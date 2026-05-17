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El régimen de Irán entregó una nueva propuesta a Pakistán para reanudar la negociación con EEUU

Durante la visita del ministro del Interior paquistaní a Teherán, la República Islámica presentó un documento que combina su plan de 14 puntos con las condiciones estadounidenses

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Qalibaf y el ministro pakistaní Naqvi durante su reunión en Teherán, el 17 de mayo de 2026. Irán entregó una nueva propuesta para reanudar negociaciones con EE.UU. (WANA vía REUTERS)
Qalibaf y el ministro pakistaní Naqvi durante su reunión en Teherán, el 17 de mayo de 2026. Irán entregó una nueva propuesta para reanudar negociaciones con EE.UU. (WANA vía REUTERS)

Irán entregó este domingo al ministro del Interior de Pakistán, Mohsin Naqvi, un nuevo paquete de propuestas destinado a reactivar las negociaciones estancadas con Estados Unidos, en el marco de los esfuerzos de mediación de Islamabad para evitar el colapso del frágil alto el fuego vigente desde el 8 de abril.

Según el medio iraní Iran Nuances, el documento combina el plan de 14 puntos presentado por Teherán la semana pasada con las condiciones planteadas recientemente por Washington. Naqvi se reunió en Teherán con el presidente iraní, Masud Pezeshkian, y con el presidente del Parlamento, Mohamad Baqer Qalibaf, quien ofició como jefe negociador de Irán en las conversaciones directas celebradas el 11 y 12 de abril en Islamabad.

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Las condiciones de Washington

El presidente Donald Trump parte de Beijing a bordo del Air Force One el 15 de mayo de 2026. Netanyahu anunció este domingo que hablará con Trump sobre la situación con Irán tras su regreso de China. (REUTERS/Evan Vucci, archivo)
El presidente Donald Trump parte de Beijing a bordo del Air Force One el 15 de mayo de 2026. Netanyahu anunció este domingo que hablará con Trump sobre la situación con Irán tras su regreso de China. (REUTERS/Evan Vucci, archivo)

La agencia Fars, vinculada a la Guardia Revolucionaria, dijo que Estados Unidos presentó a Irán cinco condiciones a través de Pakistán: la entrega de 440 kilos de uranio enriquecido al 60%, el mantenimiento activo de una única instalación nuclear, el rechazo a pagar compensaciones por daños de guerra y la negativa a desbloquear siquiera el 25% de los activos iraníes congelados en el extranjero. Washington además condicionó el cese de hostilidades en todos los frentes al avance de las negociaciones nucleares.

La agencia Mehr fue más directa en su lectura: “Estados Unidos, sin hacer concesiones tangibles, pretende conseguir concesiones que no logró obtener durante la guerra, lo que conducirá a un punto muerto en las negociaciones”. La misma fuente señaló que Washington exige “restricciones muy estrictas y duraderas” al sector nuclear iraní.

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Las demandas de Teherán

El canciller ruso Sergey Lavrov y el vicecanciller saudí Waleed bin Abdulkarim, junto a otros ministros de Exteriores de los BRICS —entre ellos el iraní Abbas Araghchi—, antes de la foto de familia de la cumbre en Nueva Delhi, el 14 de mayo de 2026. (AP/Manish Swarup)
El canciller ruso Sergey Lavrov y el vicecanciller saudí Waleed bin Abdulkarim, junto a otros ministros de Exteriores de los BRICS —entre ellos el iraní Abbas Araghchi—, antes de la foto de familia de la cumbre en Nueva Delhi, el 14 de mayo de 2026. (AP/Manish Swarup)

Irán había planteado la semana pasada condiciones previas a cualquier negociación sobre su programa nuclear: el fin de la guerra en todos los frentes, el levantamiento de las sanciones, la liberación de fondos bloqueados, compensaciones por daños de guerra y el reconocimiento de la soberanía iraní sobre el estrecho de Ormuz. El presidente Trump calificó esa propuesta de “pedazo de basura” y describió la tregua como “increíblemente frágil”.

Pese al estancamiento, el canciller iraní, Abbas Araghchi, aseguró el viernes al margen de la reunión ministerial de los BRICS en Nueva Delhi que ambos países siguen intercambiando mensajes.

El portavoz de las Fuerzas Armadas iraníes, Abolfazl Shekarchi, advirtió este domingo que si Irán es atacado de nuevo, “los recursos y el ejército” de Estados Unidos se verán “confrontados a escenarios inéditos, ofensivos, sorprendentes y tumultuosos”.

Qalibaf, en tanto, fue designado este domingo para supervisar las relaciones de Irán con China, según la agencia Tasnim, en un movimiento que refuerza el papel del negociador jefe iraní en la arquitectura diplomática de Teherán durante el conflicto.

El frente libanés y el contexto regional

En paralelo, Israel volvió a atacar el este y el sur de Líbano pese al frágil alto el fuego, con impactos en la localidad de Sohmor, en el valle de la Bekaa, y en varias zonas del sur, según la agencia estatal libanesa NNA. Un soldado israelí murió en combate en el sur del país, elevando a 21 los caídos israelíes desde el inicio de la guerra contra Hezbollah a comienzos de marzo. Desde el inicio del conflicto, los ataques israelíes han matado a más de 2.900 personas en Líbano, incluyendo más de 400 desde el inicio de la tregua el 17 de abril.

En otro frente de la crisis, el director general del OIEA, Rafael Grossi, expresó “profunda preocupación” tras el ataque con dron registrado este domingo cerca de la central nuclear de Barakah en Emiratos Árabes Unidos, que provocó un incendio en un generador eléctrico externo sin causar heridos ni elevar los niveles de radiactividad. “Cualquier actividad militar que amenace la seguridad nuclear es inaceptable”, advirtió Grossi.

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