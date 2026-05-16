Tormenta de nieve inusual deja acumulaciones de hasta 45 centímetros en 3 estados de EEUU

La tormenta de nieve en Washington, Oregón y Montana genera acumulaciones de más de 30 centímetros en pasos de montaña clave. (REUTERS/Brian Snyder)

Una inusual tormenta de nieve afecta a pasos de montaña y zonas elevadas de Washington, Oregón y Montana, con acumulaciones que superan los 30 centímetros, según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS), la NOAA y reportes de medios especializados. El episodio inició el viernes 16 de mayo y se extiende durante el fin de semana, generando alerta entre autoridades viales, operadores turísticos y residentes de áreas rurales.

De acuerdo con la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), las advertencias vigentes alcanzan áreas críticas de tránsito y recreación en altitudes superiores a 1.200 metros. El NWS informa que las acumulaciones más severas se concentran en pasos de montaña como Stevens Pass en Washington, Santiam Pass y Willamette Pass en Oregón, y en la División Continental de Montana. Autoridades recomiendan consultar el estado de rutas y postergar desplazamientos innecesarios.

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La persistencia de sistemas de baja presión y la llegada de aire frío desde el Pacífico han prolongado condiciones invernales en la región, un fenómeno poco frecuente para la segunda mitad de mayo, según registros históricos de la NOAA. En años anteriores, las nevadas primaverales no alcanzaron esta magnitud ni extensión, por lo que el actual evento plantea desafíos adicionales para operadores logísticos y el sector turístico.

¿Por qué hay alerta de nevada en Washington, Oregón y Montana?

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) emitió múltiples avisos de clima invernal para Washington, Oregón y Montana a partir del viernes 16 de mayo. Estas advertencias afectan principalmente zonas montañosas por encima de los 1.200 metros y se mantienen activas hasta el domingo 18 de mayo, según la NOAA. Las autoridades alertan sobre acumulaciones de nieve que pueden superar los 30 centímetros en los puntos más altos, lo que dificulta la circulación y obliga a extremar precauciones en rutas como la Interestatal 90 y la Ruta 2 en Washington.

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El NWS Spokane detalló en su último comunicado que “la combinación de nieve intensa y altitud puede crear condiciones de tránsito peligrosas durante la noche y primeras horas de la mañana”, en referencia a los pasos de montaña más transitados de la región. El organismo sugiere portar cadenas y verificar constantemente el estado de las carreteras.

Las advertencias del Servicio Meteorológico Nacional y la NOAA afectan zonas por encima de los 1.200 metros, complicando el tránsito y el turismo. (REUTERS/Brian Snyder)

¿Qué zonas presentan mayor riesgo por la tormenta de nieve?

Según la NOAA y el NWS, los mayores acumulados se concentran en las zonas elevadas de las Cascadas en Washington y Oregón, así como en la División Continental y cordilleras adyacentes en Montana. Los pasos de montaña más afectados incluyen:

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Stevens Pass (Washington): Acumulaciones de 15 a 20 centímetros (6 a 8 pulgadas).

Santiam Pass y Willamette Pass (Oregón): Entre 10 y 20 centímetros (4 a 8 pulgadas), con máximos de hasta 45 centímetros (18 pulgadas) en áreas puntuales.

Zonas cercanas a Great Falls y Missoula (Montana): Entre 5 y 20 centímetros (2 a 8 pulgadas) y hasta 30 centímetros (12 pulgadas) en los picos más altos.

De acuerdo con la cobertura de The Weather Channel, las rutas de alta montaña y caminos secundarios permanecen bajo estricta vigilancia. Las autoridades recomiendan evitar desplazamientos no esenciales y consultar fuentes oficiales para actualizaciones en tiempo real.

¿Qué medidas han adoptado las autoridades ante la nevada?

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), en coordinación con los Departamentos de Transporte estatales, dispuso operativos de despeje y control en los principales pasos de montaña de la región. El NWS Portland informó que “los equipos de mantenimiento vial están preparados para realizar intervenciones rápidas y mantener abiertas las rutas críticas siempre que sea posible”.

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El Departamento de Transporte de Washington solicitó a los conductores “llevar cadenas y abastecerse de suministros básicos antes de cruzar pasos elevados”. Además, la agencia aconseja revisar los pronósticos meteorológicos y las cámaras en ruta disponibles en los portales estatales.

