A plena luz del día: cómo fue el robo en la casa de Juan Martín del Potro en Tandil y todo lo que se llevaron

Juan Martín del Potro. (Photo by Luis ROBAYO / AFP)

El ex tenista Juan Martín del Potro fue víctima en las últimas horas de un episodio de inseguridad en la ciudad bonaerense de Tandil. A plena luz del día, al menos dos delincuentes ingresaron a su casa ubicada en la zona de Don Bosco y se llevaron pertenencias de alto valor. En la propiedad actualmente reside su madre, quien alertó y denunció el robo.

Según señalaron fuentes del caso a Infobae la entradera ocurrió entre las 17 y las 19 horas de este viernes. La mujer, de 66 años, lo descubrió cuando regresó a su vivienda: vio que el ventanal del living estaba roto, que había un gran desorden adentro y llamó a la policía.

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De acuerdo a los detalles de la denuncia, los delincuentes habrían estado largos minutos dentro de la casa. O por lo menos, el tiempo suficiente para recorrer la planta baja y alta de la casa. Sin embargo, por algún motivo, no se llevaron demasiadas cosas.

Específicamente la madre de Juan Martín del Potro detectó que del living se robaron una cadena de oro que tenía el dije de una cruz del mismo material y una alianza, también de oro, que rezaba “Patri 23-12-1983”.

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Del primer piso, donde están las habitaciones, se llevaron una raqueta de tenis blanca y amarilla de la marca Babolat y dos relojes sin funcionar: uno blanco de la marca swatch y el otro rojo de Nike.

En la casa asaltada vive la madre del ex deportista

Al denunciar el hecho, la víctima dijo que todo ocurrió cuando ella no estaba presente, pero que, por las cosas puntuales que se robaron, puede ser que los sospechosos hayan tenido información previa.No obstante, dijo que no tenía sospechas sobre quién pudo haber ingresado al domicilio.

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En este contexto, puso a disposición las cámaras de seguridad que tiene en el exterior e interior de la casa, que grabaron a los delincuentes cuando cometieron la entradera.

Las imágenes ya están en manos de la DDI de Tandil, que intervino en el caso y analiza los videos para dar con los sospechosos, según confirmaron fuentes del caso a Infobae.

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Al mismo tiempo, se abrió una investigación que recayó en la UFI Nº 16 Tandil, a cargo del fiscal José Marcos Eguzquiza, del Departamento Judicial de Azul, quien también realiza sus respectivas averiguaciones para esclarecer el hecho.