Deportes

David Trezeguet elevó la temperatura de la semifinal entre River y Rosario Central

El ex futbolista y actual embajador millonario se unió a Di Carlo y D’Onofrio y pidió estar con la “guardia alta”

Guardar
Google icon

David Trezeguet intervino en la previa de la semifinal entre River y Rosario Central con una advertencia directa sobre el arbitraje: el embajador del club instó a mantener “la guardia alta”, siguiendo la línea de preocupación institucional expresada por la dirigencia. La atención sobre las decisiones de los jueces surge tras episodios recientes que encendieron el malestar en Núñez, incluido el tramo final del último partido del Canalla ante Racing, que motivó reclamos desde ambos clubes.

Durante el homenaje a glorias riverplatenses realizado en el restaurante Glorias, ubicado en el estadio Monumental, Trezeguet —figura fundamental en el ascenso a Primera B Nacional 2011/12 y actual embajador del club— advirtió sobre la importancia del duelo. “Un partido y un acontecimiento especial contra un rival difícil pero acá no hay una cuestión de rivales sino solo objetivos. Pasar mañana para jugar la próxima semana la final. Como dijo el presidente, con la guardia alta, es una realidad. Pero creo que los chicos tendrán la posibilidad, y a través del empuje nuestro desde la tribuna. Que sea un gran partido y que se gane, es lo más importante”, declaró el ex futbolista y campeón mundial con la Selección de Francia en un video divulgado por La Página Millonaria.

PUBLICIDAD

Las preocupaciones de River respecto al arbitraje ocupan un lugar central en el clima previo a la semifinal. Stefano Di Carlo, vicepresidente del club, expuso su inquietud minutos antes de las palabras de Trezeguet, resaltando el carácter colectivo de la vigilancia: “Hay que estar atentos. Esto es un bloque, toda la familia de River somos un bloque, y más en momentos decisivos, siempre ha sido así. Jugadores, cuerpo técnico, dirigentes y los 15 millones de hinchas que tiene River. Acá va a haber 15 millones de personas atentas, mirando, con la guardia alta, 85 mil en la cancha, con la guardia alta. Esperemos que salga todo bien porque obviamente va a ser lo mejor para todos,” manifestó Di Carlo en diálogo con el programa “Y ya lo ve” del canal Love/ST.

El enfoque en la necesidad de “guardia alta” cobró fuerza a raíz del triunfo de Central sobre Racing por 2-1, resultado que estuvo marcado por la expulsión de Adrián Martínez y generó polémica en torno al accionar arbitral. Rodolfo D’Onofrio, expresidente de River Plate, manifestó su molestia pública a través de su cuenta de X: “Después de lo que vi en el partido en Rosario, más que nunca la guardia alta para el sábado contra Rosario Central. ¡Es increíble!”.

PUBLICIDAD

Stefano Di Carlo se refirió a las recientes controversias arbitrales y aclaró que tendrán "la guardia alta"

El malestar de la dirigencia millonaria con el arbitraje superó el ámbito de la protesta pública: el club decidió romper relaciones con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y retirarse del Comité Ejecutivo. Esta medida respondió tanto al reciente historial de quejas arbitrales como al descontento provocado por la proclamación de Rosario Central como campeón anual de 2025.

“A través del empuje nuestro desde la tribuna, que sea un gran partido y que se gane. Esto es lo más, lo más importante. Me tocó conocer en lo deportivo un momento delicado en el cual para nosotros fue muy importante el acompañamiento de la gente”, añadió Trezeguet en la charla.

Y concluyó sobre su actual función en el club de Núñez: “En lo deportivo, River volvió a tener esa ambición o a creer también en esos objetivos que eran claros, que era lo de ganar en continuidad, de seguir demostrando que es el equipo más importante de todo Latinoamérica. Y a mí lo que me sumó a River en esta situación, eh, a través de esta dirigencia, fue que River quiere seguir creciendo, quiere seguir creciendo internacionalmente. Vengo de una experiencia en Juventus donde el club creció en manera considerable y es lo que quiero aportar en el mundo River, porque creo que hay un margen de mejoramiento importante, tanto en lo nacional como en lo internacional, que será mi tarea”.

