Los 10 deportistas que más dinero ganan en el mundo: qué puesto ocupa Lionel Messi

Messi, en el podio de los deportistas mejor pagos del mundo en 2026 (Mandatory Credit: Katie Stratman-Imagn Images)

Cristiano Ronaldo volvió a encabezar la lista de Forbes de los deportistas mejor pagados del mundo en 2026 con USD 300 millones estimados en los últimos 12 meses, una cifra que lo coloca por cuarto año seguido en la cima y que iguala el mayor registro nominal desde que la revista elabora esta clasificación en 1990. Lionel Messi aparece en el podio en el tercer puesto, detrás del portugués y del boxeador mexicano Canelo Álvarez.

Messi cosechó USD 140 millones repartidos en partes iguales entre ingresos deportivos y comerciales, según Forbes. El astro argentino superó los USD 1.000 millones de patrimonio neto y entró en la lista de deportistas multimillonarios, según Bloomberg, un salto que el medio vinculó a su llegada a Inter Miami, sus acuerdos salariales y comerciales, su cartera inmobiliaria y nuevas inversiones empresariales en la etapa final de su carrera.

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El crecimiento de esa estructura se apoyó también en la valorización de la franquicia de la MLS: Inter Miami alcanzó los USD 1.450 millones y pasó a ser el club de fútbol más valioso de Estados Unidos, además de ocupar el puesto 16 a nivel mundial. El informe también señaló que la expansión patrimonial de Messi combinó su contrato con el club de Florida, supuestos acuerdos de reparto de ingresos televisivos, bienes inmuebles, una participación en una cadena de restaurantes argentinos y la compra reciente del UE Cornellá, de la quinta división de España. Con la adquisición del UE Cornellá, Messi quedó vinculado a cuatro clubes: Deportivo LSM, que comparte con Luis Suárez; Leones de Rosario, administrado por su círculo íntimo; el propio Inter Miami; y la entidad catalana, según el texto citado.

Messi, uno de los deportistas mejor pagos del mundo (EFE/Inter Miami)

El propio Messi explicó meses atrás en el America Business Forum cómo cambió su relación con los negocios: “Tuve una carrera deportiva muy larga, la sigo teniendo, y siempre tuve gente alrededor mío de confianza, que se ocupaba un poco de todo eso, pero en el último tiempo me interesé mucho más en lo que se hacía y lo que se puede hacer. El fútbol tiene una fecha de caducidad, lamentablemente. En algún momento se termina. Y me gusta empezar a ver qué se puede llegar a hacer. El empresariado me gusta, quiero seguir aprendiendo. Estoy arrancando en esto. Siempre me dediqué al 100% a la profesión, pero sé que se viene otra cosa, otro mundo y de a poquito me voy metiendo”.

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Ronaldo, de 41 años, obtuvo unos USD 235 millones de su contrato con Al-Nassr y USD 65 millones de patrocinios, apariciones, licencias, objetos de recuerdo y negocios. La publicación señaló que su total de 2026 supera en USD 25 millones el récord que él mismo había fijado en 2025 para un futbolista. La cifra también le permitió igualar a Michael Jordan con seis liderazgos históricos en la clasificación de ingresos de deportistas. Solo Tiger Woods aparece por delante, con 11 primeros puestos.

La influencia del dinero saudí también atravesó buena parte del ranking. Ronaldo triplicó sus ingresos deportivos desde que dejó la Premier League para jugar en Arabia Saudí en 2023, Karim Benzema figura con salario de nueve cifras, Canelo Álvarez está en medio de un acuerdo de hasta USD 400 millones con Turki Alalshikh y Jon Rahm cobró en LIV Golf, incluido un bono de USD 18 millones por ganar el campeonato individual de 2025.

