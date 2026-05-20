Esclerosis múltiple: factores de riesgo, sus 5 tipos y los síntomas que no deben ignorarse

La esclerosis múltiple afecta al sistema nervioso central y compromete la transmisión de señales entre el cerebro y el cuerpo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La esclerosis múltiple es una enfermedad neurológica crónica que afecta al sistema nervioso central, en la que el sistema inmunitario ataca la mielina que recubre los nervios. Esta reacción autoinmune altera la transmisión de señales entre el cerebro y el resto del cuerpo, provocando síntomas como visión borrosa, debilidad muscular y trastornos del equilibrio. Según la revista médica The Lancet, la esclerosis múltiple afecta a más de 2,8 millones de personas en todo el mundo.

El diagnóstico y la atención adecuados dependen de reconocer la variabilidad entre los tipos de esclerosis múltiple. De acuerdo con el portal de estadísticas alemán Statista y el National Institute of Neurological Disorders and Stroke (NINDS) de Estados Unidos, existen cinco formas principales de la enfermedad, cada una con características y evolución particulares: el síndrome radiológico aislado, el síndrome clínicamente aislado, la forma remitente-recurrente, la secundaria progresiva y la primaria progresiva. Identificar el tipo específico es fundamental para adaptar el seguimiento, el tratamiento y las expectativas de los pacientes.

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La causa exacta de la esclerosis múltiple sigue sin esclarecerse, aunque se considera un trastorno autoinmune en el que el propio organismo ataca las estructuras nerviosas. Factores como la predisposición genética, la exposición a determinados entornos y la infección por el virus de Epstein-Barr aumentan el riesgo, según la National Multiple Sclerosis Society de Estados Unidos.

Además, niveles bajos de vitamina D, el tabaquismo y la obesidad infantil se asocian a un mayor riesgo, aunque no se consideran causas directas. El equipo editorial de Medicina y Salud enfatiza que “nadie ‘provoca’ una esclerosis múltiple por una acción concreta”.

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Manifestaciones clínicas y evolución de los tipos

El diagnóstico efectivo de esclerosis múltiple requiere distinguir entre el síndrome radiológico aislado, el clínicamente aislado y las formas progresivas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El síndrome radiológico aislado se detecta únicamente a través de resonancias magnéticas, que muestran lesiones típicas sin síntomas clínicos evidentes. Este hallazgo requiere seguimiento médico, ya que en algunos casos permanece estable durante años.

El síndrome clínicamente aislado se manifiesta como un primer episodio neurológico, por ejemplo, hormigueos, pérdida de fuerza o alteraciones visuales de al menos veinticuatro horas, y no siempre progresa hacia la esclerosis múltiple, aunque incrementa el riesgo y exige control especializado.

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La forma remitente-recurrente es la modalidad más frecuente de esclerosis múltiple. Se caracteriza por episodios de empeoramiento de síntomas, como fatiga intensa, debilidad muscular o trastornos visuales, seguidos de períodos de recuperación parcial o total. La intensidad y duración de estos episodios varían considerablemente entre pacientes.

Con el tiempo, la enfermedad puede evolucionar hacia la forma secundaria progresiva, donde el daño neurológico avanza de manera sostenida, aunque persistan episodios agudos, lo que complica el tratamiento y la preservación de la autonomía.

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Los síntomas incluyen fatiga, trastornos visuales, debilidad muscular y problemas de equilibrio, que afectan la calidad de vida del paciente (Imagen Ilustrativa Infobae)

La esclerosis múltiple primaria progresiva, menos habitual, se caracteriza por un declive gradual desde el inicio, sin recaídas ni remisiones claras. Los síntomas iniciales, como la dificultad para caminar o la pérdida de equilibrio, suelen confundirse con el envejecimiento o problemas físicos de otra índole.

Diferencias clínicas y síntomas frecuentes

La esclerosis múltiple puede causar fatiga intensa, alteraciones sensoriales, problemas de visión, debilidad muscular, dificultades de memoria y trastornos en la coordinación o el equilibrio, independientemente del tipo.

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Según la Clínica Mayo, la fatiga es uno de los síntomas más incapacitantes, ya que afecta la autonomía y persiste incluso tras el descanso. El impacto cognitivo puede dificultar tareas cotidianas, el desempeño laboral y la vida social. Además, se pueden presentar espasticidad, dolor crónico, problemas de vejiga o intestino y alteraciones emocionales, como depresión o ansiedad, que complican aún más el manejo de la enfermedad.

Algunos síntomas aparecen también en otras enfermedades neurológicas, como la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), aunque ambas difieren en mecanismos, manifestaciones clínicas y pronóstico.

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Mientras que la ELA afecta principalmente las neuronas motoras y suele tener un curso más rápido, la esclerosis múltiple involucra daño a la mielina y puede mostrar una evolución variable, con períodos de recaídas y remisión en muchos casos.

A diferencia de la esclerosis lateral amiotrófica, la esclerosis múltiple se caracteriza por daño en la mielina y una evolución variable con recaídas y remisiones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otras variantes y clasificación complementaria

Existen descripciones adicionales como esclerosis múltiple activa, no activa, avanzada o benigna, que reflejan el ritmo o la gravedad de la evolución más que categorías clínicas independientes, según la European Multiple Sclerosis Platform (EMSP).

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La denominación “benigna” debe emplearse con cautela, ya que la ausencia de síntomas graves no descarta progresión futura, fatiga o dolor. También se reconocen variantes poco frecuentes, como las formas tumefactivas o agresivas, que requieren atención neurológica especializada.

La clasificación principal orienta el abordaje clínico y el apoyo adecuado para cada paciente, evitando confusiones derivadas de etiquetas inexactas. La incorporación de biomarcadores, estudios genéticos y nuevas tecnologías de imagen está permitiendo mejorar la precisión diagnóstica y personalizar el tratamiento, según la revista médica The Lancet.

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Consultar a un profesional de la salud ante síntomas neurológicos persistentes y acceder a un diagnóstico precoz contribuye a limitar el impacto de la enfermedad y a facilitar tratamientos individualizados. La detección y atención tempranas pueden mejorar las probabilidades de preservar la autonomía y la calidad de vida, como subraya The Lancet.

Además, el seguimiento multidisciplinario y el acceso a terapias modificadoras de la enfermedad han demostrado reducir la frecuencia y gravedad de las recaídas, así como retrasar la progresión de la discapacidad.