River y Central se medirán en las semifinales del Torneo Apertura tras un período de relaciones tensas entre el club de Núñez y la AFA, enmarcadas en cuestionamientos sobre imparcialidad y transparencia en las decisiones deportivas. Desde el entorno riverplatense, el mensaje es claro: la atención estará puesta no solo en el juego, sino también en que los factores extradeportivos no determinen el desarrollo ni el resultado del partido.

Temas Relacionados

David TrezeguetRiver PlateÁngel Di MaríaRosario CentralStéfano Di CarloRodolfo D'Onofrio

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un estudio reveló cuál es la canción más popular de la historia de los Mundiales

Un análisis basado en millones de reproducciones y métricas de plataformas digitales estableció cuál es la canción más aclamada en la historia de la Copa del Mundo

Un estudio reveló cuál es la canción más popular de la historia de los Mundiales

Un boxeador alemán protagonizó el que puede ser el nocaut más rápido de la historia: su rival duró menos de 5 segundos

Viktor Jurk derribó al colombiano Edwin Castillo en el inicio de la pelea. Fue en el SAP Arena de Mannheim

Un boxeador alemán protagonizó el que puede ser el nocaut más rápido de la historia: su rival duró menos de 5 segundos

River Plate y Rosario Central disputarán la primera semifinal del Torneo Apertura 2026: hora, TV y posibles formaciones

El Millonario y el Canalla van por un lugar en la final del 24 de mayo en Córdoba. El ganador chocará con Argentinos Juniors o Belgrano

River Plate y Rosario Central disputarán la primera semifinal del Torneo Apertura 2026: hora, TV y posibles formaciones

La noche en la que River volvió al Monumental después del Mundial 78 y goleó a Central en medio de una maratón de tres partidos en tres días

El 18 de septiembre de 1978 el elenco de Núñez regresó a su estadio tras 21 meses. No había podido utilizarlo para los certámenes locales por las obras para la Copa del Mundo. En esa semana disputó partidos oficiales el lunes, el martes y el miércoles

La noche en la que River volvió al Monumental después del Mundial 78 y goleó a Central en medio de una maratón de tres partidos en tres días

Los grandes ausentes de la selección argentina en los Mundiales a lo largo de la historia

Quiénes son los jugadores de la Albiceleste que se privaron de disputar copas mundiales

Los grandes ausentes de la selección argentina en los Mundiales a lo largo de la historia

DEPORTES

Un estudio reveló cuál es la canción más popular de la historia de los Mundiales

Un estudio reveló cuál es la canción más popular de la historia de los Mundiales

Un boxeador alemán protagonizó el que puede ser el nocaut más rápido de la historia: su rival duró menos de 5 segundos

River Plate y Rosario Central disputarán la primera semifinal del Torneo Apertura 2026: hora, TV y posibles formaciones

La noche en la que River volvió al Monumental después del Mundial 78 y goleó a Central en medio de una maratón de tres partidos en tres días

Los grandes ausentes de la selección argentina en los Mundiales a lo largo de la historia

TELESHOW

Dyango y su amor por nuestra tierra: “El único país al que vuelvo todos los años es Argentina”

Dyango y su amor por nuestra tierra: “El único país al que vuelvo todos los años es Argentina”

Andrea Politti: “Qué lindo es hacer de mala, me fascina”

Ricky Maravilla: “Le prometí a mi mamá que íbamos a dejar de ser pobres”

El desafío de abrir un teatro en la Argentina: Almagna, la apuesta de Gastón Cocchiarale en tiempos adversos

Diego Latorre recordó la particular frase que dijo sobre Yanina el día de su boda: “La que no está acostumbrada es ella”

INFOBAE AMÉRICA

Ocho países latinoamericanos expresaron su preocupación por la situación humanitaria de Bolivia en medio de los bloqueos de carreteras

Ocho países latinoamericanos expresaron su preocupación por la situación humanitaria de Bolivia en medio de los bloqueos de carreteras

La ONU y la OMS alertaron que los apagones en Cuba agravaron la crisis sanitaria y paralizaron miles de operaciones

El gobierno de Bolivia inició una operación policial y militar para levantar los bloqueos de carreteras

Un estudio reveló cuál es la canción más popular de la historia de los Mundiales

Crisis en Bolivia: las claves de los conflictos que amenazan la estabilidad del gobierno de Rodrigo Paz