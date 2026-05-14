Salud

La verdad sobre las gafas con filtro de luz azul: por qué su fama puede ser engañosa

El cansancio ocular frente a las pantallas tiene causas concretas que estos lentes no abordan, y Cleveland Clinic señala alternativas simples y comprobadas para proteger la salud visual

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Primer plano del ojo de una persona con gafas de montura oscura y lentes con filtro azul, reflejando claramente la interfaz de un escritorio de computadora.
La Cleveland Clinic afirma que las gafas con filtro de luz azul no previenen la fatiga ocular ni enfermedades de la vista (Imagen Ilustrativa Infobae)

El auge de las gafas con filtro de luz azul como solución para las molestias relacionadas con el uso de pantallas digitales ha generado expectativas que no siempre se corresponden con la evidencia científica disponible. Aunque su popularidad es elevada, Cleveland Clinic sostiene que estos lentes no previenen la fatiga ocular ni los daños en la vista, y que su utilidad médica comprobada es muy limitada.

Cleveland Clinic, uno de los principales centros médicos de Estados Unidos, indica que no existen pruebas científicas sólidas que justifiquen el uso de gafas con filtro de luz azul para disminuir la fatiga visual o proteger los ojos de enfermedades.

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Su empleo podría ser útil solo en casos específicos relacionados con la calidad del sueño, pero no se consideran una herramienta esencial para la salud ocular ni evitan las molestias más comunes producidas por el uso intensivo de dispositivos electrónicos.

La demanda de estos productos ha aumentado con el uso intensivo de computadoras, teléfonos y tabletas. Sin embargo, Cleveland Clinic señala que el cansancio y la visión borrosa suelen deberse a la menor frecuencia de parpadeo y al enfoque continuo en objetos cercanos, no exclusivamente a la luz azul.

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Efectos de las gafas con filtro de luz azul en la fatiga visual

Primer plano de una persona frotándose los ojos con los dedos, con el rostro parcialmente iluminado por la luz brillante de una pantalla de computadora al fondo.
El cansancio visual y la visión borrosa suelen deberse a menor parpadeo y enfoque continuo en objetos cercanos al usar dispositivos electrónicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Especialistas y la Academia Estadounidense de Oftalmología coinciden en que no existe respaldo científico para recomendar gafas con filtro de luz azul como método para reducir la fatiga visual. El origen del cansancio suele estar relacionado con periodos prolongados frente a pantallas sin realizar pausas ni parpadear con frecuencia, lo que provoca sequedad, escozor y enrojecimiento ocular.

Estos síntomas responden más a hábitos cotidianos y a la ergonomía del puesto de trabajo que a la cantidad de luz azul emitida por los dispositivos electrónicos. Por este motivo, el uso de gafas con filtro de luz azul no aborda las causas principales del malestar ocular, según las recomendaciones actuales de Cleveland Clinic.

En relación con el riesgo de sufrir efectos adversos a largo plazo, la comunidad médica coincide en que la exposición a la luz azul artificial de las pantallas no produce lesiones en la retina ni enfermedades oculares permanentes. La fuente más potente de luz azul en la vida diaria sigue siendo el sol.

Tanto la Cleveland Clinic como la Academia Estadounidense de Oftalmología subrayan que no existen pruebas de que la luz azul de computadoras y teléfonos cause daño ocular. Según Petro, “tus ojos no necesitan filtros especiales para mantenerse sanos”.

Luz azul y calidad del sueño

Primer plano del rostro de una persona usando gafas con filtro de luz azul; en los cristales se refleja una pantalla de computadora con iconos azules.
El único beneficio comprobado de las gafas con filtro de luz azul es una posible mejora mínima del sueño si se usan antes de dormir (Imagen Ilustrativa Infobae)

El único contexto en el que las gafas con filtro de luz azul han mostrado cierta eficacia es el descanso nocturno. La luz azul de los dispositivos, especialmente antes de dormir, interfiere con la producción de melatonina, hormona clave en la regulación del ciclo de sueño y vigilia.

Algunas investigaciones mencionadas por la Cleveland Clinic sugieren que el uso de estos filtros por la noche puede ayudar mínimamente a conciliar el sueño al favorecer el aumento de melatonina. No obstante, este efecto es limitado y depende de los hábitos tecnológicos de cada persona.

Para quienes utilizan pantallas hasta altas horas, las gafas pueden aportar un beneficio parcial, pero la recomendación principal sigue siendo modificar las rutinas nocturnas y restringir el uso de dispositivos antes de acostarse.

Cuidados recomendados para la salud ocular ante el uso de pantallas

Primer plano de dos ojos humanos con iris de color verde-azulado. Se observa el reflejo de una pantalla de computadora con líneas horizontales en ambas pupilas.
Para proteger la salud ocular, se aconseja aplicar la regla 20-20-20, ajustar el tamaño de las letras y realizar exámenes oftalmológicos periódicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las molestias asociadas al uso de pantallas, el deslumbramiento puede reducirse con gafas que incluyan tintes o recubrimientos antirreflectantes, aunque este beneficio responde a preferencias individuales y no cuenta con evidencia clínica sólida.

Algunas personas experimentan alivio emocional al utilizar gafas con filtro de luz azul, un efecto que los especialistas atribuyen al placebo. Cleveland Clinic recomienda, en cambio, prácticas preventivas comprobadas como la regla 20-20-20 (mirar un objeto situado a seis metros cada veinte minutos durante veinte segundos), parpadear con regularidad, emplear lágrimas artificiales si es necesario y mantener una distancia adecuada frente a la pantalla.

También se aconseja ajustar el tamaño de las letras en los dispositivos, realizar exámenes oftalmológicos periódicos y reducir el uso de pantallas antes de dormir para no perturbar el sueño.

El cuidado de la salud ocular depende más de modificar las rutinas y usar la tecnología de manera responsable que de adquirir productos especializados. La Cleveland Clinic resalta que la clave está en ajustar la frecuencia y el modo de uso de los dispositivos electrónicos, en lugar de confiar en soluciones externas como las gafas con filtro de luz azul.

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