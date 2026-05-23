El método científico que rompe el estancamiento en el entrenamiento de bíceps

La falta de variedad en la rutina de bíceps limita el crecimiento muscular y puede causar estancamiento según el análisis de Men’s Health (Imagen Ilustrativa Infobae)

Muchos aficionados al entrenamiento de fuerza se encuentran con un obstáculo común: la rutina de bíceps suele limitarse a una o dos variantes de curl, lo que puede conducir al estancamiento muscular y a la pérdida de motivación.

Según la revista especializada en fitness Men’s Health, el problema principal radica en la falta de variedad, lo que impide estimular el músculo desde distintos ángulos y, en consecuencia, alcanzar un desarrollo completo. Las personas tienden a repetir el mismo ejercicio de curl con barra o mancuernas, sin explorar otras opciones.

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Esta monotonía limita el crecimiento muscular y puede provocar molestias articulares o sobrecargas por la repetición continua del mismo patrón de movimiento. Cambiar la manera en que se ejecuta el curl puede ayudar a quienes buscan progresar en sus entrenamientos y superar los estancamientos habituales.

El método 'códice de curl' de Mike Israetel permite multiplicar las variantes del curl de bíceps y potenciar el desarrollo muscular (Imagen Ilustrativa Infobae)

El método ‘códice de curl’ de Mike Israetel

Ante esa falta de variedad, el Dr. Mike Israetel, científico del ejercicio y cofundador de Renaissance Periodization, propone una estrategia diferente y explica que durante años solo conocía unos pocos tipos de curl: barra, mancuernas y polea.

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Su método, denominado “códice de curl”, se basa en un marco que permite convertir un puñado de ejercicios en docenas de variaciones. Recombinando distintas opciones, el entrenado puede crear, utilizar y progresar con una gran cantidad de tipos de curl, lo que amplía el repertorio de movimientos para el desarrollo del bíceps.

El enfoque de Israetel no busca el curl perfecto, sino proporcionar herramientas para que cada persona encuentre combinaciones según sus necesidades y preferencias.

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La personalización de los ejercicios y la selección adecuada de variantes de curl de bíceps ayudan a prevenir lesiones y mantener la motivación en el entrenamiento de fuerza (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuatro variables clave del curl de bíceps

Israetel identifica cuatro variables para construir diferentes curls:

Equipamiento: se pueden utilizar barra, barra EZ, mancuernas, poleas simples o dobles, y máquinas de curl. Cada opción permite estimular el músculo de manera diferente.

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La selección de equipamiento para curl de bíceps, como barra, mancuernas o poleas, influye en la estimulación y desarrollo del músculo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ángulo: es la variable más determinante. Cambiar la inclinación altera la zona donde los bíceps reciben mayor carga. Existen variaciones como el spider curl (inclinado hacia adelante), el curl inclinado, acostado, en declinación, o de pie o sentado.

Cambiar el ángulo en ejercicios de bíceps, como el curl inclinado o el spider curl, modifica dónde recae la mayor carga muscular (Imagen Ilustrativa Infobae)

Configuración: se puede trabajar de forma bilateral (ambos brazos simultáneamente) o unilateral (un brazo por vez). El entrenamiento unilateral mejora la contracción, la conexión mente-músculo y la fuerza, aunque es menos estable y consume más tiempo.

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Trabajar el bíceps de forma unilateral mejora la contracción muscular y la conexión mente-músculo, aunque puede ser menos estable que el bilateral (Imagen Ilustrativa Infobae)

Agarre: según el tipo, modifica los músculos involucrados. Alternar entre agarre supino, neutro (martillo) o prono (inverso) permite trabajar distintas zonas del antebrazo y el bíceps, según explica Israetel.

Elegir el tipo de agarre adecuado cambia el enfoque del ejercicio y determina qué músculos se trabajan en los entrenamientos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Efectividad y combinaciones recomendadas

Combinando estas variables se puede desbloquear una amplia gama de variaciones de curl. Alternarlas a lo largo del tiempo ayuda a mantener el progreso y a reducir la fatiga o molestias articulares.

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Israetel subraya que algunas configuraciones resultan especialmente valiosas, en particular aquellas que cargan el bíceps en posición de estiramiento, como los curls con cable doble tras la espalda, en inclinación baja, acostado y en declinación.

En contraste, los curls araña priorizan la contracción y tienden a ser menos efectivos para estimular el crecimiento en comparación con aquellas variaciones que favorecen el estiramiento bajo tensión.

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Además, advierte que los curls martillo, aunque útiles, replican posiciones ya presentes en muchos ejercicios de tracción como remos y dominadas, lo que puede llevar a una redundancia en el trabajo y limitar el estímulo sobre nuevas fibras musculares.

Seleccionar variantes de curl de bíceps que resulten cómodas y seguras previene lesiones y permite avances sostenidos en el entrenamiento de fuerza (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos para elegir la mejor variante

El principal consejo de Israetel es seleccionar una variable de cada categoría: equipamiento, ángulo, configuración y agarre, y combinarlas en una variante que resulte cómoda para cada persona.

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Recomienda evitar combinaciones que puedan provocar molestias, como ejecutar un curl de bíceps con agarre supino en una máquina de curl en forma de V, ya que esto puede generar problemas en las muñecas. La individualización del ejercicio resulta esencial para minimizar riesgos y potenciar los beneficios del entrenamiento.

Escoger variantes que favorezcan la conexión mente-músculo y permitan avanzar de manera segura constituye una estrategia eficaz para lograr resultados sostenidos y prevenir lesiones.