AMBA: se prevé un fin de semana largo con frío, pero sin lluvias

El Servicio Meteorológico Nacional prevé un fin de semana largo frío y sin lluvias en el AMBA (Télam)

El pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un fin de semana largo frío, aunque sin lluvias ni vientos fuertes en la Ciudad de Buenos Aires y el AMBA. Las temperaturas serán bajas durante las mañanas, especialmente en el conurbano bonaerense, donde algunas localidades podrían registrar mínimas cercanas a los 3 grados.

Para este sábado, el organismo prevé una mínima de 10 grados y una máxima de 15 en territorio porteño. Tras una mañana con neblina, el cielo se mantendrá parcialmente nublado durante el resto de la jornada.

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En la provincia de Buenos Aires, las condiciones serán similares para hoy, aunque con temperaturas algo más bajas. Se esperan marcas de entre 6 y 14 grados en distritos como Almirante Brown, Lanús, La Matanza, Avellaneda, Berazategui, Esteban Echeverría, Ezeiza, La Plata y Merlo.

En Berisso, los valores oscilarán entre los 5 y los 14 grados, mientras que en Campana, Escobar, General San Martín, Ituzaingó, San Isidro, Vicente López, Tigre y Zárate se esperan temperaturas de entre 6 y 15 grados. Por su parte, Cañuelas podría registrar una de las mañanas más frías, con mínimas de 3 grados y máximas cercanas a los 14.

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La Ciudad de Buenos Aires registra mínimas de 10 grados y máximas de 15 este sábado (Imagen Ilustrativa Infobae)

El domingo habrá un leve repunte térmico, con temperaturas entre los 11 y los 16 grados. No se esperan precipitaciones y el cielo tendrá nubosidad variable a lo largo del día.

En tanto, el lunes 25 de Mayo, feriado nacional por el Día de la Revolución de Mayo, las temperaturas oscilarán entre los 12 y los 18 grados. El tiempo se mantendrá estable, con cielo parcialmente nublado y condiciones similares a las de los días anteriores.

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La mejora continuará el martes, cuando se esperan cielos más despejados durante la mañana y temperaturas entre los 10 y los 17 grados.

Para el miércoles, el SMN prevé una mínima de 8 y una máxima de 17 grados. El jueves volvería la nubosidad, con marcas entre los 12 y los 18 grados, mientras que el viernes sería el día más templado de la semana, con temperaturas entre los 10 y los 19 grados.

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El mapa del pronóstico

Alerta por frío extremo

En paralelo, desde hace varios días cinco provincias del norte del país se encuentran bajo alerta amarilla por temperaturas extremas de frío, de acuerdo con el SMN.

El sistema del organismo se basa en el 10 por ciento de las temperaturas más bajas registradas históricamente en cada localidad. Cuando el pronóstico prevé valores dentro de ese rango o varios días consecutivos de frío intenso, se emiten alertas y se recomienda a la población tomar precauciones.

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En esta ocasión, la advertencia alcanza a distintas zonas de Corrientes, Chaco, Santiago del Estero, Tucumán y Catamarca, donde se prevén condiciones que podrían afectar especialmente a los grupos de riesgo, como niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Entre las principales medidas de cuidado, se aconseja evitar la exposición prolongada al frío en espacios abiertos y, en caso de tener que salir, utilizar varias capas de ropa liviana para conservar mejor el calor corporal. También se recomienda mantenerse en movimiento para generar calor.

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El conurbano bonaerense presenta marcas más bajas durante la mañana y nieblas en el inicio del día (Télam)

Además, el SMN sugiere mantener los ambientes calefaccionados de manera segura y evitar cambios bruscos de temperatura. Otro de los puntos clave es mantenerse bien hidratado, evitando las bebidas alcohólicas.

En caso de presentar síntomas asociados al frío extremo, las autoridades recomiendan no automedicarse y acudir a un médico o al centro de salud más cercano. Asimismo, quienes tengan tratamientos médicos en curso deben mantener actualizado su plan de acción.

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Por último, se aconseja no fumar en ambientes cerrados y prestar especial atención a las personas más vulnerables (niños, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas).