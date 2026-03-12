Cómo es la regla 20-20-20 para cuidar la vista de las pantallas

El uso excesivo de dispositivos digitales incrementa la incidencia de miopía y fatiga visual en adultos jóvenes y niños a nivel mundial (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso masivo de dispositivos electrónicos ha provocado una escalada en los problemas oculares vinculados al tiempo frente a pantallas, según varias organizaciones médicas internacionales. En países como Estados Unidos, España y Reino Unido, especialistas advierten que los síntomas como fatiga visual, sequedad ocular y miopía afectan a adultos jóvenes y niños con creciente frecuencia, tal como recogió The Lancet.

El oftalmólogo español Luis Fernández-Vega Cueto-Felgueroso afirmó para la Universidad de Oviedo : “Mantener la vista fija en una pantalla aumenta un 30% el riesgo de progresión de la miopía en personas de entre 3 meses y 33 años”. Las alarmas se encienden ante la multiplicación de casos de síndrome visual informático, que engloba fatiga ocular, visión borrosa, picor, dolor de cabeza y dificultad para enfocar.

De acuerdo con un informe de Reuters, la media global de exposición diaria a pantallas ya supera las seis horas. En este contexto, la regla 20-20-20 se consolida como una estrategia sencilla para reducir el impacto negativo de la vida digital sobre la salud visual.

Qué es la regla 20-20-20

La regla 20-20-20 fue desarrollada y promovida por organizaciones como la American Optometric Association (AOA) y la American Academy of Ophthalmology (AAO) para contrarrestar los efectos del uso intensivo de dispositivos digitales.

Según la AOA, esta técnica propone que, cada 20 minutos de actividad frente a una pantalla, la persona desvíe la mirada durante 20 segundos hacia un objeto que se encuentre a 20 pies (aproximadamente 6 metros) de distancia. El objetivo es permitir que los músculos oculares se relajen y evitar la acumulación de fatiga.

Especialistas advierten que fijar la mirada en pantallas reduce el parpadeo y provoca sequedad ocular, visión borrosa e irritación

El doctor Fidel Ruiz Healy Álvarez, oftalmólogo en la Ciudad de México, explicó que la regla 20-20-20 “es una rutina simple que ayuda a reducir la presión y el cansancio que pueden acumularse al mirar de cerca durante periodos prolongados”. Esta técnica no requiere equipamiento especial ni conocimientos técnicos. Existen aplicaciones móviles que permiten programar recordatorios para hacer estos breves descansos.

Según la AAO, la implementación constante de esta regla puede disminuir los síntomas asociados al uso de pantallas, como la sequedad ocular y la visión borrosa. Además, la AOA destaca que la regla 20-20-20 resulta especialmente útil para personas que trabajan o estudian durante largos periodos con computadoras, tabletas o teléfonos móviles.

Cómo pueden afectar las pantallas a la visión

El impacto de las pantallas en la salud visual ha sido objeto de estudio en publicaciones como The Lancet y Reuters. Los especialistas coinciden en que los ojos sufren debido a la reducción del parpadeo natural cuando se fija la atención en una pantalla. Esto provoca sequedad ocular, sensación de arenilla, irritación y, en casos prolongados, visión borrosa.

La luz azul, emitida por la mayoría de los dispositivos electrónicos, también se encuentra bajo observación médica. Según la AAO, la exposición a la luz azul puede alterar los ciclos de sueño y dificultar el enfoque, además de agravar la sequedad ocular. Algunos estudios internacionales sugieren que la exposición prolongada a la luz azul podría contribuir a la degeneración de la retina con el paso de los años.

La luz azul emitida por dispositivos electrónicos puede alterar los ciclos de sueño y dificultar el enfoque visual, advierte la AAO (Imagen Ilustrativa Infobae)

El problema se agrava en niños y adolescentes, cuyo sistema visual aún está en desarrollo. Fernández-Vega Cueto-Felgueroso advirtió que “el uso prolongado de pantallas favorece el aumento de la miopía en menores”, una tendencia preocupante en el ámbito de la salud pública.

Por su parte, la AAO resalta que los adultos jóvenes tienden a presentar más casos de fatiga visual y sequedad ocular, mientras que en las personas mayores pueden surgir enfermedades como la degeneración macular relacionada con la edad, aunque no siempre estén directamente vinculadas al uso de pantallas.

Consejos para cuidar la vista

Las principales organizaciones médicas internacionales ofrecen una serie de recomendaciones para proteger la salud ocular en la era digital. Según la American Optometric Association, la American Academy of Ophthalmology y fuentes como Reuters, estos son los principales consejos:

Mantener una distancia adecuada: la pantalla debe ubicarse entre 50 y 70 centímetros del rostro, aproximadamente la longitud de un brazo.

Ajustar el brillo y el contraste: se recomienda configurar la pantalla de modo que resulte cómoda para la vista, evitando reflejos y deslumbramientos.

Parpadear con frecuencia: el uso de dispositivos reduce el parpadeo espontáneo, lo que favorece la sequedad ocular.

Utilizar filtros de luz azul: tanto en los dispositivos como en gafas específicas, para limitar la exposición a este tipo de radiación.

Realizar actividades al aire libre: la exposición a la luz natural contribuye a prevenir el avance de la miopía, especialmente en niños.

Programar revisiones oftalmológicas: al menos una vez al año, para detectar precozmente cualquier alteración visual.

Consultar al oftalmólogo ante síntomas como visión borrosa o dolor de cabeza permite prevenir daños oculares asociados al uso de pantallas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Algunos especialistas recomiendan ejercicios sencillos como el “palming” (cubrir los ojos con las palmas de las manos sin ejercer presión) o masajes suaves sobre las cejas durante los descansos. Estas acciones, junto con la aplicación de la regla 20-20-20, pueden contribuir a mantener una visión saludable y reducir las molestias asociadas al uso continuado de pantallas.

La consulta con un oftalmólogo es fundamental si aparecen síntomas como visión borrosa, dolor de cabeza frecuente o sensibilidad a la luz. El enfoque preventivo y la adopción de hábitos saludables resultan claves para proteger la vista en la era digital.