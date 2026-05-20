Salud

Los hábitos clave para progresar en el running, según entrenadores

Desde la incorporación de sesiones de fuerza hasta la planificación flexible de la semana, la ciencia del ejercicio respalda que las prácticas simples y sostenidas en el tiempo son las que producen mejoras reales

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Primer plano de las pantorrillas y pies de una persona con zapatillas de running negras y blancas sobre una pista de atletismo roja.
Los expertos en entrenamiento destacan que mantener rutinas pequeñas y sostenidas a lo largo de la semana es la clave para avanzar en el running (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entrenadores y especialistas en running coinciden en que gran parte del progreso se debe a la regularidad y a la suma de pequeños hábitos diarios. Desde la creación de rutinas hasta la adaptación de la planificación semanal. Los expertos insisten en que la base del avance está en la constancia y el trabajo discreto, más que en el esfuerzo esporádico. Según la revista especializada Runner’s World, los corredores que mantienen prácticas constantes, aunque sean simples, ven resultados duraderos a lo largo del tiempo.

La consultora estadounidense global de comunidades de running y entrenadora certificada, Jessie Zapo, explicó al medio que la idea de que “el entrenamiento es una sucesión de actos heroicos” no refleja la experiencia real. “Gran parte del entrenamiento consiste en realizar esfuerzos pequeños y constantes de forma regular para mejorar y desarrollar la condición física”, mencionó.

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La importancia de la constancia en el running

Por otra parte, entrenadores recomiendan establecer metas realistas y accesibles, como salir a correr al menos tres veces por semana, sin importar el ritmo o la distancia. El entrenador estadounidense de básquetbol de secundaria Robert Hughes remarcó al portal que “todo lo que hagas por encima de ese mínimo es un extra que fortalece la identidad como corredor y ayuda a consolidar la rutina incluso en semanas complicadas”.

Según el especialista, la clave está en desarrollar rutinas que permitan sostener la práctica del running a largo plazo. La acumulación de pequeñas sesiones, aunque parezcan irrelevantes en el momento, genera adaptaciones fisiológicas que se traducen en mejoras medibles con el paso de las semanas.

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Mujer corriendo en una pista de atletismo. Viste camiseta azul, pantalones cortos negros y zapatillas blancas con detalles azules en la suela. El estadio está al fondo.
Incluir dos sesiones semanales de fuerza, enfocadas en los principales grupos musculares, reduce el riesgo de lesiones y optimiza la economía de carrera (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo los hábitos mínimos impulsan el progreso

Por su parte, el coordinador del programa de ciencias del ejercicio en el Instituto Tecnológico de Nueva York, Alex Rothstein, subrayó que “un solo entrenamiento solo provoca una adaptación mínima en el cuerpo”. El organismo necesita estímulos regulares para adaptarse y progresar, pero también requiere descanso suficiente para recuperarse y evitar lesiones. “Cuando no le damos al cuerpo un estímulo constante, se impone el principio de reversibilidad: lo que no se usa, se pierde”, precisó.

La importancia del descanso está respaldada por estudios recientes que indican que un sueño de calidad mejora la recuperación, reduce el riesgo de lesiones y fomenta la regularidad en el entrenamiento. El descanso suficiente permite al corredor mantener la motivación y evita el agotamiento tanto físico como mental.

Fortalecimiento, flexibilidad y prevención de lesiones

La ciencia del ejercicio también sostiene que el fortalecimiento muscular es esencial para sostener el progreso. De acuerdo con una revisión publicada en la revista Translational Sports Medicine, la incorporación de entrenamiento de fuerza —ya sea con pesas, ejercicios funcionales o rutinas con el propio peso corporal— disminuye el riesgo de lesiones y mejora la eficiencia en la carrera. Dos sesiones semanales de fuerza, orientadas a los principales grupos musculares, bastan para observar mejoras en la economía de carrera y en la prevención de molestias articulares.

Persona adulta de perfil, con ropa deportiva, corriendo al aire libre con la cadera resaltada.
Dormir bien y respetar los periodos de recuperación entre sesiones ayuda a los corredores a mantener la motivación, evitar el agotamiento físico y mental (Imagen Ilustrativa Infobae)

La flexibilidad y la movilidad ocupan, asimismo, un lugar central en las recomendaciones actuales. El trabajo de estiramiento, yoga o movilidad articular ayuda a mantener la amplitud de movimiento y reduce la rigidez muscular. Estas prácticas, sumadas al trabajo de fuerza, preparan al cuerpo para soportar las cargas del entrenamiento y adaptarse a distintas exigencias.

Adaptación y planificación flexible para corredores

En la experiencia de corredores y entrenadores, la capacidad de adaptación resulta tan importante como la disciplina. Jamilé Ramírez, maratonista ecuatoriana y fundadora del Waypoint Run Club, explicó al medio que los patrones de entrenamiento deben ser suficientemente flexibles como para ajustarse a imprevistos, sin que una interrupción ocasional implique abandonar la rutina. “Tu objetivo siempre debe ser mantenerte lo suficientemente cerca de tu práctica para que volver a ella nunca se sienta como empezar de cero”, resaltó.

La planificación semanal, la anticipación de obstáculos y el ajuste de la rutina conforme al contexto personal posibilitan sostener el hábito sin caer en el perfeccionismo o la frustración.

Alimentación y hábitos complementarios

Un hombre atlético corriendo con ropa deportiva amarilla y azul, y a su lado, una composición circular de frutos secos como almendras, anacardos, nueces y dátiles.
Especialistas aconsejan priorizar carbohidratos complejos, proteínas magras y vegetales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más allá del entrenamiento físico, una alimentación balanceada y la hidratación constituyen pilares en el avance del corredor. Especialistas aconsejan priorizar carbohidratos complejos, proteínas magras y una buena ingesta de vegetales para mantener la energía y facilitar la recuperación muscular. La inclusión de desayunos completos, la reducción de ultraprocesados y una hidratación constante repercuten de forma positiva en el rendimiento y el bienestar general.

Otro hábito que suma es la reducción del sedentarismo fuera del horario de entrenamiento. Expertos advierten que pasar largas horas sentado puede contrarrestar los beneficios del running, por lo que es recomendable realizar pausas activas a lo largo de la jornada.

La orientación de un entrenador o la integración en grupos de running facilita la adhesión al entrenamiento y potencia el aprendizaje técnico. El acompañamiento profesional ayuda a ajustar cargas, prevenir lesiones y mantener la motivación, especialmente en fases exigentes o al preparar competencias. Los especialistas ponen el acento en la autoescucha: recomiendan prestar atención a las señales del cuerpo, adaptar la intensidad en caso de molestias y priorizar la salud respecto al rendimiento inmediato.

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