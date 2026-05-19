Los beneficios de la uva para la piel avalados por la ciencia

El estudio revela que el consumo diario de uvas modifica la expresión genética de la piel humana y refuerza la protección frente a la radiación solar (Imagen Ilustrativa Infobae)

La relación entre alimentación y salud de la piel suele asociarse con hidratación, vitaminas o cremas tópicas. Pero una nueva investigación sugiere que ciertos alimentos podrían actuar mucho más profundamente: directamente sobre la actividad de genes involucrados en los mecanismos de defensa celular.

Un estudio realizado por investigadores de la Western New England University, en Estados Unidos, encontró que el consumo diario de uvas durante dos semanas produjo modificaciones medibles en genes relacionados con la protección de la piel frente a la radiación ultravioleta y el estrés oxidativo.

PUBLICIDAD

Los resultados fueron publicados en la revista científica ACS Nutrition Science y abren nuevas preguntas sobre cómo la dieta puede influir en procesos biológicos vinculados con el envejecimiento y la resistencia cutánea.

Investigadores de la Western New England University detectan que las uvas aumentan la resistencia cutánea al daño ultravioleta y disminuyen marcadores de deterioro celular (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los científicos observaron que incorporar tres porciones diarias de uvas generó cambios en mecanismos esenciales para mantener la barrera natural de la piel y aumentar su resistencia frente a daños provocados por el sol. También detectaron una disminución de marcadores asociados al deterioro celular.

PUBLICIDAD

Aunque los autores aclaran que se trata de un estudio inicial y de pequeña escala, los hallazgos suman evidencia sobre un área que gana interés en medicina y nutrición: el impacto que ciertos alimentos pueden tener sobre funciones biológicas complejas mucho más allá del aporte tradicional de vitaminas o minerales.

Por qué las uvas concentran el interés científico

Las uvas vienen siendo estudiadas desde hace años por su contenido de compuestos antioxidantes. Según la Mayo Clinic y la Cleveland Clinic, esta fruta aporta sustancias como resveratrol, flavonoides y polifenoles, asociadas con mecanismos de protección celular y control de la inflamación.

PUBLICIDAD

Uno de los focos principales de investigación es el resveratrol, presente especialmente en la piel de las uvas. Distintos estudios analizaron su posible papel frente al estrés oxidativo, un proceso relacionado con el envejecimiento celular y el daño en tejidos del organismo.

Los antioxidantes presentes en las uvas, como el resveratrol, los flavonoides y los polifenoles, se asocian con la defensa celular y control de la inflamación cutánea (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la piel, ese desgaste puede afectar fibras como el colágeno y la elastina, fundamentales para mantener firmeza y elasticidad. Sin embargo, los autores del nuevo trabajo señalan que los beneficios observados no dependerían de un solo compuesto aislado, sino de la acción conjunta de múltiples sustancias naturales presentes en la fruta completa.

PUBLICIDAD

Cómo se realizó el estudio

Para analizar el impacto del consumo de uvas, el equipo liderado por el investigador John Pezzuto trabajó con 29 adultos que siguieron una dieta controlada.

Luego, los participantes incorporaron durante dos semanas el equivalente a tres porciones diarias de uvas, administradas en forma de polvo liofilizado. Antes y después de la intervención, los investigadores tomaron biopsias y expusieron las muestras a bajas dosis de radiación ultravioleta para observar cómo respondían las células frente al daño solar.

PUBLICIDAD

Analizaron el impacto de tres porciones diarias de uvas en adultos, observando una alteración de genes ligados a la barrera natural de la piel y reparación celular (Imagen Ilustrativa Infobae)

La exposición acumulativa a los rayos UV puede acelerar procesos asociados con manchas, pérdida de elasticidad y envejecimiento prematuro. A partir de este análisis, los científicos buscaron determinar si la alimentación era capaz de influir sobre genes relacionados con los mecanismos naturales de protección del organismo.s.

Efecto sobre la expresión genética y marcadores celulares

Los investigadores no encontraron cambios en el ADN de las personas ni “modificaciones genéticas” permanentes. Lo que observaron fue una alteración en la actividad de determinados genes, es decir, en la manera en que algunos mecanismos celulares se activan o se regulan frente a determinados estímulos.

PUBLICIDAD

En términos simples, los genes funcionan como instrucciones biológicas. La expresión genética se refiere a cuáles de esas instrucciones están “encendidas” o “apagadas” en determinado momento.

Según el estudio, el consumo de uvas pareció influir sobre genes asociados con procesos clave para reforzar la barrera protectora de la piel y responder al daño oxidativo provocado por la radiación solar.

