrir el estrecho de Ormuz y avanzar en negociaciones con Teherán, aunque el presidente Donald Trump moderó las expectativas sobre un anuncio inmediato y aseguró que no apurará un pacto definitivo.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, sostuvo desde Nueva Delhi que Washington tiene sobre la mesa una propuesta concreta, aunque evitó poner plazos para su concreción y aclaró que las conversaciones aún requieren definiciones políticas y técnicas.

PUBLICIDAD

“Tenemos sobre la mesa algo que, en mi opinión, es bastante sólido en cuanto a su capacidad para abrir el estrecho de Ormuz, pero también para entablar negociaciones sobre el programa nuclear iraní”, declaró Rubio durante su visita oficial a India.

El funcionario estadounidense explicó que la Casa Blanca esperaba novedades en las últimas horas, aunque relativizó la posibilidad de un anuncio inmediato. “Pensábamos que tal vez tendríamos noticias anoche (domingo), o quizá hoy (lunes), pero yo no le daría demasiada importancia”, afirmó.

PUBLICIDAD

Las declaraciones de Rubio llegaron después de que Trump bajara el tono de las expectativas sobre un acuerdo inminente, a pesar de las señales de avance que trascendieron desde ambas partes en los últimos días.

“He dado instrucciones a mis representantes para que no se precipiten (...) porque el tiempo está de nuestro lado”, escribió el mandatario estadounidense en su plataforma Truth Social.

PUBLICIDAD

Las declaraciones de Rubio llegaron después de que Trump bajara el tono de las expectativas sobre un acuerdo inminente, a pesar de las señales de avance que trascendieron desde ambas partes en los últimos días (REUTERS)

Trump también sostuvo que el bloqueo a los puertos iraníes “seguirá en pleno vigor” hasta la firma de un acuerdo definitivo con Teherán, en una señal de que Washington mantiene la presión mientras continúan las conversaciones.

Rubio respaldó esa postura y remarcó que la administración republicana no avanzará hacia un acuerdo apresurado. “Como dijo el presidente, él no tiene prisa, no va a hacer un mal trato, el presidente no va a firmar un mal acuerdo”, afirmó el jefe de la diplomacia estadounidense.

PUBLICIDAD

Según un alto funcionario estadounidense citado por Axios, un eventual anuncio todavía podría demorar varios días porque el entendimiento requiere la aprobación de las autoridades iraníes, incluido el líder supremo Mojtaba Khamenei.

De acuerdo con medios estadounidenses, el acuerdo en discusión entre Washington y Teherán permitiría la reapertura del tránsito marítimo por el estrecho de Ormuz, una vía estratégica por la que antes del conflicto circulaba una quinta parte de los hidrocarburos consumidos en el mundo.

PUBLICIDAD

Las expectativas de una distensión impactaron de inmediato en los mercados energéticos. Impulsados por la posibilidad de un acuerdo, los precios internacionales del petróleo retrocedían este lunes por la mañana en Asia, con caídas superiores al 5% tanto para el barril de Brent del mar del Norte como para el WTI estadounidense poco después de las 04H00 GMT.

El precio del petróleo cayó más de 5% ante la expectativa de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán (Shutterstock)

Sin embargo, el eventual entendimiento todavía deja abierta la cuestión nuclear, uno de los puntos centrales del conflicto entre Irán y Occidente.

PUBLICIDAD

La cadena CBS News, que citó fuentes cercanas a las conversaciones, informó que la propuesta incluye el desbloqueo de algunos activos iraníes retenidos en bancos en el extranjero y una prolongación de las negociaciones durante 30 días adicionales, un plazo que también mencionó The Wall Street Journal.

Desde Irán, la agencia Tasnim reportó que Estados Unidos todavía mantiene objeciones en algunos puntos y citó entre ellos la cuestión de los bienes iraníes congelados.

PUBLICIDAD

Por su parte, la agencia iraní Fars informó que las sanciones dirigidas contra el petróleo, el gas y otros productos petroquímicos podrían ser levantadas mientras continúen las negociaciones, con el objetivo de permitir a Irán exportar esos productos, claves para su economía.

Rubio aclaró que el acuerdo en discusión no resuelve el capítulo nuclear y remarcó que se trata de una negociación mucho más compleja. “Las negociaciones nucleares son asuntos muy técnicos. No se puede resolver un asunto nuclear en 72 horas en la parte de atrás de una servilleta”, afirmó más temprano en una entrevista con The New York Times.

PUBLICIDAD

Rubio aclaró que el acuerdo en discusión no resuelve el capítulo nuclear y remarcó que se trata de una negociación mucho más compleja (REUTERS)

Estados Unidos e Israel sostienen que el programa nuclear iraní busca desarrollar armamento atómico, mientras Teherán insiste en que su programa tiene fines civiles.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó este domingo que él y Trump coinciden en que un acuerdo definitivo con Irán debe eliminar “la amenaza nuclear”. “Esto implica desmantelar las instalaciones de enriquecimiento de uranio de Irán y retirar el material nuclear enriquecido de su territorio”, señaló Netanyahu en un comunicado, al reportar el contenido de una conversación telefónica con Trump mantenida el sábado por la noche.

En paralelo, el conflicto regional siguió con episodios de violencia en el frente libanés pese a la tregua vigente desde el 17 de abril. El Ministerio de Salud libanés informó que dos personas murieron el domingo por ataques israelíes, un día después de un bombardeo que dejó 11 muertos.

El ejército israelí, por su parte, anunció este lunes la muerte de uno de sus soldados el día anterior en el sur del Líbano.

Netanyahu afirmó además que Trump reiteró durante la conversación telefónica “el derecho” de Israel a defenderse en todos los frentes, en especial en el Líbano. Rubio expresó la misma posición desde Nueva Delhi. “Israel siempre tiene derecho a defenderse. Todo país en el mundo tiene ese derecho”, aseguró el secretario de Estado estadounidense.

(Con información de AFP)