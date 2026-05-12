Salud

Claves de expertos para dominar el estrés y mejorar el metabolismo, el sueño y la energía

Mark Hyman y el especialista Scott Sherr sostienen que abordar la regulación nerviosa antes que cualquier otra intervención puede potenciar los resultados de los tratamientos basados en dieta, ejercicio o suplementos

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Una composición de tres imágenes: una persona comiendo ensalada, una mujer con ojos cerrados en un campo verde, y otra mujer haciendo pesas en un gimnasio.
El podcast The Doctor’s Farmacy analiza con Mark Hyman y el Dr. Scott Sherr la importancia de la regulación del sistema nervioso para la salud (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el más reciente episodio del podcast sobre medicina funcional The Dr. Hyman Show, el médico y referente en medicina funcional Mark Hyman conversa con el especialista certificado Dr. Scott Sherr sobre la importancia de la regulación del sistema nervioso como elemento central en la salud.

La charla profundiza en las causas de las enfermedades crónicas y en las posibilidades reales de recuperación que surgen cuando se aborda el funcionamiento del sistema nervioso, más allá de los tratamientos convencionales. La regulación del sistema nervioso es esencial porque actúa como el principal regulador de todos los procesos biológicos.

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Según Mark Hyman y el Dr. Scott Sherr, el sistema nervioso determina cómo el cuerpo responde al estrés crónico, repara tejidos y mantiene la estabilidad interna. Sin una respuesta nerviosa flexible y adaptativa, los esfuerzos centrados en la dieta, el ejercicio o los suplementos pueden ser insuficientes para restaurar la salud en profundidad, ya que la recuperación depende de una sensación fisiológica de seguridad.

The Dr. Hyman Show
Mark Hyman afirma que el sistema nervioso actúa como el regulador principal de todos los procesos biológicos del organismo humano (YouTube: Mark Hyman, MD)

El sistema nervioso y su función reguladora

Durante la emisión del podcast, Hyman sostiene que muchos tratamientos no consideran el papel rector del sistema nervioso y afirma: “No se puede sanar en un cuerpo que percibe amenaza.” El conductor enfatiza que el bienestar no solo requiere intervenciones externas, sino crear un entorno fisiológico en el que el cuerpo pueda reparar y recuperarse.

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Añade: “El gran regulador de todos los sistemas corporales es el sistema nervioso, más allá de hormonas o inflamación.” Además, explica que este episodio busca comprender la biología detrás de nuestra salud, no solo gestionar el estrés.

La diferencia entre el sistema simpático y el parasimpático aparece como un eje importante de la conversación. Hyman explica que el sistema simpático prepara para la supervivencia, acelera la frecuencia cardíaca, eleva el azúcar en sangre y prioriza la acción, pero si permanece activo durante períodos prolongados, provoca desgaste.

Por su parte, Dr. Scott Sherr señala que esto no se trata solo de una enfermedad o diagnóstico, sino de un patrón caracterizado por activación simpática, disfunción mitocondrial y un regreso continuo a la activación simpática.

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El Dr. Scott Sherr explica que el estrés crónico y la disfunción mitocondrial conforman un ciclo que afecta negativamente las funciones metabólicas y celulares (Freepik)

El invitado describe que este patrón puede originarse tanto por factores internos —como fallos en las mitocondrias, las estructuras celulares que producen energía— como por factores externos, como el estrés laboral, las relaciones tensas o experiencias traumáticas.

Hyman subraya la importancia de la adaptabilidad: “Regular no significa estar siempre tranquilo, sino poder pasar de la activación al reposo y volver a un estado de base.” Señala un ejemplo con las cebras que, tras huir de un león y estar a salvo, recuperan la calma y no desarrollan úlceras, mientras que los humanos tienden a mantenerse estresados mucho más tiempo.

Manifestaciones de desregulación en el cuerpo

En el diálogo recogido en el podcast, los especialistas detallan las señales que indican desregulación del sistema nervioso, que a menudo se perciben como síntomas cotidianos. Hyman describe: “Si estás en modo simpático de forma crónica, puedes sentirte cansado pero acelerado, ansioso, irritable, con problemas digestivos, cambios en los niveles de azúcar, ataques de pánico y acumulación de grasa abdominal resistente”.

También menciona la función del nervio vago: “El nervio vago es una autopista de comunicación entre el cerebro y el cuerpo; conecta con el aparato digestivo, el corazón, los pulmones y el sistema inmunológico. Regularlo puede ser útil incluso en enfermedades autoinmunes.”

Respecto al otro extremo, Hyman explica que algunas personas presentan el llamado apagón vagal (“freeze”): se sienten fatigados, con desmotivación, desconexión y desánimo, y muchas veces alternan entre ambos estados, sin restaurar su equilibrio funcional.

The Dr. Hyman Show
El nervio vago y su correcta regulación favorecen una mejor comunicación entre cerebro, sistema digestivo e inmunológico, incluso en enfermedades autoinmunes (YouTube: Mark Hyman, MD)

El ciclo del estrés y funcionamiento celular

Sherr desarrolla el concepto de ciclo del estrés, remarcando la interacción entre la activación simpática y la disfunción mitocondrial. Precisa en el podcast conducido por Mark Hyman que la activación simpática constante y la disfunción mitocondrial constituyen un ciclo difícil de romper en la vida moderna. Este proceso puede iniciarse por una célula que ya no produce energía con eficacia o por factores de estrés externos.

El invitado agrega que esta suma de factores deteriora el sistema inmunológico y las hormonas, y afecta la función mitocondrial en órganos clave como el cerebro, el corazón y el músculo.

El ciclo puede comenzar por estrés mental, por el entorno digital, por relaciones conflictivas o por experiencias pasadas que mantienen la sensación de amenaza. Hyman advierte: “La recuperación necesita una base de seguridad fisiológica; no basta con ignorar los síntomas”.

The Dr. Hyman Show
Las recomendaciones de Mark Hyman en el podcast incluyen estabilizar el azúcar en sangre, practicar respiración profunda y priorizar el entrenamiento de fuerza (YouTube: Mark Hyman, MD)

Estrategias para la regulación nerviosa

En el cierre del episodio, Mark Hyman recomienda estabilizar el azúcar en sangre con “un desayuno rico en proteína, comidas con grasas saludables y fibra”, además de evitar alimentos ultraprocesados. Insiste: “Comer comida real ayuda a calmar el organismo”. También sugiere técnicas simples como la respiración profunda, ya que cinco respiraciones pueden cambiar el estado interno en dos minutos.

Destaca la importancia del entrenamiento de fuerza para generar masa muscular, mejorar la sensibilidad a la insulina y potenciar la función celular. Sobre el descanso, aconseja priorizar el sueño, exponerse a luz natural por la mañana y mantener horarios estables para favorecer la recuperación del cuerpo y el sistema nervioso.

Por último, resalta el valor de las señales de seguridad biológica: contacto con la naturaleza, relaciones sociales, humor y tiempo sin pantallas. Según los expertos, la regulación nerviosa es la base de la recuperación y proponen observar si el cuerpo “se percibe seguro” para iniciar la transformación y modificar la vida desde el núcleo del estado de salud.

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