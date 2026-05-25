El optimismo constante y los hábitos simples de quienes superan los 100 años

La vida social activa permitió a Dorothy Wilson sostener rutinas comunitarias y evitar el aislamiento durante distintos momentos de su vida - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La longevidad siempre atrajo la atención de médicos e investigadores, pero el foco se concentró en una pregunta concreta: qué prácticas sostienen durante décadas quienes superan los 100 años con autonomía. En ese marco se difundió el caso de Dorothy Wilson, una mujer estadounidense de 103 años, que atribuyó su estado general a rutinas simples, repetidas y sostenidas en el tiempo.

Dorothy Wilson explicó que mantuvo una vida activa con movimiento regular, lectura diaria, vida social, juegos de estrategia y una alimentación equilibrada. Su testimonio se viralizó por la consistencia de esos hábitos y porque coincide con líneas de investigación que vinculan la actividad física, la estimulación cognitiva y los vínculos sociales con un envejecimiento más saludable.

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Wilson no presentó su rutina como un método ni como una fórmula cerrada, sino como una suma de decisiones cotidianas. El punto común fue la continuidad: mantener actividades todos los días o casi todos los días, sin esperar a “sentirse con ganas” ni a tener una motivación extraordinaria. Según su enfoque, la clave fue sostener estructuras simples que le permitieran mantenerse en movimiento, conservar intereses y evitar el aislamiento.

En esa lógica, el movimiento funcionó como una práctica de base. No se trató de entrenamientos exigentes, sino de evitar el sedentarismo: participar de clases adaptadas, caminar, levantarse con frecuencia y sostener la autonomía en tareas diarias.

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En este tipo de testimonios, la actividad física aparece como un factor que impacta en el cuerpo —fuerza, equilibrio, movilidad— y también en la percepción de independencia y en la capacidad de sostener rutinas.

Actividades cotidianas como caminar al aire libre, leer en el hogar y descansar por la noche forman parte de la relevancia de mantener hábitos saludables y balanceados en la tercera edad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Rutinas que sostuvo durante décadas

Movimiento para evitar el sedentarismo

Wilson no habló de entrenamientos exigentes, sino de mantenerse en marcha: participar en clases adaptadas, moverse cada día y evitar largos períodos sentada. La idea central fue conservar autonomía y movilidad con el paso de los años, sin esperar a que el deterioro marcara el ritmo.

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Ese enfoque coincide con revisiones publicadas en The Lancet Healthy Longevity, que asociaron mayor actividad física y menos tiempo sedentario con mejores indicadores de salud en adultos mayores.

Lectura diaria y aprendizaje constante

Otra pieza de su rutina fue la lectura nocturna. Wilson la presentó como una forma de mantener la mente ocupada, ampliar intereses y sostener el hábito de aprender. Más que un pasatiempo, funcionó como un ejercicio cotidiano de atención y memoria.

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Investigadores de Rush University Medical Center (Estados Unidos) informaron que actividades como leer y escribir se asociaron con menor deterioro cognitivo y menor riesgo de demencia, en comparación con personas menos activas mentalmente.

Juegos de estrategia como estímulo mental

El bridge ocupó un lugar estable en su vida: lo jugó en persona y también en línea. Este tipo de juego exige memoria de trabajo, planificación y concentración, además del componente social, que en edades avanzadas suele ser un factor decisivo para sostener la motivación.

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La literatura científica abordó la relación entre juegos, entrenamiento cognitivo y desempeño mental en adultos mayores, con resultados que dependen del tipo de actividad y de la constancia.

Vínculos, alimentación y una variable transversal

Un ambiente de bienestar, salud y tranquilidad destaca la importancia de los hábitos saludables y el autocuidado en la vida cotidiana de las personas mayores (Imagen Ilustrativa Infobae)

Vida social como parte de la rutina

Wilson sostuvo que conversar, reunirse y participar en actividades con otras personas no fue un complemento, sino parte de su estructura diaria. En la práctica, eso implicó sostener redes y rutinas comunitarias, incluso cuando el entorno cambia con el paso del tiempo.

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La Harvard Study of Adult Development, uno de los estudios longitudinales más extensos sobre bienestar adulto, destacó la asociación entre la calidad de los vínculos y los resultados de salud y bienestar a largo plazo.

Alimentación equilibrada sin extremos

El artículo planteó que su dieta se basó en moderación: comer “bien” sin convertir la alimentación en una fuente constante de restricción o ansiedad. En ese esquema, las verduras y preparaciones simples tuvieron un rol central, con preferencia por los mariscos.

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Este patrón se alineó con enfoques divulgados sobre longevidad —como los que investigan las “zonas azules”—, que enfatizan dietas moderadas y basadas en alimentos frescos y poco procesados.

Optimismo: un hábito que atraviesa al resto

Además de lo anterior, el texto subrayó una variable menos tangible: la forma de encarar el día a día. Wilson describió una actitud optimista y evitó quedar atrapada en la idea de que envejecer equivale a perderlo todo.

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Investigaciones citadas en el artículo —incluidas referencias a trabajos de Harvard— exploraron la relación entre optimismo y probabilidad de alcanzar edades avanzadas, aunque se trata de un factor complejo y difícil de aislar de otras variables.