PUBLICIDAD

El estudio encontró reducción de malondialdehído, principal indicador de daño por estrés oxidativo, tras el consumo de uvas durante dos semanas consecutivas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los resultados mostraron alteraciones en genes relacionados con la queratinización y la cornificación, dos procesos esenciales para mantener la función barrera de la piel. Esta capa protectora funciona como una especie de escudo biológico que ayuda a evitar la pérdida de agua y limita el ingreso de agentes dañinos, como contaminantes, sustancias químicas y radiación solar.

Uno de los hallazgos más relevantes fue la reducción del malondialdehído, una sustancia que suele utilizarse como indicador de daño celular causado por el estrés oxidativo.

PUBLICIDAD

Después de consumir uvas durante dos semanas, los participantes mostraron niveles más bajos de este marcador, lo que sugiere una mayor resistencia frente al impacto de la radiación ultravioleta.

Según los investigadores, este efecto podría estar relacionado tanto con la acción antioxidante de los compuestos presentes en las uvas como con cambios en la actividad de genes vinculados con los mecanismos de defensa de la piel.

Cada organismo respondió de manera distinta

Cada voluntario presentó un perfil genético diferente antes de comenzar el estudio y, después del consumo de uvas, todos mostraron modificaciones. Sin embargo, la magnitud y el tipo de cambios no fueron iguales en cada caso.

Esto refleja una de las complejidades más estudiadas actualmente en nutrición: un mismo alimento no necesariamente produce el mismo efecto biológico en todas las personas.

Investigaciones anteriores ya habían mostrado que solo entre el 30% y el 50% de los participantes mejoraban su resistencia visible a la radiación ultravioleta tras consumir uvas. Pero en este nuevo análisis los investigadores encontraron señales positivas incluso en personas consideradas “no respondedoras”.

Cada organismo mostró una respuesta genética diferente al consumo de uvas, lo que evidencia la complejidad de la nutrigenómica y la modificación individual de genes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque algunos voluntarios no mostraron grandes cambios en parámetros clásicos de sensibilidad solar, sí presentaron una reducción del malondialdehído, lo que indica que la piel estaba experimentando una menor carga de estrés oxidativo.

Los análisis moleculares más avanzados se realizaron sobre cuatro mujeres con piel tipo III según la clasificación Fitzpatrick, un sistema utilizado en dermatología para medir cómo responde la piel a la exposición solar. Todas mostraron patrones distintos de respuesta genética.

El posible vínculo entre las uvas, el intestino y otros órganos

Los autores creen que los efectos observados podrían no limitarse a la piel. Según plantean, los compuestos fitoquímicos de las uvas tendrían capacidad para influir sobre la actividad genética en otros tejidos del cuerpo, incluidos hígado, riñones, músculo e incluso cerebro.

Parte de esa interacción podría estar mediada por el microbioma intestinal, es decir, el conjunto de microorganismos que viven en el intestino y participan en funciones clave como digestión, inmunidad y metabolismo.

La investigación sugiere que los compuestos fitoquímicos de las uvas podrían afectar la expresión genética en órganos como intestino, cerebro, hígado y tejido muscular (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los últimos años, múltiples investigaciones comenzaron a mostrar que el microbioma puede actuar como un intermediario entre la alimentación y distintos órganos. Los polifenoles presentes en alimentos vegetales son uno de los factores capaces de modificar ese ecosistema intestinal.

Según el equipo de la Western New England University, esa interacción podría activar rutas metabólicas complejas con impacto en distintos sistemas del organismo.

Qué aporta este hallazgo y cuáles son sus límites

La investigación se enmarca dentro de un campo conocido como nutrigenómica, que estudia cómo los alimentos pueden influir sobre la actividad de los genes.

A diferencia de enfoques centrados en suplementos específicos, este trabajo analizó el impacto del alimento completo sobre procesos biológicos humanos. Para los investigadores, esto permite comprender mejor cómo distintas moléculas presentes naturalmente en las uvas interactúan entre sí dentro del organismo.

Los científicos destacan que el consumo de uvas no sustituye el uso de protector solar ni los cuidados básicos dermatológicos recomendados para proteger la piel (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, los autores también reconocen limitaciones importantes. El estudio incluyó un número reducido de participantes, duró apenas dos semanas y utilizó polvo liofilizado equivalente a uvas frescas, por lo que todavía se necesitan investigaciones más amplias para confirmar los resultados y comprender sus implicancias clínicas reales.

Además, los especialistas advierten que consumir uvas no reemplaza otras medidas fundamentales de cuidado dermatológico, como el uso de protector solar, la reducción de la exposición excesiva al sol y los controles médicos periódicos.