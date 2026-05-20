Laura Fernández estrenó sus conferencias semanales con firma del tren eléctrico, presión al Congreso y anuncios económicos

Laura Fernández firmó la ley de financiamiento del tren eléctrico “Tibi” durante su primera conferencia semanal desde Casa Presidencial. Crédito: Presidencia de la República

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, debutó este miércoles con un nuevo formato de conferencias semanales desde Casa Presidencial, en una jornada cargada de anuncios políticos, económicos y de infraestructura, donde el tema central fue el avance del proyecto del tren eléctrico “Tibby”, recientemente aprobado por unanimidad en la Asamblea Legislativa.

Fernández aprovechó su primera conferencia de prensa de los miércoles para marcar el tono de su administración: confrontación con proyectos anteriores, defensa de la obra pública y presión política para acelerar iniciativas consideradas prioritarias por el Gobierno.

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La actividad arrancó con un mensaje contundente sobre el financiamiento del tren eléctrico, proyecto que recibió respaldo unánime de los 57 diputados y que, según la mandataria, representa una solución histórica para los problemas de congestión vial en la Gran Área Metropolitana.

“Es un día de alegría para todo el pueblo de Costa Rica. Hoy vamos a firmar esta importante ley que le va a dar los recursos al INCOFER para poder tener en el menor tiempo posible esta solución a las grandes presas”, afirmó Fernández durante el acto oficial de firma junto al ministro de Obras Públicas y Transportes, Efraín Zeledón, y el presidente ejecutivo del INCOFER, Álvaro Bermúdez.

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El Gobierno aprovechó además para lanzar críticas contra el proyecto ferroviario impulsado en la administración anterior por la hoy diputada Claudia Dobles. Durante uno de los videos proyectados en la conferencia, se desmintieron varios cuestionamientos hechos por Dobles sobre el plan “Tibby”, particularmente relacionados con tarifas, pasos a desnivel y costos por kilómetro.

Según los datos expuestos por el Ejecutivo, el nuevo proyecto tendría un costo de 800 millones de dólares para 52 kilómetros, frente a los 1,500 millones de dólares que habría requerido el tren planteado por la administración anterior para 86 kilómetros.

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Fernández aseguró que el nuevo Congreso ha mostrado “vientos de cambio” y celebró la relación política con la actual Asamblea Legislativa, liderada por la bancada oficialista y la presidenta legislativa Yara Jiménez.

La mandataria incluso estrenó un nuevo segmento denominado “De la mano con el Congreso”, donde el Ejecutivo repasó los proyectos aprobados o avanzados durante las primeras semanas legislativas. Entre ellos destacó el financiamiento del tren eléctrico, programas para reconstrucción de infraestructura afectada por emergencias, recursos para el agro, reformas al PANI y la Ley Marco de Asociaciones Público-Privadas.

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“¿Se dan cuenta que sí podíamos? ¿Se dan cuenta de lo increíble que es trabajar en equipo cuando se suman fuerzas y nuevos bríos al servicio del pueblo de Costa Rica?”, expresó Fernández.

Durante la conferencia también participó el jefe de fracción oficialista, Nogu Acosta, quien afirmó que “bien valió su voto”, al señalar que el oficialismo ahora cuenta con una mayoría legislativa que permite impulsar proyectos estratégicos del Ejecutivo.

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Otro de los anuncios relevantes giró en torno a la economía y el turismo. El Gobierno informó que Costa Rica recibió más de 1,195 millones de turistas por vía aérea durante los primeros cuatro meses del año, lo que representa un crecimiento del 10,5% respecto al mismo periodo del 2025.

El Ejecutivo informó que Costa Rica recibió más de 1,195 millones de turistas por vía aérea durante el primer cuatrimestre del 2026. (Foto cortesía SJO Aeropuerto Internacional Juan Santamaría)

Fernández destacó además el aumento en las frecuencias de vuelos de la aerolínea alemana Lufthansa, que pasará de tres a cinco vuelos semanales hacia Costa Rica.

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En materia económica, el Ejecutivo resaltó que el Instituto Nacional de Seguros alcanzó un capital social superior al billón de colones y anunció el impulso de un nuevo seguro paramétrico para productores de café afectados por sequías o exceso de lluvias.

La presidenta ejecutiva del INS, Gabriela Chacón, explicó que este mecanismo permite activar pagos automáticos sin necesidad de inspecciones presenciales cuando se registran condiciones climáticas extremas previamente definidas.

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“El agricultor puede pronto tener su dinero y volver a sembrar”, señaló Chacón.

Otro de los momentos más celebrados por el oficialismo fue la actualización sobre el avance de la carretera a San Carlos, específicamente en la llamada “punta sur”, obra que Fernández describió como una deuda histórica con la zona norte y Occidente del país.

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Según datos presentados por el MOPT, durante el último mes se removieron 190 mil metros cúbicos de tierra y uno de los tramos ya supera el 73% de excavación. Además, el Gobierno informó sobre la construcción del que sería el viaducto más largo de Costa Rica, con más de 300 metros de longitud.

“Si fuera fácil, otros lo habrían hecho hace mucho. Nosotros decidimos comernos la bronca y estamos cumpliendo”, afirmó uno de los videos institucionales proyectados durante la conferencia.

La jornada también incluyó anuncios sobre pruebas prácticas de manejo sin cita previa en el Estadio Nacional, la restauración del histórico Teatro Variedades y la feria de empleo Talent de PROCOMER, que reunió a más de 11,La400 personas.

Con este nuevo formato semanal, Laura Fernández busca consolidar un espacio permanente de comunicación política y rendición de cuentas, combinando anuncios de Gobierno, propaganda institucional y mensajes dirigidos tanto a la oposición como a la ciudadanía.