En Montana, el NWS Great Falls advirtió sobre la posibilidad de ventiscas por ráfagas de viento que pueden superar los 65 kilómetros por hora. “El riesgo de hipotermia es elevado para quienes realicen actividades en áreas alejadas sin el equipo adecuado”, señaló el organismo estatal en su última actualización.

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¿Cómo impacta la nevada en el turismo y la vida cotidiana?

La tormenta afecta de manera directa a los operadores turísticos y a los residentes de áreas rurales y recreativas en el noroeste de Estados Unidos. Según la NOAA, la mayoría de los parques nacionales, senderos y zonas de acampada en altitudes elevadas experimentan condiciones invernales, lo que limita el acceso y obliga a posponer actividades programadas para el fin de semana.

El NWS subraya que la transición repentina de condiciones primaverales a invernales puede sorprender a quienes no consultan fuentes oficiales antes de desplazarse. El organismo remarca que “la visibilidad reducida y la acumulación de nieve en caminos y puentes representan un riesgo real para los viajeros y excursionistas”.

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Las zonas urbanas y los valles principales, según The Weather Channel, han registrado precipitaciones en forma de lluvia o nieve ligera, sin impactos significativos en la vida cotidiana. Sin embargo, el transporte de mercancías y suministros hacia áreas de montaña se ha visto ralentizado por bloqueos temporales y desvíos.

Las autoridades recomiendan portar cadenas y revisar el estado de rutas en tiempo real para circular con seguridad por la Interestatal 90 y la Ruta 2. (REUTERS/Brian Snyder)

¿Existen antecedentes recientes de eventos similares?

La NOAA indica que las nevadas intensas en el noroeste de Estados Unidos durante la segunda quincena de mayo han disminuido en frecuencia y severidad en la última década. No obstante, en 2017 se registró un episodio comparable en las Cascadas, aunque con menor cobertura geográfica y sin los impactos actuales en los pasos de montaña.

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El NWS explica que, en promedio, la región suele experimentar temperaturas superiores a los 10 ℃ (50 ℉) hacia la segunda mitad de mayo, lo que reduce la probabilidad de tormentas de nieve. Este año, las temperaturas se han mantenido entre 2 y 6 ℃ (35 y 43 ℉) en zonas elevadas, lo que ha favorecido la persistencia del fenómeno.

¿Qué recomendaciones emiten los organismos oficiales?

Las autoridades insisten en la importancia de consultar fuentes institucionales antes de viajar o programar actividades en zonas de montaña. El NWS actualiza sus avisos y pronósticos cada pocas horas a través de sus canales web y redes sociales. Los Departamentos de Transporte estatales ofrecen mapas interactivos y cámaras en tiempo real para verificar el estado de las rutas.

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La NOAA recomienda a residentes y visitantes de áreas rurales “mantener reservas de alimentos, agua y abrigo, y evitar desplazamientos innecesarios hasta que las condiciones mejoren”. Para quienes ya se encuentran en zonas de riesgo, el NWS aconseja permanecer en refugios seguros y reportar cualquier emergencia a los servicios locales.

¿Cuándo se espera que mejoren las condiciones meteorológicas?

El sistema de baja presión responsable de la tormenta comienza a desplazarse hacia el este, de acuerdo con el último boletín de la NOAA. Se prevé que las precipitaciones más intensas concluyan durante la mañana del domingo, aunque las condiciones invernales podrían persistir en las áreas de mayor altitud hasta el martes.

The Weather Channel destaca que la vigilancia meteorológica continuará en las regiones de montaña del noroeste de Estados Unidos ante la posibilidad de nuevos episodios aislados durante el cierre de la primavera. El NWS sugiere monitorear los avisos oficiales y ajustar los planes de viaje y turismo según la evolución de los pronósticos.

La persistencia de aire frío y sistemas de baja presión mantienen condiciones invernales inusuales para mayo en el noroeste de Estados Unidos. (REUTERS/Eduardo Munoz)

¿Qué pueden esperar los residentes y viajeros del noroeste de Estados Unidos?

Las autoridades reiteran que la prioridad es la seguridad. El acceso a pasos de montaña y rutas elevadas podría verse limitado hasta que concluyan las labores de despeje y mejoren las condiciones climáticas. El NWS y la NOAA mantienen actualizaciones frecuentes en sus sitios oficiales y canales de información.

El público general debe mantenerse atento a los avisos institucionales y posponer desplazamientos hacia zonas de riesgo. La situación meteorológica continuará bajo vigilancia y las autoridades estatales evaluarán la reapertura de rutas y la normalización de actividades en función del avance del sistema invernal.