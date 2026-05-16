Barcelona anunció la salida de una de sus máximas estrellas en los últimos años

Lewandowski ganó siete títulos en cuatro temporadas con el Barcelona (REUTERS/Albert Gea)

La etapa de Robert Lewandowski en el Barcelona concluyó luego de cuatro temporadas en las que el delantero polaco acumuló tres Ligas, tres Supercopas y una Copa del Rey. El anuncio, realizado por el propio jugador en un video difundido en sus redes, marcó el final de un ciclo en el que, según sus palabras, deja el club con la misión cumplida y la satisfacción de haber contribuido al resurgimiento del equipo azulgrana. Pese a su arraigo en Barcelona y el deseo inicial del presidente Joan Laporta de ofrecerle una temporada más, la falta de una propuesta concreta aceleró su decisión de mirar nuevos horizontes para él y su familia.

En su comunicado, Lewandowski expresó: “Tras cuatro años llenos de retos y trabajo duro, es hora de seguir adelante. Me marcho con la sensación de haber cumplido la misión. Cuatro temporadas, tres campeonatos. Jamás olvidaré el cariño que recibí de la afición desde mis primeros días. Catalunya es mi lugar en la tierra”.

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La decisión del delantero se produjo tras semanas de incertidumbre, según detalló el medio Sport. Si bien su entorno había deslizado que el Barcelona dejaba de ser una prioridad ante la falta de una propuesta formal, el club catalán planeaba incorporar a un nuevo centrodelantero, perfilando así la renovación del plantel ofensivo. La expectativa de Lewandowski de mantenerse como pieza fundamental en un proyecto ambicioso contrastaba con las intenciones de la directiva, lo que definió el contexto de su salida.

Durante su paso por el Barça desde mediados de 2022, Lewandowski registró 119 goles en 191 partidos bajo la dirección técnica de Xavi Hernández y más tarde de Hansi Flick. Se destacó especialmente en la temporada 2024/25, en la que alcanzó la cifra de 42 tantos, contribuyendo de modo decisivo a la consecución del “triplete” doméstico: Copa, Liga y Supercopa. No obstante, la conquista de la Champions League quedó pendiente, frustrada por problemas musculares en la campaña anterior que le impidieron rendir al máximo en los momentos decisivos.

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La despedida del delantero será acorde a su figura. El próximo domingo, Lewandowski será titular en el Spotify Camp Nou frente al Betis, en un partido sin peso clasificatorio que permitirá una celebración distendida. El entrenador Hansi Flick ya confirmó que el polaco saldrá de inicio para brindar su último adiós ante la afición.

En mensajes públicos, el club reconoció la huella que deja el delantero, presente en el agradecimiento institucional: “Gracias, Robert Lewandowski, por cada gol, cada lucha y cada momento mágico vistiendo estos colores. Culer para siempre”. Por su parte, Flick también le dedicó palabras en su última conferencia de prensa: “Ha sido un privilegio trabajar con Robert Lewandowski. Cada día, él da lo mejor de sí para rendir al más alto nivel. Es el modelo a seguir perfecto para los jugadores jóvenes”.

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Establecido en Castelldefels con su familia, el futbolista y su entorno disfrutaron de la vida en Barcelona, donde su esposa, Anna Lewandowska, desarrolla un negocio en el ámbito del fitness. A pesar de la comodidad alcanzada, la ambición competitiva de Lewandowski le impulsa a buscar nuevos desafíos profesionales. Arabia Saudita asoma como el destino más probable, aunque la decisión final aún no es definitiva.

EL COMUNICADO DE ROBERT LEWANDOWSKI

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Tras cuatro años llenos de desafíos y trabajo arduo, ha llegado el momento de seguir adelante. Me voy con la sensación de que la misión está cumplida. 4 temporadas, 3 campeonatos. Nunca olvidaré el amor que recibí de los aficionados desde mis primeros días. Cataluña es mi lugar en la tierra. Gracias a todos los que conocí en el camino durante estos hermosos cuatro años. Un agradecimiento especial al presidente Laporta por darme la oportunidad de vivir el capítulo más increíble de mi carrera. El Barça ha vuelto a donde pertenece. Visca el Barça. Visca Catalunya