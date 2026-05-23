Nuevo enfrentamiento en Honduras deja un policía fallecido y otro lesionado en Chamelecón

La Policía Nacional confirmó que los responsables del atentado en San Pedro Sula son miembros de la pandilla 18, según investigaciones preliminares./ (El Heraldo)

Un operativo de rutina de la Policía Nacional de Honduras en la colonia Ebenezer, sector Chamelecón de San Pedro Sula, terminó en tragedia tras un ataque armado que resultó en la muerte del agente Brian Fernando Parada Figueroa y lesiones graves a la policía Tiffany Johany Brevé Licona. El hecho, registrado la noche del viernes, fue confirmado tanto por autoridades policiales como por reportes de prensa, entre ellos el portal Proceso Digital y el noticiero Hoy Mismo.

El comisionado Eduardo Lanza explicó que los agentes fueron emboscados por miembros de la pandilla dieciocho, quienes, según investigaciones preliminares, dispararon por la espalda a los uniformados cuando patrullaban una de las calles de la zona. “Nuestros funcionarios policiales fueron atacados de manera cobarde. Las estructuras criminales atemorizan a la población y actúan sin temor contra la autoridad”, declaró Lanza en para el noticiero Hoy Mismo.

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La balacera generó pánico entre residentes y periodistas que cubrían la noticia en el lugar. El comunicador Orlin Castro relató que, durante la transmisión, se escucharon múltiples detonaciones producto del intercambio de disparos. Ambulancias trasladaron a los lesionados a un centro asistencial, mientras equipos de seguridad mantenían operativos en el sector, según información difundida por Proceso Digital.

Las autoridades desplegaron de inmediato operativos de saturación en Chamelecón y zonas aledañas para dar con los responsables. “Ya tenemos mapeada la zona y estamos tratando de aprovechar la flagrancia para capturar a este tipo de delincuentes. Esto no puede quedar impune”, afirmó. El funcionario añadió que se capturaron cuatro presuntos pandilleros, tres por extorsión y uno por asesinato, en áreas como La Pradera, La Planeta y Rivera Hernández, todas ubicadas en el Valle de Sula.

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Este video presenta un reportaje de noticias en vivo sobre los operativos policiales en Chamelecón, Cortés. Muestra a un reportero en el lugar de los hechos y a varios agentes de la Policía Nacional. Se observan vehículos policiales y a un oficial de alto rango brindando declaraciones a la prensa. La cobertura se centra en las acciones policiales emprendidas tras un enfrentamiento ocurrido la noche anterior, en el cual un agente de la policía falleció./ (Noticiero Hoy Mismo)

El ataque se suma a una semana marcada por la violencia en Honduras. La Policía Nacional atraviesa momentos de duelo tras la reciente masacre en Corinto, zona fronteriza de Cortés, donde cinco agentes murieron durante un fallido operativo. De acuerdo con los reportes, la llegada de los féretros de los uniformados asesinados estuvo marcada por escenas de consternación y dolor entre familiares, compañeros y amigos de la institución policial.

Medios como HCH informaron que, durante el operativo, los agentes tenían como objetivo la captura de presuntos integrantes de organizaciones criminales, que operaban en la región fronteriza con Guatemala. Los policías, según el medio, partieron originalmente rumbo al departamento de Colón; sin embargo, terminaron desplazándose hasta Omoa, donde se registró el ataque.

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El mismo día del asesinato de los policías, se registró un segundo hecho violento en Trujillo donde se reportaron 20 personas fallecidas, quienes trabajaban en una finca de palma africana. Preliminarmente se informó que el homicidio de estas personas se vincula con estructuras criminales que buscan poseer las tierras de la comunidad. Actualmente las autoridades continúan realizando las investigaciones.

En el episodio de Chamelecón, la policía hondureña no ha emitido aún un posicionamiento oficial más allá de la intensificación de los operativos en el norte del país.

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Las estructuras criminales que aterraron a la población dispararon por la espalda a los agentes policiales. /(Proceso Digital)

El comisionado Lanza insistió en que la muerte de Brian Fernando Parada Figueroa “no va a quedar en la impunidad”. “El esmero de nuestros funcionarios policiales está destinado para ello. No se pueden levantar contra la autoridad y al día siguiente ir a desayunar tranquilos. Eso no va a pasar aquí en San Pedro Sula”, subrayó el oficial durante la entrevista con Hoy Mismo.

La situación de seguridad en la región de Chamelecón se mantiene tensa. Las fuerzas policiales continúan operativos en busca de los responsables materiales del ataque, mientras la sociedad hondureña observa con preocupación el aumento de la violencia que afecta tanto a la población civil como a los cuerpos de seguridad.

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