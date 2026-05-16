Estados Unidos y China acordaron una reducción arancelaria sobre ciertos “productos relevantes”

El presidente chino, Xi Jinping, saluda a su par de Estados Unidos, Donald Trump (Kenny Holston/Pool via REUTERS)

China y Estados Unidos acordaron una reducción arancelaria sobre “productos relevantes”, sin especificar de momento ni el porcentaje a bajar ni los productos o fecha de entrada en vigor, como resultado de la cumbre mantenida esta semana en Pekín entre el presidente chino, Xi Jinping, y su homólogo estadounidense, Donald Trump.

La visita de Trump ha concretado el establecimiento de un “Consejo de Comercio e Inversiones” como vía de comunicación en estos sectores entre ambos países, que han acordado “en principio, reducir los aranceles sobre productos relevantes que susciten preocupación”, manifestó en rueda de prensa este sábado un portavoz del Ministerio de Comercio chino.

PUBLICIDAD

Asimismo, ambas partes han acordado la expansión del comercio bilateral “en áreas que incluyen los productos agrícolas, mediante acuerdos como reducciones arancelarias mutuas sobre una determinada gama de productos”, de nuevo sin especificar.

Por último, se alcanzaron acuerdos pertinentes “sobre la compra de aeronaves por parte de China a Estados Unidos y la garantía estadounidense del suministro de motores y piezas de aeronaves a China”, según la declaración del portavoz, publicada en la página web del Ministerio de Comercio chino.

PUBLICIDAD

China y Estados Unidos acordaron una reducción arancelaria sobre “productos relevantes” (REUTERS/Evan Vucci)

Trump partió de Pekín el viernes, presumiendo acuerdos comerciales para vender aviones, productos agrícolas y otros productos fabricados en Estados Unidos, el principal resultado de su cumbre de dos días con Xi Jinping.

Trump y sus asesores dijeron que China había acordado comprar 200 aviones Boeing, con la posibilidad de vender más, y productos agrícolas por valor de más de 10.000 millones de dólares, así como energía y aparatos médicos. Sin embargo, se dieron a conocer pocos detalles, y los funcionarios chinos no dijeron mucho sobre los compromisos de manera pública.

PUBLICIDAD

Al hablar con los periodistas en el Air Force One, Trump dijo que las dos partes no habían hablado sobre los aranceles estadounidenses sobre las importaciones procedentes de China. Comentó que ambos habían discutido la venta de chips avanzados fabricados por empresas como Nvidia, y que los países iban a “hacer mucho comercio”.

“Nuestros agricultores van a estar muy contentos”, dijo.

PUBLICIDAD

Donald Trump conversa con periodistas a bordo del Air Force One en su regreso a Estados Unidos (REUTERS/Evan Vucci)

La visita de Trump de esta semana, la primera en casi una década, fue seguida de cerca como un momento crucial para las relaciones entre Estados Unidos y China. Ambos países son rivales geopolíticos, pero siguen profundamente vinculados por una de las relaciones comerciales más rentables del mundo, con cientos de miles de millones de dólares en bienes y servicios que cambian de manos cada año.

Trump ha criticado desde hace tiempo lo que denomina prácticas comerciales chinas desleales; ha presionado a Pekín para que compre más productos estadounidenses y se ha mostrado abierto a la inversión china. Pero aunque Pekín apruebe acuerdos que permitan a Trump cantar victoria y refuercen su reputación de negociador, es poco probable que alteren la trayectoria de una relación cada vez más adversa.

PUBLICIDAD

Aun así, Trump se mostró optimista sobre la relación y los acuerdos alcanzados durante la visita. El viernes, mientras tomaba el té con Xi en un jardín de Pekín, Trump la calificó de “visita increíble”.