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Cristiano Ronaldo amplió su fortuna desde su arribo a Arabia Saudita (REUTERS/Hamad I Mohammed)

Forbes agregó que el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita anunció en abril que dejaría de financiar LIV a partir de esta temporada, dentro de un recorte más amplio del gasto. Aun así, la revista señaló que la región mantiene vínculos comerciales con varias de las estrellas del ranking: Messi actúa como embajador turístico saudita, aunque Bloomberg informó que rechazó una oferta para jugar en el fútbol árabe de gran magnitud para firmar con Inter Miami, y Hamilton promocionó a la empresa emiratí e& y Ronaldo firmó en junio un nuevo contrato de dos años con Al-Nassr.

Fuera del liderazgo anual, Forbes atribuyó a Ronaldo ingresos acumulados de USD 1.300 millones en su carrera. La revista añadió que en febrero compró una participación del 25 % en la UD Almería y que Herbalife informó en su presentación del cuarto trimestre que el portugués invirtió USD 7,5 millones en su filial tecnológica HBL Pro2col Software LLC, tras lo cual la acción de la compañía subió un 18 % al día siguiente.

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Detrás de Ronaldo quedó Canelo Álvarez, con USD 170 millones, de los cuales USD 160 millones provinieron del ring y USD 10 millones de actividades externas. La revista detalló que el mexicano inició su contrato de cuatro combates con Turki Alalshikh con una victoria sobre William Scull en Riad y luego perdió ante Terence Crawford en Las Vegas, en una pelea que reunió a 70.482 espectadores y fue vista por más de 41 millones de personas en Netflix.

El mexicano Canelo Álvarez, entre los dos mejores futbolistas del último tiempo (AP Foto/John Locher)

LeBron James ocupó el cuarto lugar con USD 137,8 millones, seguido por Shohei Ohtani, con USD 127,6 millones, y Stephen Curry, con USD 124,7 millones. Completaron la lista Jon Rahm con USD 107 millones, Karim Benzema con USD 104 millones, Kevin Durant con USD 103,8 millones y Lewis Hamilton con USD 100 millones. Ohtani fue el deportista con mayores ingresos comerciales del ranking, con USD 125 millones fuera del campo. La publicación sostuvo que, en 36 años de seguimiento de ingresos deportivos, solo Conor McGregor superó esa cifra mientras seguía en activo, con USD 158 millones en 2021 gracias sobre todo a la venta de su marca de whisky Proper No. Twelve.

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En el caso del japonés, Forbes atribuyó esa recaudación a acuerdos con marcas occidentales como Fanatics, Hugo Boss y New Balance, además de empresas japonesas como FamilyMart, Ito En y Seiko. Ohtani, que firmó con los Dodgers un contrato de 10 años y USD 700 millones en diciembre de 2023, percibió en el período apenas USD 2,6 millones dentro del campo porque la mayor parte de ese acuerdo fue diferida.

Los basquetbolistas norteamericanos LeBron James y Stephen Curry figuran en el Top 10 de este ranking (Mandatory Credit: Cary Edmondson-Imagn Images)

El grupo de los 10 primeros sumó USD 1.400 millones en el período medido entre el 1° de mayo de 2025 y el 1° de mayo de 2026. Cada uno de los integrantes del top ten superó los USD 100 millones por tercer año consecutivo. La revista informó que los ingresos en competencia, entre salarios, bonificaciones y premios, alcanzaron USD 902 millones, un 2 % menos que en 2025 y un 8 % por debajo del récord de 2024. La caída se compensó con USD 513 millones fuera de la cancha, del ring o de la pista, apenas por encima del máximo previo de USD 512 millones registrado en 2021.

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La edad media del top ten fue de 37 años, la más alta registrada por Forbes en la historia de esta lista. Ronaldo, LeBron James y Lewis Hamilton tienen 41 años, mientras que solo Shohei Ohtani y Jon Rahm aparecen con 31, y Canelo Álvarez completa el pequeño grupo de atletas de 35 años o menos. Ese envejecimiento contrasta con la clasificación ampliada de los 50 deportistas mejor pagados, donde la edad media bajó a 30 años y más de la mitad de los incluidos tiene menos de 30. En la cúpula del ranking, en cambio, predominan carreras largas, contratos de gran escala y negocios comerciales consolidados.