Argentina finalizó en el 3° puesto el Campeonato Sudamericano Sub 14 de tenis en Rosario

Premiación Campeonato Sudamericano Sub 14 Rosario 2026 (Crédito: Prensa AAT)

Argentina culminó su participación en el Campeonato Sudamericano Sub 14 de Rosario en el podio. Tanto el equipo masculino como el femenino terminaron en la tercera posición del certamen continental. En la rama masculina, Colombia se quedó con el título al imponerse en la final ante Brasil, mientras que en la competencia femenina fue Brasil quien se coronó campeón al derrotar a Colombia en la definición. Los cuatro equipos finalistas consiguieron además su lugar en el Mundial Sub 14 de Prostějov, en la República Checa.

El Jockey Club de Rosario fue durante una semana la casa del tenis juvenil sudamericano. Sus canchas de polvo de ladrillo albergaron una nueva edición del Campeonato Sudamericano Sub 14, con 60 jugadores juveniles y sus respectivos capitanes como protagonistas. El barrio de Fisherton, en el oeste de la ciudad, recibió además una importante presencia de público que eligió acompañar de cerca a las futuras figuras del tenis continental.

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Con las posiciones ya definidas, Rafael Westrupp, Presidente de la Confederación Sudamericana de Tenis y Vicepresidente de la Federación Internacional de Tenis, destacó el trabajo realizado por la Asociación Argentina de Tenis y la organización del certamen en Rosario. “Quiero agradecerle a la Asociación Argentina de Tenis, a Agustín Calleri y a todo su equipo por poner de pie este torneo junto a la gente de Rosario. La organización fue excelente y eso es muy importante para el crecimiento del tenis juvenil”, expresó. Además, remarcó el acompañamiento del público durante toda la semana y aseguró que “jugar en un ambiente así les da una experiencia muy valiosa para su formación”.

A su vez, Westrupp valoró el crecimiento del tenis sudamericano y la importancia del trabajo conjunto entre los países de la región. “Lo más importante es que hoy los jugadores sudamericanos tienen más oportunidades para desarrollarse sin necesidad de salir inmediatamente de la región. El crecimiento del calendario en Sudamérica está dando resultados concretos”, señaló.

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En esa misma línea, agregó: “Cuando trabajamos unidos como región podemos competir mucho mejor con las grandes potencias del tenis. Nuestra idea en COSAT es pensar a Sudamérica como un solo país”. Finalmente, cerró: “Me voy muy feliz por el nivel de juego que vi en Rosario y por la calidad humana con la que nos recibieron. Fue una gran semana para el tenis sudamericano”.

Gastón Brum, Director Ejecutivo de la Asociación Argentina comentó: “Muchas veces se subestima un torneo de menores, pero la logística y el trabajo que requiere un Sudamericano de estas características es enorme. Poder recibir a diez delegaciones en Rosario y que todos se vayan conformes nos llena de orgullo y demuestra la capacidad organizativa que tiene hoy la Asociación Argentina de Tenis”.

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Y continuó: “Que los chicos puedan competir en casa con transmisión televisiva y un entorno de primer nivel, es fundamental para su desarrollo. Estos torneos no solo forman jugadores, también forman experiencias y motivación para el futuro del tenis sudamericano”.

Posiciones finales

El equipo femenino alcanzó la tercera posición en el Campeonato Sudamericano Sub 14 Rosario 2026 (Crédito: Prensa AAT)

Caballeros

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1.⁠ ⁠Colombia

2.⁠ ⁠Brasil

3.⁠ ⁠Argentina

4.⁠ ⁠Paraguay

5.⁠ ⁠Chile

6.⁠ ⁠Venezuela

7.⁠ ⁠Perú

8.⁠ ⁠Bolivia

9.⁠ ⁠Ecuador

10.⁠ ⁠Uruguay

Damas

1.⁠ ⁠Brasil

2.⁠ ⁠Colombia

3.⁠ ⁠Argentina

4.⁠ ⁠Venezuela

5.⁠ ⁠Perú

6.⁠ ⁠Ecuador

7.⁠ ⁠Bolivia

8.⁠ ⁠Chile

9.⁠ ⁠Uruguay

10.⁠ ⁠Paraguay