Costa Rica

El efecto Chayanne: La presidenta Laura Fernández desató la locura en Costa Rica como una fanática más

El regreso de Chayanne a suelo costarricense transformó La Sabana en una auténtica fiesta latina, y entre las miles de almas que corearon sus éxitos se encontraba una invitada de honor

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Miles de costarricenses, incluyendo a las máximas autoridades del Gobierno, abarrotaron el Estadio Nacional para el esperado regreso de Chayanne a Costa Rica (Cortesía La Nación).
Miles de costarricenses, incluyendo a las máximas autoridades del Gobierno, abarrotaron el Estadio Nacional para el esperado regreso de Chayanne a Costa Rica (Cortesía La Nación).

El Estadio Nacional de San José se vistió de gala, nostalgia y mucho ritmo latino la noche de ayer 22 de nato, miles de almas se congregaron en La Sabana para recibir a uno de los artistas más queridos y vigentes de la música en español: Chayanne. Sin embargo, la verdadera sorpresa de la noche no solo estuvo sobre el escenario, sino también entre las butacas de la zona VIP, donde una fanática muy especial acaparó todas las miradas.

La presidenta de la República, Laura Fernández, dejó de lado por unas horas los protocolos y la agenda de Estado para disfrutar, como una seguidora más, del espectacular regreso del “Papá de América” a suelo costarricense.

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Desde los primeros acordes de la noche, quedó claro que la mandataria costarricense iba dispuesta a disfrutar la velada al máximo. Vestida de forma casual y con una sonrisa imborrable, Fernández fue captada por los asistentes cantando a todo pulmón y bailando los grandes éxitos que han marcado a fuego la carrera del puertorriqueño.

Los videos de la presidenta disfrutando de temas icónicos como “Dejaría todo”, “Y tú te vas” y, por supuesto, la infaltable y enérgica “Torero”, no tardaron en inundar las redes sociales. En cuestión de minutos, las imágenes se volvieron completamente virales. Los internautas aplaudieron la espontaneidad de la mandataria, destacando su carisma y el hecho de que, ante el encanto de Chayanne, nadie puede resistirse. La Sabana se transformó en una gigantesca fiesta latina donde la música unió a todo el país.

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Laura Fernández demostró que la "Chayannemanía" no entiende de protocolos durante el concierto de anoche en La Sabana (Cortesía @DiarioExtraCR).
Laura Fernández demostró que la "Chayannemanía" no entiende de protocolos durante el concierto de anoche en La Sabana (Cortesía @DiarioExtraCR).

Pero la mandataria no estuvo sola en esta noche de rumba y romanticismo. Al parecer, la “Chayannemanía” se apoderó de las altas esferas del Gobierno, ya que varias figuras del gabinete presidencial también fueron vistas en el recinto disfrutando del espectáculo.

Entre los asistentes destacados estuvo Arnold Zamora, ministro de Comunicación, quien cambió los comunicados de prensa por los coros de las baladas más famosas de la noche.

También se hizo presente Gerald Campos Valverde, ministro de Seguridad Pública, disfrutando de un merecido momento de esparcimiento en un Estadio Nacional blindado y seguro. A la lista de autoridades se sumó Gabriel Aguilar, ministro de Justicia y Paz, quien no dejó pasar la oportunidad de vivir en carne propia el arrollador show del boricua.

El Estadio Nacional de Costa Rica vibró al unísono gritando 'rico' y 'papi' a Chayanne. Mira la simpática y carismática reacción del cantante puertorriqueño, quien bromeó con el público sobre la situación.

Un encuentro exclusivo tras bambalinas

El momento cumbre de la noche para la mandataria ocurrió fuera del alcance del público general. Tras finalizar el concierto, que dejó un gran sabor de boca gracias a las coreografías impecables y la inagotable energía de Chayanne a sus más de 50 años, la presidenta Fernández tuvo la oportunidad de conocer en persona al artista.

Acompañada por su esposo, la gobernante se trasladó al área de camerinos para un encuentro exclusivo con el ídolo de generaciones. Entre risas, felicitaciones por el impecable espectáculo y muestras de mutuo cariño, la pareja presidencial conversó brevemente con el cantante y aprovechó el momento para inmortalizar la noche con varias fotografías oficiales que capturaron la complicidad del encuentro.

Un encuentro lleno de emoción y gratitud. Chayanne y la mandataria Laura Fernández conversan sobre el impacto del artista en Costa Rica, un país que, según el cantante, lo vio crecer en su carrera.

Para Costa Rica, la noche de ayer no solo significó el regreso triunfal de uno de los baladistas y bailarines más importantes de la historia de la música latina, sino también una velada donde la política se pausó para dar paso a la música, el baile y la alegría humana. Chayanne demostró, una vez más, por qué sigue siendo el rey de los corazones ticos, incluyendo el de la propia presidenta del país.

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