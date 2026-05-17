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Un buque con 20.000 toneladas de gas arribó a la India tras cruzar el estrecho de Ormuz

La embarcación logró atracar en Kandla después de recorrer la ruta marítima bloqueada por Irán desde Qatar

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Un carguero en el golfo Pérsico, cerca del estrecho de Ormuz, visto desde el norte de Ras al-Jaima, cerca de la frontera con la gobernación omaní de Musandam (REUTERS/Stringer REFILIA)
Un carguero en el golfo Pérsico, cerca del estrecho de Ormuz, visto desde el norte de Ras al-Jaima, cerca de la frontera con la gobernación omaní de Musandam (REUTERS/Stringer REFILIA)

Un buque mercante con un cargamento de 20.000 toneladas métricas de gas licuado de petróleo (GLP) llegó al puerto de Kandla de la India, en el estado occidental de Gujarat, tras lograr cruzar el estratégico estrecho de Ormuz en plena crisis bélica en Oriente Medio.

“El navío MV SYMI, con bandera de las Islas Marshall, inició su travesía en Catar y atracó en la Autoridad Portuaria de Deendayal el sábado alrededor de las 23:30 hora local (18:00 GMT), tras haber cruzado el paso marítimo el pasado 13 de mayo”, informaron fuentes portuarias a la agencia de noticias india PTI.

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Desde principios de marzo, un total de trece buques con bandera india, entre ellos doce petroleros de GLP y un buque cisterna de crudo, han logrado atravesar el estrecho de Ormuz, una arteria fundamental para el comercio energético mundial.

El pasado lunes, el primer ministro de la India, Narendra Modi, urgió a sus ciudadanos a reducir drásticamente el consumo de gasolina y a limitar las importaciones domésticas, en un intento por blindar la economía de la mega nación frente al descontrol de los precios causado por la guerra en Oriente Medio.

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El primer ministro de la India, Narendra Modi. REUTERS/Sahiba Chawdhary
El primer ministro de la India, Narendra Modi. REUTERS/Sahiba Chawdhary

Irán acusó este domingo a Estados Unidos e Israel de haber provocado la actual inseguridad en las rutas energéticas internacionales y denunció que ahora buscan justificar una nueva ofensiva contra Teherán bajo el argumento de proteger la paz y la estabilidad de los mercados globales.

Las negociaciones entre Teherán y Washington, mediadas por Pakistán, permanecen bloqueadas tras el rechazo estadounidense a la última propuesta iraní, calificada por Trump como un “pedazo de basura”.

Por ahora sigue vigente el alto el fuego acordado entre las partes el 8 de abril, aunque Trump dijo hace una semana que la tregua era “increíblemente frágil”, mientras ambas partes mantienen su bloqueo en el estrecho de Ormuz.

Ataque a un buque indio

La India denunció el pasado jueves un ataque a un buque de bandera india mientras navegaba frente a las costas de Omán el miércoles sin señalar ningún autor.

El gobierno indio denunció un ataque contra un buque de bandera india cerca de Omán, asegurando que la tripulación está a salvo y condenando los ataques a civiles. REUTERS/Stringer
El gobierno indio denunció un ataque contra un buque de bandera india cerca de Omán, asegurando que la tripulación está a salvo y condenando los ataques a civiles. REUTERS/Stringer

“El ataque contra un buque con bandera india frente a las costas de Omán ayer es inaceptable y deploramos que los buques mercantes y los marineros civiles sigan siendo blanco de ataques”, declaró en un comunicado el Ministerio de Exteriores indio.

Según la nota oficial, todos los marineros se encuentran a salvo, aunque el Ejecutivo indio ha urgido a cesar los ataques contra civiles inocentes y a poner fin a cualquier tipo de bloqueo de navegación y comercio.

Nueva Delhi ha evitado señalar directamente un responsable del incidente.

El incidente coincide con la presencia del ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, en Nueva Delhi para la cumbre de cancilleres del los BRICS, en los que ha instado a sus miembros a condenar las violaciones del derecho internacional por parte de los “agresores” EE.UU e Israel.

(con información de EFE)

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