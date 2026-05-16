Nicaragua

CETCAM: Régimen de Nicaragua intensifica cooperación con Rusia y China frente a sanciones de EE.UU.

El Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica advierte que la administración nicaragüense consolida acuerdos militares y mineros con potencias rivales de Washington, en un contexto de creciente presión internacional

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Caricatura digital de Daniel Ortega y Rosario Murillo sobre mapa de Nicaragua, con banderas de Rusia, China, Irán y Bielorrusia y sus símbolos.
El régimen de Ortega y Murillo profundiza su aislamiento internacional al fortalecer alianzas estratégicas con Rusia, China, Irán y Bielorrusia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El boletín de mayo de CETCAM (Centro de Estudios Transdiciplinarios de Centroamérica) advierte que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha intensificado sus alianzas con potencias rivales de Estados Unidos como Rusia, China e Irán, acentuando el aislamiento internacional de Nicaragua y provocando un endurecimiento de las sanciones estadounidenses.

El informe señala que la ratificación reciente, por parte del Senado ruso, de un acuerdo militar firmado en 2025 entre Moscú y Managua representa un paso relevante en la presencia y coordinación estratégica de fuerzas rusas en Centroamérica. El convenio tendrá una vigencia inicial de cinco años y renovación automática, lo que ha generado preocupación en Washington.

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Según CETCAM, este acuerdo militar llega en un momento delicado para el régimen Ortega-Murillo y no pasará inadvertido para la administración estadounidense.

Un hombre con traje oscuro y camisa blanca habla por un micrófono en un podio con una mesa azul, flanqueado por personas sentadas y de pie
El presidente Daniel Ortega habla en un evento público en Nicaragua, con Rosario Murillo sentada a su lado, en un contexto de creciente preocupación por la dictadura en el país.

Estados Unidos aumentó su presión diplomática y económica sobre Managua durante el segundo mandato de Donald Trump, consolidando un escenario de confrontación. El boletín de CETCAM explica que la aprobación de la Ley Nica 2.0, actualmente en proceso en la Cámara de Representantes, contempla nuevas medidas económicas dirigidas a la dictadura nicaragüense.

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El Departamento del Tesoro y el Secretario de Estado anunciaron sanciones contra siete empresas mineras chinas que operan en Nicaragua, funcionarios del régimen y abogados vinculados al negocio del oro, así como a dos hijos de los Ortega-Murillo y al viceministro del Interior, Luis Cañas Novoa, por presunta participación en violaciones a los derechos humanos.

CETCAM detalla que entre 2025 y 2026, Nicaragua ha otorgado concesiones a más de 15 empresas asiáticas, principalmente chinas, para la extracción de oro, lo que representa un 6% de la superficie nacional. La presencia de China en el país continúa ampliándose, mientras que Bielorrusia se suma a la lista de aliados autocráticos de Nicaragua, con una deuda bilateral que supera los USD 100 millones.

Nicaragua China empresas mineras
Nicaragua concede más del 6% de su territorio a empresas mineras asiáticas, principalmente chinas, consolidando su influencia económica en la región. (Imagen Ilustrativa de Infobae)

El informe también resalta que Nicaragua se ha convertido en un eslabón importante en las cadenas de almacenamiento y distribución de drogas a nivel global, situación que se refleja en el incremento de incautaciones en Europa y Rusia. Ante la falta de cooperación del régimen en la lucha contra el narcotráfico, Estados Unidos anunció la retirada de la DEA del país en 2025, mientras Managua estrechó vínculos con Rusia bajo la bandera de combatir el crimen organizado.

Ausencia de una alternativa democrática sólida en Nicaragua

En el plano interno, la represión y vigilancia dificultan la articulación de una alternativa política legítima y creíble. CETCAM identifica que, aunque existen fuerzas democráticas activas principalmente en el exilio, no han logrado consolidar una estructura de liderazgo aceptada por la población y reconocida por la comunidad internacional.

Esta debilidad podría traducirse en cambios cosméticos y no en una transición real.

El boletín de CETCAM concluye que el futuro político de Nicaragua dependerá de la capacidad de organización de la oposición y del peso que decidan ejercer los actores internacionales, sobre todo Estados Unidos, en un contexto de alianzas autocráticas y sanciones crecientes. La falta de una alternativa política robusta representa el principal desafío para una eventual salida democrática.

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