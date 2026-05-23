Cultura

Último día del Festival de Cannes, con las películas españolas de Almodóvar y “Los Javis” como favoritas

La competencia cinematográfica más famosa del mundo concluye con la gala de premiación, luego del veredicto del jurado presidido por el director coreano Park Chan-wook

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Los directores Javier Ambrossi y Javier Calvo ("Los Javis") junto con la actriz Penélope Cruz, durante una sesión fotográfica para la película "La bola negra" (Foto: REUTERS/Sarah Meyssonnier)
Los directores Javier Ambrossi y Javier Calvo ("Los Javis") junto con la actriz Penélope Cruz, durante una sesión fotográfica para la película "La bola negra" (Foto: REUTERS/Sarah Meyssonnier)

El Festival de Cannes revela este sábado su palmarés, en una edición con mucho cine histórico, filmes de temática LGTB y una destacada presencia de películas españolas, entre ellas La bola negra, una de las más ovacionadas, y Amarga Navidad, de Pedro Almodóvar, candidata al premio mayor de la competencia.

Tras dos semanas de películas, los pronósticos están muy abiertos y sólo el jurado, presidido por el surcoreano Park Chan-wook y reunido a puertas cerradas en un lugar secreto, puede dar la respuesta de quién se llevará la Palma de Oro y sucederá a Fue solo un accidente, del iraní Jafar Panahi. Según recuerda un exmiembro del jurado, el día de las deliberaciones “cada uno tiene el mismo tiempo para expresar su punto de vista y, evidentemente, al final, cada uno dice lo que piensa” y también “hay ajustes, arreglos”. “No es una ciencia exacta”, remata esta artista que requirió el anonimato

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El veredicto se dará a conocer en la ceremonia de clausura, al anochecer europeo, donde está previsto que estrellas como Geena Davis, Zoe Saldaña, Tilda Swinton y Gael García Bernal entreguen los premios. Entre los 22 filmes en competición, uno de los títulos más mencionados por los especialistas es Minotaur, del cineasta ruso en exilio Andrey Zvyagintsev, un drama familiar con la guerra en Ucrania como telón de fondo. “Una clase magistral del arte de dirigir”, alabó el medio especializado Deadline.

Park Chan-wook, presidente del jurado (tercero desde la derecha), junto a los miemros Isaach De Bankole, Chloe Zhao, Demi Moore, Laura Wandel y Diego Cespedes (Foto: REUTERS/Manon Cruz)
Park Chan-wook, presidente del jurado (tercero desde la derecha), junto a los miemros Isaach De Bankole, Chloe Zhao, Demi Moore, Laura Wandel y Diego Cespedes (Foto: REUTERS/Manon Cruz)

La española La bola negra, de Javier Calvo y Javier Ambrossi -popularmente conocidos en España como “Los Javis”- sacudió el certamen con una ambiciosa producción queer en tres tiempos centrada en una obra inacabada del poeta y dramaturgo español Federico García Lorca, asesinado durante la Guerra Civil. El filme, que cuenta con Penélope Cruz y Glenn Close en el reparto, está en parte situado en ese conflicto y recibió una de las ovaciones más largas del certamen, de 16 minutos, según la revista Variety.

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La película de Almodóvar, candidata

Otra película anclada en la historia, Fatherland, del polaco Pawel Pawlikowski, sobre el regreso de Thomas Mann a la Alemania posnazi, suena con fuerza para figurar en el palmarés. Así como Soudain, del japonés Ryusuke Hamaguchi, en la que la actriz francesa Virginie Efira reflexiona en japonés con una artista nipona que se cruza en su vida. Fjord, con Renate Reinsve y Sebastian Stan, podría traerle la segunda Palma de Oro al rumano Cristian Mungiu. El relato, sobre una familia ultrarreligiosa instalada en Noruega, es una reflexión sobre sociedades polarizadas.

Con Amarga Navidad, el cineasta español Pedro Almodóvar compite por séptima vez por el máximo galardón, un premio que se le resiste pese a tener dos Óscar y un León de Oro de Venecia. De la tercera película española en competición, El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen, destacan sobre todo los actores: Javier Bardem en padre colérico, en una “interpretación magistral” según Variety, y Victoria Luengo, como su hija resentida tras años de abandono. El hecho de que haya tres largometrajes españoles en liza, una cifra histórica, refleja la buena racha del cine de ese país, con títulos con mucho más presupuesto.

Pedro Almodovar y Aitana Sanchez-Gijon, los dos con pines de "Free Palestine", durante la presentación de 'Amarga Navidad' (Foto: REUTERS/Sarah Meyssonnier)
Pedro Almodovar y Aitana Sanchez-Gijon, los dos con pines de "Free Palestine", durante la presentación de 'Amarga Navidad' (Foto: REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Cine y política en Cannes

En el plano interpretativo, sobresale el francés Swann Arlaud (Anatomía de una caída) y su papel de ambicioso funcionario durante el régimen de Vichy, colaboracionista con los nazis, en Notre salut. También Rami Malek, el Freddie Mercury de Rapsodia bohemia, que da vida a un artista gay enfermo de sida en The man I love. Es una interpretación que “será recordada por mucho tiempo”, según la publicación Deadline.

En la ceremonia de clausura de este sábado, la legendaria Barbra Streisand tenía que recibir en persona una Palma de Oro honorífica por toda su carrera, pero la actriz y y cantante estadounidense no podrá estar presente por problemas de salud.

El festival, que empezó hace dos semanas con el debate de si la política y el arte podían ir de la mano, tuvo momentos señalados con las intervenciones de Bardem y Almodóvar sobre la actualidad candente. Los artista españoles fueron de los únicos que alzaron la voz: el actor criticó el “comportamiento masculino tóxico” de Vladimir Putin, Donald Trump y Benjamin Netanyahu, tres dirigentes que el director calificó de “monstruos”.

Fuente: AFP

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