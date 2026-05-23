Un ex PSG brindó detalles del vestuario con Messi, Mbappé y Neymar: “En cuanto a egos, fue duro”

Presnel Kimpembe brindó detalles sobre el vestuario del PSG durante la época de Messi, Neymar y Mbappé (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

La convivencia de tres de los mayores talentos del fútbol mundial en el Paris Saint-Germain (PSG) provocó grandes expectativas y también numerosos interrogantes. El ex defensor parisino Presnel Kimpembe ofreció detalles inéditos acerca de la dinámica que se vivió en el vestuario durante la etapa en la que Lionel Messi, Neymar y Kylian Mbappé compartieron la delantera del club francés. Según reveló en una entrevista con RMC Sports, el paso de los tres astros por la institución estuvo marcado por la presión interna y la dificultad de gestionar el peso de los egos.

El futbolista, quien permaneció más de una década en el club y fue testigo directo del proceso, describió que el tridente ofensivo, considerado por muchos como uno de los más potentes de Europa, nunca terminó de alcanzar el éxito internacional que se esperaba. “En cuanto a egos, fue duro”, reconoció Kimpembe. Para el ex PSG, la convivencia diaria con figuras de la magnitud de Messi, Neymar y Mbappé representó un desafío tanto en lo deportivo como en lo humano.

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El marcador central explicó que la presión por conquistar la UEFA Champions League acompañó cada temporada. La llegada de Lionel Messi a París en 2021, tras su salida del FC Barcelona, intensificó las expectativas sobre el equipo, que ya contaba con Neymar y Mbappé como referentes ofensivos. El club apostó por un plantel repleto de estrellas para lograr el dominio en Europa, algo que este tridente nunca logró.

Durante la entrevista, Kimpembe detalló: “Ahora dirán que no podía funcionar porque no logramos ganar una Champions League con los tres, aunque era un equipo legendario“. El ex defensor agregó: ”Hay que ser honestos con nosotros mismos, y hasta ellos lo reconocen“.

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Messi, Mbappé y Neymar formaron el tridente más caro de la historia, pero no lograron conquistar la ansitada Champions League en el PSG (Reuters/Carl Recine/File Photo)

El análisis de Kimpembe también incluyó una mirada retrospectiva sobre el funcionamiento interno del grupo. El defensor aseguró que convivir en ese vestuario representó una experiencia única. “Estoy muy contento de haber jugado con ellos. Estoy muy orgulloso de haber compartido equipo con jugadores de este calibre”, expresó el futbolista, quien actualmente milita en el Qatar SC. “Si me lo hubieran dicho hace 15 años, no lo habría creído”.

El futbolista francés abordó además el papel de Kylian Mbappé en ese ciclo. El ex PSG subrayó el liderazgo del delantero y su capacidad para soportar la presión mediática. “Kylian es un jugador verdaderamente grande. Todo el mundo lo sabe”, resaltó. También explicó que el delantero ha estado habituado a convivir con la crítica desde sus inicios en el fútbol profesional. “Tiene una fuerza mental impresionante. Es muy fuerte”, sostuvo el defensor.

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También rememoró una anécdota sobre las exigencias físicas en los entrenamientos y partidos. Kimpembe reveló: “Yo siempre le decía que me cansaba cuando no corría Mbappé… ¿Y qué me decía Kylian? La respuesta de Mbappé es demasiado fuerte“, comentó entre risas, sin dar más detalles sobre la respuesta del delantero. Pese a las diferencias en el campo, el ex defensor elogió la capacidad del atacante para asumir la responsabilidad, tanto en el PSG como en la selección de Francia y ahora en el Real Madrid.

El ciclo de las tres estrellas en el PSG dejó varios títulos a nivel local, pero también eliminaciones dolorosas en la máxima competición europea. Durante esa etapa, el equipo fue eliminado por clubes como el Real Madrid y el Bayern Múnich, lo que alimentó el debate sobre la dificultad de gestionar un vestuario con tantas figuras de renombre.

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Vale destacar que el PSG, tras la salida de Mbappé (fue el último integrante del famoso tridente en abandonar la entidad de la capital francesa), levantó la Champions League por primera vez en su historia la pasada temporada al vencer en la final por 5-0 al Inter. Los dirigidos por Luis Enrique, además, tendrán la chance de agigantar su palmarés, ya que el sábado 30 de mayo disputarán nuevamente la final del máximo certamen europeo. En esta oportunidad se verán las caras ante el Arsenal de Inglaterra en el Puskas Arena de Budapest.