América Latina

Cuba sufre una nueva jornada de apagones: los cortes afectarán a más de la mitad de la isla este sábado

Una vez más, la mayoría de los cubanos no tendrá electricidad durante la hora de mayor demanda, la tarde y noche

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Un hombre carga su ventilador y su teléfono celular con un panel solar durante un apagón en La Habana (AP foto/Ramón Espinosa/Archivo)
Un hombre carga su ventilador y su teléfono celular con un panel solar durante un apagón en La Habana (AP foto/Ramón Espinosa/Archivo)

Cuba afronta este sábado una nueva jornada de extensos apagones y, durante el horario pico de demanda energética, los cortes simultáneos impactarán hasta el 56% del país, de acuerdo con datos de la Unión Eléctrica (UNE), elaborados por la agencia de noticias EFE.

El país atraviesa una severa crisis energética desde mediados de 2024, situación que se ha intensificado desde enero debido al asedio petrolero de Estados Unidos.

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La UNE, dependiente del Ministerio de Energía y Minas (Minem), calcula que en la franja de mayor demanda, durante la tarde y noche, la capacidad de generación será de 1.475 megavatios (MW), frente a una demanda máxima de 3.300 MW.

Esto arroja un déficit de 1.825 MW y una afectación estimada de 1.855 MW, cifra que representa el volumen real de desconexiones necesarias para evitar apagones no controlados.

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Personas caminan por una calle sin electricidad en La Habana (EFE/Ernesto Mastrascusa)
Personas caminan por una calle sin electricidad en La Habana (EFE/Ernesto Mastrascusa)

La crisis energética cubana también responde a la obsolescencia de las termoeléctricas, instalaciones con décadas de funcionamiento y sin inversiones suficientes, lo que provoca frecuentes averías en la mayoría de las unidades de generación.

En esta jornada, ocho de las 16 unidades de generación termoeléctrica permanecen fuera de servicio por averías o mantenimientos, según el comunicado de la UNE. Esta fuente abastece el 40% del mix energético, empleando crudo nacional, y no está afectada por el bloqueo petrolero.

Otro 40% del mix dependía de los motores de generación, que requieren diésel y fueloil importados. Las restricciones impuestas por Washington obligaron a suspender su operación en enero por falta de materia prima.

El 20% restante del mix energético proviene de gas y fuentes renovables, con énfasis en la energía solar tras la reciente cooperación con China.

Para cubrir sus necesidades energéticas, Cuba requiere aproximadamente 100.000 barriles diarios, pero su producción local alcanza solo los 40.000. El resto debería importarse, aunque en lo que va de 2026 solo han ingresado oficialmente dos tanqueros con combustible del exterior.

Los apagones son cada vez más frecuentes en Cuba (Europa Press)
Los apagones son cada vez más frecuentes en Cuba (Europa Press)

En otro orden, el Ministerio del Transporte anunció nuevas medidas restrictivas para los servicios de pasajeros y cargas ante la crisis por la falta de combustibles, agravada por el nulo suministro energético venezolano tras la captura del ex dictador Nicolás Maduro y el bloqueo petrolero impulsado por Estados Unidos.

El ministro de Transporte, Eduardo Rodríguez Dávila, explicó en conferencia de prensa que las disposiciones buscan contrarrestar los efectos del cerco energético y priorizar servicios considerados “imprescindibles” para la vida de la población y la economía.

Entre las prioridades mencionó el transporte de combustibles, alimentos, medicamentos, exportaciones y materias primas esenciales, así como la atención diferenciada a sectores como Salud Pública y Educación.

Sin embargo, ante la crisis de carburantes en la isla, informó que las rutas de autobuses entre La Habana y las cabeceras provinciales se reducirán a tres frecuencias semanales. Los trayectos entre la capital y las ciudades orientales de Manzanillo y Baracoa se programarán una vez por semana.

En cuanto a los viajes ferroviarios, hasta mediados de junio se mantendrá la programación actual, pero posteriormente los trenes nacionales partirán cada dos semanas hacia las provincias de Santiago de Cuba, Guantánamo, Holguín y Granma.

Las autoridades locales de cada región deberán dar preferencia a las rutas urbanas, suburbanas, rurales e intermunicipales consideradas imprescindibles, según la disponibilidad de combustible en cada territorio.

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