Cambio físico y transformación espiritual inesperada: cómo se prepara Conor McGregor para su regreso a la UFC

Conor McGregor regresa a la UFC tras casi tres años de ausencia y busca reivindicar su legado deportivo y personal (REUTERS/Steve Marcus/File Photo)

Conor McGregor tocó fondo en julio de 2021. Por segunda vez consecutiva, y tercera en sus últimos cuatro combates, fue derrotado tras una grave lesión en la pierna izquierda en el primer round. Si bien la fractura fue accidental, su caída profesional era evidente: el irlandés se había alejado del rigor y la estrategia que lo definirían, derivando en una versión caricaturesca de sí mismo.

Durante ese periodo, McGregor fue protagonista de una racha llena de denuncias, juicios, suspensiones por dopaje y polémicas, como el famoso puñetazo a la mascota de Miami Heat, según la revista especializada en salud y bienestar Men’s Health. Hasta su antiguo rival Khabib Nurmagomedov expresó compasión y advirtió: “Tiene que cambiar su manera de vivir”.

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El irlandés se somete a una transformación física con cinco kilos más de músculo y cambia de la categoría ligero a wélter (AP Foto/John Locher, archivo)

Este entorno adverso lo mantuvo al margen de la competición casi tres años, y su permanencia en la UFC fue intensamente cuestionada. Las derrotas, las lesiones graves y las constantes controversias públicas minaron su imagen y su confianza, alejándolo por completo del nivel que lo hizo una figura mundial.

El artículo indica que, recientemente, McGregor se mostró en redes sociales bajo una luz completamente distinta. Ese momento bajo en su carrera marcó el comienzo de una transformación personal y profesional.

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El regreso de McGregor a la UFC y la fecha del combate

Cinco años después de aquel episodio, Conor McGregor volverá a pelear el 11 de julio de 2026 en el UFC 329 que se celebrará en Las Vegas. Según Men’s Health, “poco tendrá que ver este Conor con el que vimos en 2021″, ya que el irlandés “se ha sometido a sus 37 años a una transformación física y mental extrema para dejar de manchar su propio legado”. La expectativa por su regreso se incrementa, alimentando la posibilidad de asistir a una redención deportiva y personal.

Los años de retiro forzoso por lesiones, derrotas y polémicas impulsaron a McGregor a reinventarse y alejarse de la autodestrucción (Europa Press)

La cita en Las Vegas representa para McGregor la ocasión de plasmar lo aprendido después de años de retiro y reflexión. Este capítulo, marcado por su evolución física y anímica, busca demostrar que el luchador ya no es la sombra de sí mismo. El combate será analizado meticulosamente por aficionados y adversarios, atentos a una potencial reivindicación.

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Transformación física: aumento de masa muscular y cambio de categoría de peso

En el aspecto físico, la transformación de McGregor es evidente. El artículo detalla: "5 kilos más de puro músculo" en brazos y piernas acompañan su transición del peso ligero a la división wélter. El irlandés ha ajustado su preparación y su cuerpo a las exigencias de esta nueva categoría, incrementando masa muscular y adaptando su desarrollo físico con el objetivo de competir frente a rivales más potentes.

Esta transformación no se limita a su apariencia: implica una profunda revisión de su método de trabajo. El medio señala que el luchador “ha moldeado su cuerpo para encarar una nueva era, buscando que el cambio sea evidente en el octágono”. El salto de categoría, sumado al trabajo focalizado en fuerza y volumen, han renovado su perfil atlético.

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McGregor destaca en sus declaraciones que la chispa competitiva se ha convertido en una llama rugiente tras su proceso de reflexión (REUTERS/Maja Smiejkowska)

Transformación mental y espiritual: su viaje de sanación y fe

La transformación central no solo estuvo en el plano físico, sino en su sanación personal, hallada en la fe. En palabras de McGregor: “He emprendido un viaje espiritual". Esta evolución interior resultó determinante para romper con la espiral de autodestrucción que lo acosaba. “He sido salvado, sanado. Dios guía mi camino y el de todos. Vivo mi vida según su palabra y no estoy aquí por casualidad”, asegura el irlandés.

El luchador destaca que la ayuda divina facilitó su recuperación mental y su vuelta. “Al mundo le espera algo grande. La chispa competitiva que antes estaba en mi corazón ahora es una llama rugiente. Me he centrado y reflexionado, y ahora regreso para demostrar de qué estoy hecho. Estoy ansioso por competir”, añade en declaraciones recogidas en el artículo.

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El regreso de Conor McGregor genera expectativas inéditas en el mundo de la UFC, que aguarda su potencial redención y reivindicación (Credit: Gary A. Vasquez-USA TODAY Sports)

Impacto de su cambio personal en su carrera y expectativas para el regreso

La combinación de cambios físicos y espirituales ha generado una expectativa inédita de cara al regreso de McGregor. La determinación del irlandés de demostrar que puede volver a competir al máximo nivel. El ámbito deportivo observa con atención este proceso, ante la probabilidad de una reivindicación tras años de polémicas y derrotas.

El propio McGregor ha asegurado en sus redes y ante los medios que esta vuelta representa un punto de inflexión en su trayectoria. Con la oportunidad de dejar huella en la UFC tras un periodo lleno de sombras, el luchador de Dublín se enfrenta al mayor reto de su carrera.

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