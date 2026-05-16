David Trezeguet elevó la temperatura de la semifinal entre River y Rosario Central

David Trezeguet intervino en la previa de la semifinal entre River y Rosario Central con una advertencia directa sobre el arbitraje: el embajador del club instó a mantener “la guardia alta”, siguiendo la línea de preocupación institucional expresada por la dirigencia. La atención sobre las decisiones de los jueces surge tras episodios recientes que encendieron el malestar en Núñez, incluido el tramo final del último partido del Canalla ante Racing, que motivó reclamos desde ambos clubes.

Durante el homenaje a glorias riverplatenses realizado en el restaurante Glorias, ubicado en el estadio Monumental, Trezeguet —figura fundamental en el ascenso a Primera B Nacional 2011/12 y actual embajador del club— advirtió sobre la importancia del duelo. “Un partido y un acontecimiento especial contra un rival difícil pero acá no hay una cuestión de rivales sino solo objetivos. Pasar mañana para jugar la próxima semana la final. Como dijo el presidente, con la guardia alta, es una realidad. Pero creo que los chicos tendrán la posibilidad, y a través del empuje nuestro desde la tribuna. Que sea un gran partido y que se gane, es lo más importante”, declaró el ex futbolista y campeón mundial con la Selección de Francia en un video divulgado por La Página Millonaria.

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Las preocupaciones de River respecto al arbitraje ocupan un lugar central en el clima previo a la semifinal. Stefano Di Carlo, vicepresidente del club, expuso su inquietud minutos antes de las palabras de Trezeguet, resaltando el carácter colectivo de la vigilancia: “Hay que estar atentos. Esto es un bloque, toda la familia de River somos un bloque, y más en momentos decisivos, siempre ha sido así. Jugadores, cuerpo técnico, dirigentes y los 15 millones de hinchas que tiene River. Acá va a haber 15 millones de personas atentas, mirando, con la guardia alta, 85 mil en la cancha, con la guardia alta. Esperemos que salga todo bien porque obviamente va a ser lo mejor para todos,” manifestó Di Carlo en diálogo con el programa “Y ya lo ve” del canal Love/ST.

El enfoque en la necesidad de “guardia alta” cobró fuerza a raíz del triunfo de Central sobre Racing por 2-1, resultado que estuvo marcado por la expulsión de Adrián Martínez y generó polémica en torno al accionar arbitral. Rodolfo D’Onofrio, expresidente de River Plate, manifestó su molestia pública a través de su cuenta de X: “Después de lo que vi en el partido en Rosario, más que nunca la guardia alta para el sábado contra Rosario Central. ¡Es increíble!”.

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Stefano Di Carlo se refirió a las recientes controversias arbitrales y aclaró que tendrán "la guardia alta"

El malestar de la dirigencia millonaria con el arbitraje superó el ámbito de la protesta pública: el club decidió romper relaciones con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y retirarse del Comité Ejecutivo. Esta medida respondió tanto al reciente historial de quejas arbitrales como al descontento provocado por la proclamación de Rosario Central como campeón anual de 2025.

“A través del empuje nuestro desde la tribuna, que sea un gran partido y que se gane. Esto es lo más, lo más importante. Me tocó conocer en lo deportivo un momento delicado en el cual para nosotros fue muy importante el acompañamiento de la gente”, añadió Trezeguet en la charla.

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Y concluyó sobre su actual función en el club de Núñez: “En lo deportivo, River volvió a tener esa ambición o a creer también en esos objetivos que eran claros, que era lo de ganar en continuidad, de seguir demostrando que es el equipo más importante de todo Latinoamérica. Y a mí lo que me sumó a River en esta situación, eh, a través de esta dirigencia, fue que River quiere seguir creciendo, quiere seguir creciendo internacionalmente. Vengo de una experiencia en Juventus donde el club creció en manera considerable y es lo que quiero aportar en el mundo River, porque creo que hay un margen de mejoramiento importante, tanto en lo nacional como en lo internacional, que será mi tarea”.

River y Central se medirán en las semifinales del Torneo Apertura tras un período de relaciones tensas entre el club de Núñez y la AFA, enmarcadas en cuestionamientos sobre imparcialidad y transparencia en las decisiones deportivas. Desde el entorno riverplatense, el mensaje es claro: la atención estará puesta no solo en el juego, sino también en que los factores extradeportivos no determinen el desarrollo ni el resultado del partido.

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