Cómo una rutina de sueño estable y siestas cortas favorece la mente, el metabolismo y las defensas

Dormir bien reduce el riesgo de enfermedades crónicas y mejora la calidad de vida, según expertos como Tim Spector (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dormir bien se ha convertido en una inquietud central para millones de personas que buscan mejorar su salud. La calidad del sueño afecta directamente no solo el estado de ánimo y la productividad diaria, sino también el funcionamiento del sistema inmunitario y el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas.

Aquellos que no descansan suelen experimentar fatiga, dificultades de concentración e incluso alteraciones metabólicas. Según un análisis publicado por Men’s Health, la revista de salud masculina, la falta de sueño suficiente puede desencadenar una variedad de problemas que repercuten en la salud física y mental. Esto refuerza la necesidad de prestar atención a los hábitos nocturnos para prevenir consecuencias a largo plazo.

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Experiencia personal de Tim Spector con el sueño

El sueño insuficiente no solo reduce la capacidad de reacción y la memoria. Además, puede afectar el metabolismo y la regulación del apetito. Cuando una persona no duerme lo necesario, su cuerpo produce más hormonas del estrés, lo que incrementa el riesgo de enfermedades cardiovasculares y trastornos metabólicos.

Las investigaciones citadas en la publicación advierten que una mala calidad del descanso nocturno incrementa la vulnerabilidad frente a infecciones y dificulta la recuperación física y mental diaria.

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Tim Spector destaca la relación entre el sueño insuficiente y el aumento del riesgo de diabetes tipo 2 y deterioro cognitivo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tim Spector, médico y experto en microbiota, destacó que había enfrentado dificultades para dormir. Desde pequeño, sus padres intentaron diferentes métodos para lograr que conciliara el sueño, como pasearlo en auto o colocarlo sobre el lavarropas. Ya de adulto, continuó teniendo problemas para dormir, mientras que su pareja lograba dormirse rápidamente. Si bien con el tiempo le resulta más sencillo quedarse dormido, aún suele despertarse temprano.

Spector subraya que la primavera es una época propicia para tomar el control del sueño y ha convertido este objetivo en una prioridad personal, motivado por antecedentes familiares de diabetes tipo 2 y deterioro cognitivo. Dormir mal habitualmente, según su experiencia, eleva el riesgo de padecer estas enfermedades, lo que refuerza la importancia de adoptar medidas para mejorar la calidad del sueño.

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El entrenamiento de fuerza y el ejercicio cardiovascular ayudan a regular los ritmos circadianos y facilitan un sueño reparador (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cambios y rituales de Tim Spector para mejorar el sueño

Con el paso de los años, Spector ha desarrollado un ritual específico para lograr descansar bien. A los 67 años, afirma haber encontrado la rutina ideal para gozar de una noche de sueño adecuada. Este ritual abarca desde la alimentación hasta la actividad física y la gestión de horarios.

Spector, reconocido por su trabajo en microbiota, pone especial énfasis en consumir una alimentación variada de alimentos de origen vegetal, productos fermentados y alimentos ricos en fibra. Esta fórmula forma parte de su rutina diaria.

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En tiempos recientes, ha incorporado el entrenamiento de fuerza a su actividad física, complementando el ejercicio cardiovascular que ya practicaba. Así, ha conseguido crear un entorno propicio para el descanso, combinando prácticas alimenticias saludables con hábitos de ejercicio físico que favorecen la conciliación del sueño.

Mantener un horario regular para dormir es clave para la recuperación física y el equilibrio del sistema inmunitario (Imagen Ilustrativa Infobae)

Rol de la alimentación y el ejercicio

La dieta y la actividad física son elementos claves en la calidad del sueño, de acuerdo con la experiencia y recomendaciones de Tim Spector. El consumo regular de fibra, alimentos de origen vegetal y productos fermentados contribuye a una mejor salud del microbioma intestinal, lo que impacta de manera positiva en el descanso nocturno.

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Además, el ejercicio físico, tanto cardiovascular como de fuerza, ayuda a regular los ritmos circadianos y a reducir el estrés, factores determinantes para lograr un sueño reparador.

La publicación de Men’s Health subraya que la integración de estos hábitos no solo ayuda a dormir mejor, sino que también previene el desarrollo de enfermedades crónicas asociadas con el insomnio y la falta de descanso. La combinación de una alimentación variada y la práctica regular de actividad física se presenta como una fórmula eficaz para quienes buscan mejorar su calidad de vida a través del sueño.

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Las siestas cortas, de hasta 30 minutos, contribuyen a la recuperación diaria sin afectar el descanso nocturno, según Tim Spector (Imagen Ilustrativa Infobae)

Impacto de los horarios y las siestas

Más allá de la alimentación y el ejercicio, Spector destaca la importancia de mantener un horario regular para dormir y limitar la duración de las siestas. Según describe en el artículo, dormir entre siete y nueve horas seguidas cada noche y evitar cambios bruscos en los horarios es fundamental para que el cuerpo recupere energías, el sistema inmunitario se repare y la salud se mantenga estable.

En cuanto a las siestas, Spector sostiene que, si son breves —de hasta 30 minutos—, pueden resultar beneficiosas y favorecer la recuperación diaria. Pero señala que, si se prolongan demasiado, pueden interferir en el descanso nocturno y afectar negativamente la salud. Por ello, recomienda a quienes disfrutan de la siesta que la mantengan corta para no comprometer la calidad del sueño durante la noche.

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