Un estudio reveló cuál es la canción más popular de la historia de los Mundiales

Shakira y Burna Boy presentan "Dai Dai", tema oficial del Mundial de la FIFA 2026 (Shakira/YouTube)

A menos de un mes del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, se conoció cuál será la canción oficial. Shakira estrenó Dai Dai, el nuevo himno oficial del certamen, junto al artista nigeriano Burna Boy. El tema, presentado oficialmente por la FIFA, mezcla afrobeats, dance-pop y reggaetón y rinde homenaje a leyendas del fútbol como Pelé, Diego Maradona, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Kylian Mbappé.

La confirmación de una nueva pista al cancionero reavivó el debate sobre cuál ha sido la mejor canción de los mundiales; y suma ahora un elemento novedoso: por primera vez, un estudio aporta una respuesta respaldada por datos concretos.

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El análisis, realizado por el portal especializado Live Football Tickets, evaluó cifras de reproducciones, ritmo y bailabilidad para establecer un ranking objetivo entre todos los temas oficiales de los Mundiales.

El ranking de himnos oficiales de la FIFA fue elaborado por Live Football Tickets a partir de datos de plataformas como YouTube y Spotify, BPM y bailabilidad (REUTERS/Imagn Images/File Photo)

Cómo se construyó el ranking

El próximo 11 de junio, la Copa del Mundo dará inicio oficialmente con el encuentro entre México y Sudáfrica en Ciudad de México. Con ese escenario aproximándose, Live Football Tickets diseñó este ranking que une metodología y combina cuatro variables: visualizaciones en YouTube, reproducciones en Spotify, BPM y una puntuación de bailabilidad. El cruce de estos cuatro indicadores permitió asignar a cada canción oficial una puntuación sobre 10 y establecer una jerarquía objetiva entre los himnos de todos los torneos.

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La elección de estos parámetros responde a que el BPM y la bailabilidad miden el potencial de un tema para convertirse en banda sonora de celebraciones masivas, mientras que las reproducciones acumuladas en plataformas digitales reflejan su presencia más allá del torneo de origen. La combinación de ambas dimensiones —alcance digital inmediato y permanencia a largo plazo— es lo que, según el portal, define a un verdadero himno.

El himno ganador

Waka Waka (This Time for Africa), compuesta para el Mundial de Sudáfrica 2010, lidera el ranking con una puntuación de 8.49 sobre 10. Según Live Football Tickets, la canción acumula más de 4.500 millones de reproducciones entre YouTube y Spotify, una cifra que ningún otro himno mundialista ha podido igualar.

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Su puntuación de bailabilidad es de 76 sobre 100, la más alta del conjunto analizado. Las búsquedas de “canción de Shakira Waka Waka” se dispararon más de 5.000% en el último mes solo en España, según consigna el estudio.

El dato destaca frente al estreno de Dai Dai: Shakira se convierte así en la única artista con dos himnos oficiales de la FIFA y, al mismo tiempo, con el tema más escuchado de la historia del torneo. La colombiana también participó en las ceremonias de clausura de los Mundiales de 2006 y 2014.

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Un estudio revela que Waka Waka de Shakira es la canción más popular en la historia de los Mundiales, según reproducciones digitales (YouTube)

Cómo quedaron los demás himnos

En segundo lugar, con empate en 8.37 puntos, aparecen We Are One (Ole Ola), de Pitbull, del Mundial de Brasil 2014, y Live It Up, de Nicky Jam junto a Will Smith y Era Istrefi, himno oficial de Rusia 2018. La canción de Pitbull es la única, junto a Waka Waka, en superar las mil millones de reproducciones combinadas, aunque su índice de bailabilidad —59 sobre 100— queda un 22% por debajo del tema de Shakira.

Completa el podio Hayya Hayya (Better Together), himno del Mundial de Catar 2022, con 8.12 puntos. Aunque es la más reciente del podio, acumula cerca de 200 millones de reproducciones y registra la segunda puntuación de bailabilidad más alta del estudio: 73 sobre 100. Burna Boy —el mismo artista que acompaña a Shakira en Dai Dai— ya figuraba en ese himno, convirtiéndose en el segundo músico nigeriano en aparecer en un tema oficial de la FIFA.

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En cuarto lugar se ubica Cup of Life (La Copa de la Vida), de Ricky Martin, correspondiente a Francia 1998, con 7.75 puntos. A partir del quinto puesto, los himnos de Italia 1990 (Un’estate italiana, de Gianna Nannini y Edoardo Bennato, con 5.66), Estados Unidos 1994 (Gloryland, de Daryl Hall y Sounds of Blackness, con 5.48), Corea-Japón 2002 (Boom, de Anastacia, con 5.10) y Alemania 2006 (The Time of Our Lives, de Il Divo y Toni Braxton, con 4.47) acumulan puntuaciones considerablemente más bajas.

Canciones clásicas como Cup of Life y Un’estate italiana quedaron fuera del podio debido al menor alcance digital en sus respectivas épocas (Imagen Ilustrativa Infobae)

A pesar de que canciones como Cup of Life o Un’estate italiana forman parte del imaginario colectivo del fútbol mundial y su vigencia sentimental es innegable décadas después de su estreno, ambas quedaron relegadas del podio debido a cuestiones meramente estadísticas.

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Live Football Tickets atribuyó esa brecha al menor alcance que tenían las plataformas digitales durante aquellas ediciones, lo que limita su visibilidad acumulada frente a los temas más recientes.