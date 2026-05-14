Salud

Por qué la sauna después de entrenar puede acelerar la recuperación muscular

El calor seco elimina los iones ácidos responsables de la rigidez, mantiene elevado el flujo sanguíneo y activa mecanismos de reparación neurológica que optimizan el rendimiento en las sesiones siguientes. Claves para obtener todos sus beneficios

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Un hombre sin camiseta y sudoroso con barba está sentado en un banco de madera dentro de una sauna, junto a una báscula y una botella de agua.
El uso de la sauna tras el ejercicio físico reduce el dolor muscular, según avalan estudios científicos recientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso de la sauna tradicional después de entrenar suma cada vez más adeptos, respaldado por estudios que demuestran sus efectos en la recuperación muscular, el bienestar y la mejora del rendimiento físico. Especialistas en fisiología y ciencias del deporte destacan que los beneficios son más marcados cuando se aprovecha el aumento de temperatura corporal tras la actividad, con impacto comprobado a nivel cardiovascular, neuromuscular y en la reducción del dolor muscular de aparición tardía.

Diversas investigaciones han validado que utilizar la sauna al finalizar el entrenamiento acelera la recuperación muscular, favorece la reparación del sistema nervioso y aporta una mejora leve del sistema cardiovascular. Además, la integración de esta práctica en la rutina facilita el desarrollo de un hábito sostenible y eficiente para la salud de personas activas, según la evidencia acumulada en las últimas décadas.

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Los métodos de calor aplicados en la recuperación incluyen distintas variantes, aunque la literatura científica respalda principalmente la sauna tradicional —de calor seco— frente a alternativas como la sauna de infrarrojos, el baño de vapor o el baño de hielo.

Estudios publicados en revistas especializadas sostienen que el uso clásico de calor seco, incorporado de forma regular, produce efectos favorables, aunque el momento específico de la sesión pueda variar. Tras el ejercicio, el cuerpo ya se encuentra caliente y sudando, lo que reduce el tiempo necesario para alcanzar la temperatura óptima y facilita la incorporación de la sauna a la agenda diaria.

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Recuperación muscular y reducción del dolor tras el ejercicio

Vista trasera de una persona quitándose pantalones deportivos grises en un vestuario. Se ve un sauna de madera a la izquierda y taquillas blancas a la derecha.
Especialistas recomiendan incorporar sesiones de sauna tradicional de calor seco para acelerar la recuperación muscular y neurológica (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso de la sauna después de entrenar favorece la recuperación muscular y reduce el dolor muscular de aparición tardía. El efecto térmico incrementa el flujo sanguíneo, facilitando la eliminación de iones ácidos generados durante el ejercicio intenso.

De acuerdo con expertos en fisiología, la actividad física aumenta la acidez corporal por la acumulación de iones de hidrógeno, responsables de la tensión y rigidez muscular. Aunque este proceso suele resolverse en la hora posterior al esfuerzo, la sauna contribuye a eliminar estos compuestos y acelera la reducción del malestar.

Mantener la temperatura corporal elevada junto con un flujo sanguíneo adecuado minimiza la presencia de sustancias inflamatorias asociadas al dolor muscular tardío. Al eliminar estos compuestos, se favorece una recuperación más rápida y una reincorporación eficiente al entrenamiento.

El ejercicio intenso también impacta el sistema nervioso central, que requiere procesos específicos para recuperar el equilibrio. La transición hacia el estado parasimpático después del esfuerzo es clave para la readaptación y el rendimiento físico.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El incremento del flujo sanguíneo durante la sauna ayuda a eliminar iones ácidos y sustancias inflamatorias asociadas al dolor muscular (Imagen Ilustrativa Infobae)

Especialistas en ciencias del deporte señalan que la sauna impulsa esta transición, favoreciendo la reparación neurológica y la recuperación de las señales eléctricas responsables de la fuerza muscular. Las sesiones de sauna pueden elevar los niveles de prolactina, hormona que promueve el crecimiento de mielina y la regeneración de células nerviosas, según estudios recientes.

Incorporar la sauna tras el ejercicio contribuye tanto al bienestar físico como a la adaptación neuronal, optimizando la capacidad para mantener altos niveles de esfuerzo en futuras sesiones de entrenamiento.

Beneficios cardiovasculares tras el entrenamiento

En el ámbito cardiovascular, la sauna complementa los efectos logrados durante el ejercicio. Investigaciones recientes observaron que 25 minutos de sauna modificaron la presión arterial y la frecuencia cardíaca de manera similar a una sesión moderada de entrenamiento físico.

Permanecer entre 10 y 20 minutos en la sauna después de entrenar aporta un beneficio cardiovascular adicional, ya que el ritmo cardíaco se mantiene elevado. Un estudio publicado en el American Journal of Physiology demostró que 15 minutos de sauna incrementaron la capacidad aeróbica por encima de lo conseguido solo con ejercicio, lo que resulta especialmente útil para personas que se inician en la actividad física o disponen de poco tiempo para entrenar.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Estudios observan que sesiones de sauna de 10 a 20 minutos aumentan la capacidad cardiovascular, similar a una rutina de ejercicio físico moderado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este beneficio complementario permite completar el estímulo cardiovascular sin prolongar la duración total de la sesión.

Recomendaciones para integrar la sauna después del ejercicio

Para maximizar los beneficios, los especialistas aconsejan sumar la sauna a la rutina inmediatamente después de entrenar, aprovechando la temperatura corporal ya elevada y facilitando el proceso de recuperación.

La constancia es determinante: entre dos y tres sesiones semanales pueden sostener las mejoras en la recuperación muscular, el cuidado neurológico y la salud cardiovascular. Integrar la sauna al final de la rutina contribuye a consolidar el hábito y aprovechar plenamente sus efectos positivos.

Encontrar soluciones prácticas es fundamental para quienes manejan agendas exigentes. Incorporar la sauna al cierre del entrenamiento permite optimizar la salud de manera eficiente, sin interferir con otras responsabilidades diarias.

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