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El factor molestia y el estrés en el trabajo son los principales motivos para dejar la medicina

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JUEVES, 21 de mayo de 2026 (HealthDay News) -- Para los médicos que han dejado la práctica clínica, el factor molestias y el estrés en el lugar de trabajo son motivaciones principales para su salida, según un estudio publicado en línea el 7 de mayo en The Permanente Journal.

Sea Chen, M.D., Ph.D., de la Asociación Médica Americana en Chicago, y sus colegas examinaron las características y motivaciones para la salida temprana de la plantilla médica clínica en una muestra de médicos clínicamente inactivos. Un total de 971 encuestados completaron una encuesta entre mayo y junio de 2024 y fueron incluidos en el análisis.

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Los investigadores descubrieron que la mayoría de los participantes (63,9 por ciento) se identificaban como mujeres y el 11,0 por ciento nunca había ejercido después de la formación médica de posgrado. Las principales motivaciones para dejar de trabajar incluyeron el factor molestia y la sensación de que el trabajo era demasiado estresante (44,7 y 44,5 por ciento, respectivamente) entre los médicos que dejaron la consulta. Las médicas tenían más probabilidades que los médicos hombres de haber abandonado la casa por necesidad de cuidar a familiares (7,9 frente al 0,6 por ciento) o a los niños (21,3 frente al 4,2 por ciento). Los médicos que dejaron la práctica clínica tenían una edad media de 48,1 años, nueve años menos que en una cohorte similar en 2008.

"Las mujeres de nuestro estudio abandonaron la práctica clínica antes que los hombres, y se marcharon por presiones como cuidar a niños pequeños u otros familiares con más frecuencia que los hombres", dijo Chen en un comunicado. "Abordar estos problemas --mediante un mejor acceso al cuidado infantil, políticas de trabajo flexibles y un trato equitativo-- podría ayudar a retener a más mujeres en la plantilla médica."

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