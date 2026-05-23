El Salvador: Reportan nacimientos de cocodrilos americanos en áreas protegidas

El Ministerio de Medio Ambiente de El Salvador registró nacimientos de cocodrilo americano en áreas naturales protegidas tras incubación controlada de 75 días. (Cortesía: Ministerio de Medio Ambiente)

Después de un proceso de incubación que se extendió durante 75 días, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) de El Salvador informó este viernes el nacimiento de cocodrilos americanos (Crocodylus acutus) dentro de Áreas Naturales Protegidas del país. Este acontecimiento representa un avance en los esfuerzos de conservación de especies amenazadas en la región, según informó la cartera estatal.

La incubación controlada se llevó a cabo en viveros gestionados por especialistas y guardarrecursos del MARN, quienes se encargaron de monitorear de forma constante la temperatura, la humedad y las condiciones de los nidos. De acuerdo con la institución, “cada nacimiento representa mucho más que una nueva vida”. Los huevos fueron rescatados de zonas expuestas a inundaciones, depredadores, destrucción de nidos y cacería furtiva. Estas amenazas ponen en riesgo la supervivencia de la especie en diferentes partes del territorio.

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El nacimiento de estos ejemplares se produce tras procedimientos de manejo y control ambiental que, según el MARN, incrementan “de manera significativa las probabilidades de supervivencia en sus primeras etapas de vida”. La supervisión constante, junto con la protección de los nidos, ha permitido que los cocodrilos americanos puedan nacer en condiciones más seguras que en su ambiente natural, donde enfrentan una alta tasa de mortalidad por causas externas.

El rescate y traslado de huevos de cocodrilo americano buscó protegerlos de inundaciones, depredadores y cacería furtiva en El Salvador. (Cortesía: Ministerio de Medio Ambiente)

Un papel fundamental en el equilibrio de los ecosistemas acuáticos

El MARN explicó que el cocodrilo americano es un depredador tope y su presencia en los ríos, esteros y humedales contribuye a mantener el equilibrio de los ecosistemas acuáticos. La institución destacó que la especie regula poblaciones de otras especies y ayuda a conservar la salud general de estos ambientes.

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“Cada uno de estos nacimientos garantiza la continuidad de una de las especies más emblemáticas de nuestros ecosistemas y asegura el futuro de la biodiversidad salvadoreña”, señala la institución. Y agrega: “Donde hay cocodrilos, existe un ecosistema funcionando”.

La incubación controlada reforzó los esfuerzos de conservación del Crocodylus acutus, especie amenazada. (Cortesía: Ministerio de Medio Ambiente)

El cocodrilo americano, una especie reconocida por su relevancia ecológica, enfrenta múltiples amenazas, entre ellas la destrucción de hábitats y la caza ilegal.

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Según el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la incubación controlada y el monitoreo permanente aumentan considerablemente las probabilidades de que los neonatos lleguen a la adultez, contribuyendo a la estabilidad de la población de cocodrilos en el país. dad para las autoridades ambientales.

La presencia del cocodrilo americano como depredador tope regula especies y mantiene la salud de ecosistemas acuáticos salvadoreños. (Cortesía: Ministerio de Medio Ambiente)

La entidad gubernamental ha hecho un llamado a la población para que apoye la protección de la fauna silvestre y para que se valore la importancia de los cocodrilos dentro de los ecosistemas locales. El MARN insta a compartir información sobre las acciones de conservación y a denunciar cualquier actividad que ponga en peligro a estas especies o sus hábitats.

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La experiencia de incubación de cocodrilos americanos en Áreas Naturales Protegidas de El Salvador refuerza el compromiso del país con la preservación de su biodiversidad y el manejo sostenible de sus recursos naturales.

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales continuará sus esfuerzos de vigilancia, rescate y educación ambiental para asegurar la supervivencia de esta especie y la salud de los ecosistemas acuáticos nacionales.

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