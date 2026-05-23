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Simeone: “Me siento muy identificado con Guardiola”

El Cholo tuvo palabras de elogio para con Pep, que acaba de anunciar su salida del Manchester City luego de diez años

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Simeone: "Me siento identificado con Guardiola"

Josep Guardiola anunció su salida del Manchester City después de estar al mando por diez temporadas y Diego Simeone fue elogioso con el entrenador catalán. De hecho, aseguró sentirse identificado con la conferencia que brindó Pep para informar sobre su salida de la entidad ciudadana. Previo al último partido de la campaña 2025/2026, en el que Atlético Madrid disputará mañana el tercer puesto de la liga española en su visita al Villarreal, el Cholo se mostró contemplativo con la salida de su colega.

No gané las copas que ganó él realmente, pero sí me sentí muy identificado con todo su relato, lo explicó muy bien. Con la consecuencia de tener acá cada tres días, expuestos, compitiendo, hablando con los futbolistas para la implicación al partido más allá de los entrenamientos, la gestión de grupo, todo esto que va generando una bola que no para, que vuelve a empezar dos días después que terminaste el partido que competiste último”, reflejó sus sensaciones el Cholo en conferencia.

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Y añadió: “Es una temporada larga, como bien explicamos, competimos muy bien. Y ojalá que pueda ser mejor la temporada que viene, que hablaría de ser superior a lo que hicimos esta temporada. El de mañana es un partido importante para quedar mejor en Liga de lo que hemos estado durante la temporada... terminar lo más arriba posible, que sería el tercer lugar”.

El Cholo Simeone habló en conferencia antes del último partido de la temporada (EFE / Rodrigo Jiménez)
El Cholo Simeone habló en conferencia antes del último partido de la temporada (EFE / Rodrigo Jiménez)

El de Guardiola es un trabajo increíble, como lo es él. Seguramente el mejor entrenador del mundo que en estos momentos existe. Por su capacidad de reinventarse, de ganar, porque esto va de ganar. Y sobre todo por estar en un equipo donde todos decimos que le llegan jugadores buenos, pero tenés que ganar, y ganar no es fácil. Él lo ha repetido y repetido, volvió a empezar y repitió otra vez. Eso habla por sí solo de la jerarquía y calidad que tiene en su labor”, fue el elogio del DT argentino al español. Además, estimó que en uno o dos años volverá a la actividad porque “es del fútbol”.

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Al enumerar entrenadores a los que valora, el técnico del Atlético citó a Carlo AncelottiLuis EnriqueMikel ArtetaAndoni Iraola y Hansi Flick, y remarcó que “decir únicamente tres entrenadores es muy difícil”.

Bajo el mando de Guardiola, el Manchester City conquistó seis Premier League, una Champions League, 3 FA Cup, 5 Copa de la Liga, 3 Community Shield, 1 Supercopa de Europa y 1 Mundial de Clubes. Dirigió a los Ciudadanos en 592 partidos, cosechando 416 victorias, 87 empates y solamente 89 derrotas. La gestión del técnico catalán también se caracterizó por una renovación constante de la plantilla y la incorporación de figuras internacionales. El club inglés destacó la capacidad de Guardiola para adaptar sus esquemas tácticos y responder a los desafíos competitivos de cada temporada.

No tengo planes para entrenar por un tiempo. De lo contrario, estaría aquí. Necesito dar un paso atrás, no entrenaré por un tiempo. Me voy del City con una sensación de increíble paz en mi alma de que le di todo a este club, dejándolo en una mejor posición, y la gente disfrutó de lo que hemos hecho en estos 10 años”, aseguró Pep en su despedida.

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