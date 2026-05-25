Dos hombres amenazaron con un arma a la empleada de un kiosco y se llevaron casi $100 mil

Dos delincuentes robaron un kiosco en la localidad chaqueña de Charata, uno fue detenido, el otro, continúa prófugo (Gobierno)

Un violento robo a mano armada ocurrió en las primeras horas de la madrugada del domingo en la localidad chaqueña de Charata. Dos individuos ingresaron a un kiosco, amenazaron a la empleada con un arma y se llevaron el dinero recaudado.

Toda la secuencia, que duró apenas unos instantes, quedó registrada por las cámaras de seguridad del local y revela la rapidez con la que se consumó el delito.

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Mientras que uno de los delincuentes apuntaba a la empleada el otro se encargaba de extraer el dinero de la caja. Sin mediar palabra, ambos huyeron corriendo del lugar, con $78 mil. La Policía de la provincia del Chaco fue alertada de inmediato y, tras la denuncia, comenzó las tareas investigativas para dar con los responsables.

A partir de las imágenes aportadas por el sistema de videovigilancia, los agentes de la Policía chaqueña lograron identificar características físicas y vestimenta de uno de los presuntos autores. Según se informó, el trabajo de análisis de cámaras y testimonios de vecinos permitió avanzar en la pesquisa en cuestión de horas.

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El operativo indicó el portal del Diario Chaco, culminó con la detención de un joven de 24 años, quien fue localizado en las inmediaciones de su domicilio en Charata. El sospechoso quedó inmediatamente a disposición de la Justicia, mientras continúa la investigación para determinar el grado de participación en el hecho y si mantiene relación con otros delitos ocurridos en la zona.

Aún resta localizar el arma utilizada en el asalto y la totalidad del dinero sustraído, elementos considerados clave para el avance de la causa. Mientras tanto, las fuerzas de seguridad mantienen activo el operativo de búsqueda del segundo implicado, quien logró escapar y permanece prófugo.

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Un hombre fue detenido en Charata, Chaco, en relación con el robo a un kiosco, flanqueado por dos agentes de policía (Diario Chaco)

Fue detenido por robar una carnicería en Parque Avellaneda

Días atrás, un delincuente que había recuperado su libertad en enero pasado tras cumplir cuatro años de condena fue detenido nuevamente por la Policía de la Ciudad, acusado de robar una carnicería en el barrio de Parque Avellaneda junto a un cómplice. El reincidente, de 31 años, cuenta con antecedentes por robo agravado y encubrimiento en causas previas.

El hecho que motivó la investigación ocurrió el 27 de febrero pasado, cuando dos hombres ingresaron a una carnicería ubicada sobre la avenida Escalada al 1600, entre la avenida Gral. Eugenio Garzón y Pasaje León Pinelo.

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Los asaltantes amenazaron al dueño del local con un arma de fuego y le sustrajeron una cadena y un anillo de oro, además de mercadería del comercio.

La pesquisa comenzó a partir de la intervención dispuesta por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 1. Agentes de la División Investigaciones Comunales 9 iniciaron un relevamiento de cámaras de seguridad y declaraciones de testigos, y así lograron establecer que los autores del robo se habían fugado en un Chevrolet Onix sin patente visible. El análisis de imágenes privadas, además, permitió reconstruir el trayecto del vehículo, que fue localizado en la vía pública.

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Los investigadores lograron determinar que los asaltantes se habían fugado en un Chevrolet Onix que tenía pedido de secuestro activo.

Al verificar los grabados de los cristales del automóvil, los investigadores constataron que el Chevrolet Onix tenía pedido de secuestro vigente desde el 31 de octubre de 2025, solicitado por la Fiscalía Criminal y Correccional N° 30. La brigada comenzó tareas de vigilancia sobre el rodado y pudo identificar a uno de los sospechosos como ocupante frecuente del vehículo.

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El 3 de marzo, tras informar los avances al magistrado interviniente, se ordenó un allanamiento en una vivienda de Miralla al 2200, Mataderos. Allí fue arrestado el primer acusado, de 31 años, y los agentes secuestraron una pistola Bersa calibre 22, municiones, un teléfono celular, el automóvil y prendas utilizadas durante el robo.

La investigación continuó para localizar al segundo involucrado. A través de análisis de redes sociales y vínculos familiares, se determinó que el otro sospechoso sería el hermanastro de la pareja del primer detenido. El 14 de abril, la policía realizó un nuevo allanamiento en La Rioja al 100, en El Jagüel, partido bonaerense de Esteban Echeverría, donde arrestó a un hombre de 26 años y secuestró una camiseta deportiva usada el día del hecho y un teléfono celular. El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 1 dispuso la detención de ambos imputados y el secuestro de los elementos vinculados a la causa.

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