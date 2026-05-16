LLL Oil: cómo es el megaproyecto de YPF en Vaca Muerta que busca generar más de USD 100.000 millones en exportaciones

LLL Oil prevé la perforación de 1.152 pozos en áreas geográficamente contiguas de Vaca Muerta (Fuente)

Un proyecto de USD 25.000 millones a desembolsar en 15 años, más de mil pozos a perforar y una producción destinada íntegramente al mercado externo. Eso es, en términos generales, LLL Oil, la iniciativa que YPF presentó este jueves ante el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y que la compañía define como el programa de exportación de petróleo más importante de la historia argentina.

El presidente de la petrolera estatal, Horacio Marín, fue el primero en difundir la novedad a través de su cuenta en X. En la publicación, anticipó que el proyecto tendrá un impacto que va más allá de la inversión inicial: “En toda la vida del proyecto va a generar más USD 100.000 millones en exportaciones”, escribió.

PUBLICIDAD

“Esto es mucho más que una inversión. Es el inicio de una nueva etapa. Todo lo que hicimos hasta ahora no tiene comparación con lo que viene en los próximos dos años”, agregó.

Qué es LLL Oil y cómo funciona

LLL Oil es un proyecto desarrollado por YPF que apunta al desarrollo integrado de áreas geográficamente contiguas dentro de la formación de Vaca Muerta. La lógica detrás de su diseño es la de aprovechar economías de escala: las distintas zonas que lo conforman compartirán instalaciones de superficie, equipos de perforación, sets de fractura y toda la logística vinculada al suministro de arena y agua.

PUBLICIDAD

Ese esquema de recursos compartidos es, según la empresa, lo que permite proyectar niveles de eficiencia y competitividad a escala internacional. En términos operativos, el plan contempla la perforación de 1.152 pozos a lo largo de los próximos 15 años, con una inversión total estimada en USD 25.000 millones. Se trata, hasta la fecha, de la solicitud de mayor envergadura presentada bajo el RIGI.

La producción: petróleo para afuera, gas para adentro

Uno de los rasgos que distingue a LLL Oil de otros proyectos es la separación que establece entre los destinos de sus dos productos principales. El crudo que se extraiga tendrá como destino exclusivo el mercado de exportación: el ciento por ciento de la producción de petróleo será evacuada a través de Vaca Muerta Oil Sur (Vmos), el consorcio que integran YPF junto a Pan American Energy, Vista, Pampa Energía, Pluspetrol, Chevron, Tecpetrol y Shell.

PUBLICIDAD

Ese esquema de transporte incluye un oleoducto con capacidad para mover hasta 550.000 barriles por día, con posibilidad de escalar hasta 700.000 barriles diarios. La inversión prevista para esa infraestructura asciende a USD 3.000 millones.

El gas, en cambio, tendrá otro recorrido. El proyecto prevé una producción de aproximadamente 10 millones de metros cúbicos diarios de ese combustible, que se destinarán al abastecimiento del mercado local argentino.

PUBLICIDAD

Las metas para 2032

El horizonte temporal central del proyecto es 2032. Para ese año, YPF proyecta que LLL Oil habrá alcanzado su nivel de producción sostenida —lo que en la industria se denomina plateau— de 240.000 barriles diarios de petróleo. En paralelo, se estima que las exportaciones generadas por el proyecto rondarán los USD 6.000 millones anuales.

El ciento por ciento del crudo producido por LLL Oil tendrá como destino el mercado externo y será evacuado a través del consorcio Vaca Muerta Oil Sur (Shutterstock)

En materia de empleo, la compañía calcula que durante el desarrollo de la iniciativa se crearán aproximadamente 6.000 puestos de trabajo directos.

PUBLICIDAD

El RIGI como marco legal

Para que un proyecto de estas dimensiones resulte viable, YPF recurrió al RIGI, el régimen de incentivos que el Gobierno nacional habilitó para atraer inversiones de gran escala. La compañía describió ese marco legal como “un catalizador clave” para hacer posible una iniciativa de esta magnitud.

Cabe recordar, que la adhesión al RIGI otorga a los proyectos beneficios impositivos, aduaneros y cambiarios durante un período extendido, con el objetivo de brindar previsibilidad a inversores que comprometenen capital a largo plazo. En el caso de LLL Oil, esa previsibilidad resulta central dado que el horizonte de inversión se extiende por década y media.

PUBLICIDAD

Otro megaproyecto en marcha

LLL Oil no es la única apuesta de gran escala que tiene YPF en desarrollo. A comienzos de 2026, la petrolera estatal formalizó un acuerdo con la italiana ENI y la árabe XRG para avanzar con Argentina GNL, un proyecto orientado a la producción y exportación de gas natural licuado.

El presidente de YPF, Horacio Marín, publicó en su cuenta de X que el proyecto generará más de USD 100.000 millones en exportaciones a lo largo de su vida útil. (Reuters)

Esa iniciativa contempla la instalación de dos unidades flotantes de licuefacción con una capacidad conjunta de 12 millones de toneladas por año. La inversión total proyectada asciende a USD 30.000 millones: USD 20.000 millones destinados a infraestructura y otros USD 10.000 millones al desarrollo de pozos. La decisión final de inversión está prevista para la segunda mitad de 2026, y las exportaciones comenzarían cuatro años después de esa definición.

PUBLICIDAD

En cuanto al empleo, la fase inicial de Argentina GNL generaría cerca de 40.000 puestos de trabajo, con posibilidad de llegar a 50.000 si el consorcio decide ampliar la capacidad instalada hasta los 18 millones de toneladas anuales. El financiamiento del proyecto, por su parte, podría situarse entre USD 15.000 y USD 17.000 millones, de acuerdo con declaraciones del propio Marín.

Con LLL Oil y Argentina GNL en simultáneo, YPF avanza en la construcción de lo que sus propias autoridades describen como un "nuevo perfil exportador para el país", con Vaca Muerta como eje central de esa transformación.

PUBLICIDAD