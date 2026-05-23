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Decretan alerta amarilla en Guatemala ante amenaza por sequía

La decisión surge tras analizar proyecciones meteorológicas, escenarios técnicos y potenciales impactos del fenómeno El Niño, que incrementa la posibilidad de afectaciones en departamentos considerados vulnerables del país.

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ARCHIVO: Detalle de la mano de un campesino al sostener una pequeña mazorca producto de la falta de lluvia en la aldea Rancho Alegre, 204 kilómetros al sur de Ciudad de Guatemala, durante una temporada de sequía en el país centroamericano. (EFE/Tomás Bravo)
ARCHIVO: Detalle de la mano de un campesino al sostener una pequeña mazorca producto de la falta de lluvia en la aldea Rancho Alegre, 204 kilómetros al sur de Ciudad de Guatemala, durante una temporada de sequía en el país centroamericano. (EFE/Tomás Bravo)

Las autoridades de protección civil de Guatemala decretaron la alerta amarilla preventiva debido a la sequía y las altas temperaturas que se reportan en el país centroamericano, según informó la agencia EFE. La decisión responde a los posibles impactos asociados a la escasez de lluvias y al fenómeno de El Niño, que amenaza con prolongar la sequía en la mayor parte del territorio.

El Consejo Nacional de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) informó mediante un comunicado que la medida se adoptó tras analizar informes técnicos y científicos tanto nacionales como internacionales, así como las proyecciones del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), consignó EFE. La Conred aclaró que esta alerta constituye una acción preventiva y de preparación anticipada, sin significar una declaratoria de emergencia por el fenómeno de El Niño.

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El pasado 5 de mayo, las autoridades guatemaltecas advirtieron sobre una alta probabilidad de que este año se confirme la presencia de El Niño, lo que incrementaría los riesgos de una sequía prolongada. El director del Insivumeh, Edwin Rojas, precisó que existe un 88 % de probabilidad de que el fenómeno se desarrolle y afecte no solo a Guatemala, sino a toda Centroamérica.

Primer plano de tierra agrietada en un campo con un tallo de maíz verde solitario y otros secos, un campo seco al fondo y un gráfico sobre temperaturas de El Niño.
La sequía amenaza cultivos agrícolas y suelos fértiles, especialmente en el Corredor Seco del este de Guatemala. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

Las regiones más vulnerables son al menos dieciocho de los veintidós departamentos del país, que podrían verse afectadas por la falta de lluvias entre junio y, posiblemente, hasta agosto, según EFE. Ante esta situación, la Conred instó a los gobiernos departamentales y municipales a incrementar las acciones preventivas, incluyendo la vigilancia de incendios forestales y el monitoreo de las temperaturas extremas.

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La institución también anunció que reforzará la vigilancia para garantizar una respuesta adecuada ante cualquier evolución del fenómeno natural. Las áreas más afectadas por la escasez de lluvia están ubicadas en el denominado Corredor Seco, en el este del país, donde se han reportado pérdidas de cultivos agrícolas.

La última vez que El Niño impactó severamente a Guatemala fue en 2014, cuando se registró una de las crisis climáticas más graves de las últimas décadas. Aquella situación provocó la ausencia de precipitaciones por más de cuarenta días en varias regiones y afectó tanto cultivos como suelos fértiles.

Panorama en el resto de Centroamérica

La alerta en Guatemala se suma a la preocupación regional por el impacto de El Niño en Centroamérica. Según datos de Naciones Unidas, cerca de trece millones de personas enfrentan inseguridad alimentaria en el Corredor Seco centroamericano, que abarca zonas de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. La crisis climática y el aumento en los precios de los alimentos agravan la situación humanitaria de las comunidades rurales.

Mapa de calor de Centroamérica que muestra variaciones de temperatura en tonos de rojo, naranja, amarillo y verde sobre un fondo azul claro.
En Centroamérica, más de trece millones de personas en el Corredor Seco afrontan inseguridad alimentaria agravada por la crisis climática y el alza de precios. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

En países como Honduras y El Salvador, las autoridades han activado protocolos similares de vigilancia y prevención ante la disminución de lluvias y el incremento de temperaturas. Los gobiernos han advertido sobre riesgos de incendios forestales, pérdida de cosechas y estrés hídrico. En Nicaragua, las proyecciones meteorológicas también anticipan un período seco prolongado, lo que podría afectar la producción agrícola y la disponibilidad de agua potable.

La región centroamericana, especialmente el Corredor Seco, es una de las más vulnerables a los efectos de El Niño, fenómeno que históricamente ha provocado inseguridad alimentaria, desplazamientos internos y deterioro de los medios de vida rurales. Organismos internacionales y agencias humanitarias han reiterado la necesidad de acciones coordinadas y asistencia urgente para mitigar el impacto en las poblaciones más expuestas.

La declaración de alerta amarilla en Guatemala refuerza la urgencia de una respuesta regional ante la amenaza climática que enfrenta Centroamérica en 2026.

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