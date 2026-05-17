Tini Stoessel se emocionó en su show en Salta al reflexionar sobre el acoso a las mujeres: “Anímense a hablar”

En medio de uno de sus shows en Salta, Tini Stoessel abrió su corazón ante sus fanáticos y habló sobre el acoso que viven las mujeres en su vida diaria (TikTok/@milyjarzun)

La música de Tini Stoessel volvió a reunir a miles de personas en Salta, pero esta vez hubo algo que trascendió sus canciones y quedó grabado en el corazón de sus fanáticas. Durante su presentación en el Estadio Padre Ernesto Martearena, la artista decidió detener el concierto, parte de la gira FUTTTURA, para dar lugar a un mensaje que conmovió a todos los presentes. Con la voz entrecortada y la emoción a flor de piel, Tini abrió un espacio de reflexión sobre la violencia y el miedo que enfrentan muchas mujeres a diario, y su testimonio rápidamente se hizo viral en las redes sociales.

En medio del espectáculo, la cantante tomó el micrófono y, visiblemente sensibilizada, se animó a hablar de una problemática que atraviesa a su público femenino. “Anímense a hablar, a contar con alguien. Es difícil hablar de este tema. Es muy loco ver también a tantas mujeres esta noche, algunas muy chiquitas, otras más grandes… Qué injusto muchas cosas, pero al día de hoy es muy loco... Sentir esa inseguridad a la hora de hacer cualquier cosa. Tener que avisarle a tu amiga que llegaste a tu casa y que estás bien, que estás a salvo. En todo, en el trabajo, en el colegio…”, compartió Tini, recibiendo la atención silenciosa del estadio.

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La artista continuó con su mensaje, remarcando la importancia de apoyarse unas a otras y de no dejar pasar ni los detalles más pequeños. “Estamos acá, todas juntas y estamos todas en esta misma lucha, pero de esas mínimas cositas a las más grandes, no las dejen pasar. Anímense a hablar, anímense a contar con alguien. Es difícil hablar de este tema, pero es muy loco porque te sentás a hablar con cualquier mujer y alguna tiene alguna historia para contarte”, expresó, dejando en evidencia la magnitud y la universalidad de la situación.

Durante su concierto en Salta, Tini Stoessel pausó su show para hablar sobre la violencia y el miedo que enfrentan las mujeres, conmoviendo al público y viralizándose en redes sociales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El público, conmovido y atento, acompañó a la cantante con aplausos y momentos de silencio mientras ella hacía una pausa para contener la emoción. “Escucho este silencio y me parece estremecedor. Te tirás a caminar por la calle… ¿Cuándo va a ser el día que cambien tantas cosas? Yo también las amo mucho. No tengan miedo de hablar, no tengan miedo de denunciar, no tengan miedo. Y espero que seamos más escuchadas”, agregó Tini, recibiendo la ovación de sus seguidoras.

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El momento no tardó en multiplicarse en redes sociales. El video de la artista hablando sobre el escenario se viralizó y generó una ola de mensajes de apoyo y agradecimiento. “Te amo, Tini”; “Sos una referente, Tini, qué bueno lo que hacés”; “Gracias Tini por acompañarnos”; “Nos hacés sentir escuchadas, te amamos”; “Diosa, la bancamos”, comentaron sus fanáticas, quienes valoraron la valentía y la empatía de la cantante.

La artista causó furor ante su reflexión arriba del escenario (Instagram)

Stoessel, quien a lo largo de su carrera ha sabido reinventarse y conectar con diferentes generaciones gracias a su talento, volvió a demostrar que el escenario puede ser mucho más que un lugar para cantar. Su valentía para hablar de la violencia de género y el acoso, su cercanía con el público y su capacidad para conmover y generar empatía, la ayudaron a acercarse más a su público, como también a destacar su fuerte compromiso social.

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Así, la noche salteña no solo fue una fiesta de música y luces, sino también un escenario de sororidad y conciencia. Stoessel volvió a demostrar que su voz puede ir mucho más allá de una canción, convirtiéndose en un faro para quienes necesitan sentirse acompañadas y escuchadas. Su mensaje, directo y genuino, dejó en claro que todavía queda mucho por hacer, pero que animarse a hablar es el primer paso fundamental para cambiar la realidad.